Саудовская Аравия растрясла рынок в трансферный дедлайн. Заработали даже «Зенит» с «Локо»

Прежние переходы в чемпионат Саудовской Аравии по масштабности переплюнуть сложно: футболистов уровня Криштиану Роналду и Неймара в принципе не так уж и много. И всё же этим летом громких трансферов хватало: «Аль-Ахли» Роберто Фирмино и Эдуарда Менди за € 42 млн забрал бомбардира АПЛ Айвана Тоуни, Мусса Диаби играм в Лиге чемпионов за «Астон Виллу» предпочёл «Аль-Иттихад» Карима Бензема и Н’Голо Канте — за вингера отдали € 60 млн. А знали, что Жоау Канселу теперь в «Аль-Хиляле» Неймара и Малкома?

Особенно интересным стал финальный день перед закрытием трансферного окна, то есть 1 сентября. Именно тогда саудовцы совершили немало интересных покупок. Некоторые — весьма удивительны.

Марио Митай, «Локомотив» → «Аль-Иттихад»

Марио Митай Фото: ФК «Аль-Иттихад»

На Евро-2024 21-летний албанский левый защитник полностью отыграл матчи группового этапа. А затем вернулся в «Локо» и плотно присел на скамейку: в РПЛ Михаил Галактионов доверил ему только 10 минут с «Ахматом» уже при 4:0 в свою пользу, стабильно выпуская лишь в Кубке России. Теперь с практикой проблем быть не должно, да и среди партнёров звёздных имён хватает. За годичную аренду «Аль-Иттихад» заплатил € 1,2 млн. Ещё € 5 млн будет стоит выкуп. «Локомотив» два года назад, для сравнения, отдавал АЕКу € 3 млн.

Роберт Ренан, «Зенит» → «Аль-Шабаб»

Роберт Ренан Фото: ФК «Аль-Шабаб»

20-летний центральный защитник весь 2024 год проводил на родине в «Интернасьонале». И тут вдруг «Зенит» его экстренно вернул. Причина — новая, но теперь уже платная аренда в Саудовскую Аравию. «Аль-Шабаб» не пожалел за неё € 3 млн. Теперь Ренан будет расти в условиях соперничества с нападающими мирового уровня. Если саудовцев устроит его игра, они воспользуются опцией выкупа. Неплохой вариант для петербуржцев, с учётом того, что Ренан не заиграл в России. Хотя то и дело появляются новости об интересе к нему сильных европейских клубов: то «Интера», то «Марселя», то «Порту».

Стивен Бергвейн, «Аякс» → «Аль-Иттихад»

Стивен Бергвейн Фото: ФК «Аль-Иттихад»

Трансфер, который взбесил Рональда Кумана: «Стивен Бергвейн отправился в Саудовскую Аравию. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его глава в сборной Нидерландов закрыта. Он, наверное, знает, что я это скажу. Когда тебе 26 лет, амбиции должны быть спортивные, а не финансовые».

Можно лишь предполагать, как на месте Бергвейна поступил бы сам Куман, начни саудовцы вкачивать в родной чемпионат уйму денег 30-40 лет назад. Но Канте и Эмерик Лапорт за сборные до сих пор выступают, и очень даже неплохо. Да и к 26 годам у Стивена 80 матчей за «Аякс», 83 — за «Тоттенхэм» и 149 — за ПСВ. Он много поиграл на отличном уровне. Теперь вот заработает приличные деньги в «Аль-Иттихаде». А аяксидам на счёт упал € 21 млн.

Крис Смоллинг, «Рома» → «Аль-Фейха»

Крис Смоллинг Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

34-летний англичанин в том числе из-за травмы практически не играл за «Рому» в прошлом сезоне: суммарно провёл на поле 669 минут в Серии А и Лиге Европы, став свободным агентом. Приютила его «Аль-Фейха», в чьём составе теперь появилось хоть одно известное широкому зрителю имя. Не считать же звёздами экс-спартаковца Фэшна Сакалу или не заигравшего в «Монако» Генри Оньекуру? Контракт подписан на два сезона — легенду «Манчестер Юнайтед» ждёт прекрасная футбольная старость.

Даниэл Поденсе, «Вулверхэмптон» → «Аль-Шабаб»

Даниэл Поденсе Фото: ФК «Аль-Шабаб»

Правый вингер продуктивно съездил в аренду к «Олимпиакосу», где уже выступал ранее: выиграл Лигу конференций и в 30 матчах греческой лиги оформил 11+5. Это был самый результативный сезон в его карьере. Однако «Вулвз» он всё равно нужен не оказался. Пристроить 28-летнего португальца за € 5 млн удалось в «Аль-Шабаб». Банда там подобралась интересная: помимо Ренана и Поденсе, речь о Джакомо Бонавентуре и Яннике Феррейре Карраско.

