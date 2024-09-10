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Полузащитник Антон Миранчук мог перейти во французские клубы, Ланс, Страсбург, переговоры, почему сорвались, инсайды

«Не подключили только Макрона». Почему сорвался переезд Антона Миранчука во Францию
Никита Паглазов
Почему сорвался переезд Миранчука во Францию
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Агент Дмитрий Чельцов вёл переговоры с клубами Лиги 1 по экс-полузащитнику «Локо».

Антон Миранчук наконец-то обзавёлся клубом — им стал швейцарский «Сьон». До этого на протяжении больше двух месяцев 28-летний полузащитник, покинувший «Локомотив» по окончании прошлого сезона, оставался в статусе свободного агента.

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В редакцию «Чемпионата» на подкаст «Премьер-лига несправедливости» пришёл агент Дмитрий Чельцов, специализирующийся на французском рынке. Он получил авторизацию на ведение переговоров по Миранчуку с клубами Лиги 1. Чельцов рассказал, какие клубы интересовались Антоном и почему он всё же не оказался во Франции.

«У Антона была такая история, что я до конца искренне надеялся, что всё сложится, — рассказал Чельцов. — Очень сильный интерес был от «Страсбурга», когда там ещё был Виейра (Патрик, экс-тренер клуба. – Прим. «Чемпионата»). Они со спортивным директором посмотрели Миранчука. Мы много общались, пытаясь докрутить эту историю. И тут Виейра убирают. Приходит новый тренер (Лиам Росеньор. – Прим. «Чемпионата»). И они пытаются эту историю перенести. В итоге новый тренер сказал «нет».

Антон Миранчук

Антон Миранчук

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чельцов отметил, что они общались с большим количеством французских клубов. Его отец, Максим Чельцов (также футбольный агент), находился в постоянном контакте с представителями Антона, которые называли требования по зарплате. А авторизованные агенты, в свою очередь, вели переговоры с командами. Но большие финансовые требования сужали круг команд во Франции. И всё же после «Страсбурга» Миранчуком интересовалась ещё одна команда.

«В итоге ещё оставался реальный интерес от «Ланса», — сказал Чельцов. — Он был уже после «Страсбурга». «Ланс» – одна из самых симпатичных французских команд. У них Антон шёл в списке вторым или третьим номером. К сожалению, в итоге они купили марокканца Анасса Зарури из «Бёрнли». Тот шёл под первым номером. В моменте мне набирает наш партнёр по французскому рынку и сообщает, что они созвонились со спортивным директором «Ланса», который отметил: «Если Зарури сорвётся, то мы переходим к Антону».

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Чельцов отметил, что финансовые условия Миранчука оказались слишком велики, например, для «Сент-Этьена», «Гавра» или «Анже». Даже у участника Лиги чемпионов – «Бреста» – слишком мало денег. Но при этом агент отметил, что они приложили максимум усилий для возможного переезда Миранчука в Лигу 1: «Мы не подключили только Макрона».

А почему не «Зенит»? Журналист «Чемпионата» Андрей Панков поделился информацией, что петербуржцы приглашали Антона летом. В Миранчуке заинтересован лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Но Антон отказывается переезжать в Санкт-Петербург.

Ещё больше историй и инсайдов — в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

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