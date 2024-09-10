«Не подключили только Макрона». Почему сорвался переезд Антона Миранчука во Францию

Антон Миранчук наконец-то обзавёлся клубом — им стал швейцарский «Сьон». До этого на протяжении больше двух месяцев 28-летний полузащитник, покинувший «Локомотив» по окончании прошлого сезона, оставался в статусе свободного агента.

В редакцию «Чемпионата» на подкаст «Премьер-лига несправедливости» пришёл агент Дмитрий Чельцов, специализирующийся на французском рынке. Он получил авторизацию на ведение переговоров по Миранчуку с клубами Лиги 1. Чельцов рассказал, какие клубы интересовались Антоном и почему он всё же не оказался во Франции.

«У Антона была такая история, что я до конца искренне надеялся, что всё сложится, — рассказал Чельцов. — Очень сильный интерес был от «Страсбурга», когда там ещё был Виейра (Патрик, экс-тренер клуба. – Прим. «Чемпионата»). Они со спортивным директором посмотрели Миранчука. Мы много общались, пытаясь докрутить эту историю. И тут Виейра убирают. Приходит новый тренер (Лиам Росеньор. – Прим. «Чемпионата»). И они пытаются эту историю перенести. В итоге новый тренер сказал «нет».

Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чельцов отметил, что они общались с большим количеством французских клубов. Его отец, Максим Чельцов (также футбольный агент), находился в постоянном контакте с представителями Антона, которые называли требования по зарплате. А авторизованные агенты, в свою очередь, вели переговоры с командами. Но большие финансовые требования сужали круг команд во Франции. И всё же после «Страсбурга» Миранчуком интересовалась ещё одна команда.

«В итоге ещё оставался реальный интерес от «Ланса», — сказал Чельцов. — Он был уже после «Страсбурга». «Ланс» – одна из самых симпатичных французских команд. У них Антон шёл в списке вторым или третьим номером. К сожалению, в итоге они купили марокканца Анасса Зарури из «Бёрнли». Тот шёл под первым номером. В моменте мне набирает наш партнёр по французскому рынку и сообщает, что они созвонились со спортивным директором «Ланса», который отметил: «Если Зарури сорвётся, то мы переходим к Антону».

Чельцов отметил, что финансовые условия Миранчука оказались слишком велики, например, для «Сент-Этьена», «Гавра» или «Анже». Даже у участника Лиги чемпионов – «Бреста» – слишком мало денег. Но при этом агент отметил, что они приложили максимум усилий для возможного переезда Миранчука в Лигу 1: «Мы не подключили только Макрона».

А почему не «Зенит»? Журналист «Чемпионата» Андрей Панков поделился информацией, что петербуржцы приглашали Антона летом. В Миранчуке заинтересован лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Но Антон отказывается переезжать в Санкт-Петербург.

Ещё больше историй и инсайдов — в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».