Мохамед Симакан, «РБ Лейпциг» → «Аль-Наср»

Мохамед Симакан Фото: ФК «Аль-Наср»

Пожалуй, одна из главных трансферных неожиданностей 2024-го. Быстроногому французу только 24 года. Он отлично зарекомендовал себя в Бундеслиге и ЛЧ. Казалось, следующий шаг — переход в топовую команду. Но никак не в «Аль-Наср». Только этим летом по СМИ гуляли слухи о трансфере в «Барселону», «Ливерпуль» и «Атлетико». Договориться получилось именно с саудовцами. У местного гранда в центре обороны теперь связка Лапорт — Симакан: такая кому угодно не помешала бы. € 45 млн — именно на столько саудовцы обогатили «Лейпциг».

Анжело, «Челси» → «Аль-Наср»

Анжело Фото: Chelsea FC via Getty Images

Вы вряд ли знаете, кто это такой, так что давайте знакомиться. Анжело — 19-летний правый вингер из Бразилии. За «Челси» у него ни одного матча. Год назад лондонцы за € 15 млн купили его у «Сантоса» и тут же отдали в собственный фарм-клуб «Страсбург». Саудовский клуб впечатлился игрой футболиста в Лиге 1 (четыре ассиста в 21 встрече) и вложил в него € 23 млн. Посмотрим, станет ли он рядом с Криштиану и Садио Мане новым Родриго.

Кстати, из-за перебора легионеров «Аль-Наср» расторг контракт с экс-игроком «МЮ» Алексом Теллесом. Там, говорят, «Спартак» левого защитника ищет. Вот и кандидат появился отличный.

Данилу Перейра, «ПСЖ» → «Аль-Иттихад»

Данило Перейра Фото: ФК «Аль-Иттихад»

9 сентября португальскому опорнику исполнится 33 года. В прошлом розыгрыше Лиги 1 он стал четвёртым футболистом «ПСЖ» по сыгранным минутам. В этом же он пока не выступал. Самое время сменить и чемпионат, и континент. «Аль-Иттихад» заплатил за Перейру € 5 млн, выдав ему двухлетний контракт. Данилу явно найдёт общий язык как в раздевалке, так и не поле с Канте, Диаби и Бензема. Настолько, что, возможно, даже получится скинуть с трона «Аль-Хиляль».

Маркос Леонардо, «Бенфика» → «Аль-Хиляль»

Маркос Леонардо Фото: ФК «Аль-Хиляль»

Вы можете помнить этого нападающего по постоянным слухам из 2023-го об интересе к нему то «Зенита», то «Спартака». В результате он выбрал «Бенфику», и португальский гранд словил джекпот: в январе заплатил € 18 млн, а уже в сентябре получил € 40 млн! Да как они вообще это делают?! А 21-летний бразилец теперь будет конкурировать за место в основе с суперрезультативным Александром Митровичем. Зачем ему это? В качестве ответа предлагаем вспомнить фразу-мем героя Данилы Козловского из фильма Духless про бабки.

Бонус: Мотеб Аль-Харби, «Аль-Шабаб» → «Аль-Хиляль»

Мотеб Аль-Харби Фото: ФК «Аль-Хиляль»

Что ещё за ноунейм, спросите вы? И будете правы. Это саудовский левый защитник, которого Transfermarkt оценивает в скромные € 800 тыс. Как, например, Павла Маслова из «Спартака» или Александра Кутицкого из «Динамо». И в чём же прикол? Просто за Аль-Араби «Аль-Хиляль» заплатил… как сказал бы Михаил Задорнов, наберите воздуха в грудь. € 29 млн! Это переплата в более чем 36 раз! Лимит на легионеров порой творит ужасные вещи.

Причём за Мотеба всерьёз бился ещё и «Аль-Наср». Клуб Криштиану даже договорился о переходе за € 22,5 млн, что тоже совсем не мало. Но потом в переговоры с двух ног влетел чемпион страны. А вы ещё смеялись над дорогостоящими покупками россиян «Анжи» времён Сулеймана Керимова — тут всё гораздо забористее. У вас есть футболист с шестью матчами за сборную Саудовской Аравии к 24 годам? Готовьте карманы, везём фуры денег! Да, данный трансфер состоялся 31 августа, а не 1 сентября, но как не рассказать о таком?