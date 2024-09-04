«Вопрос, насколько он готов к «Спартаку». Что за новичка клуб везёт из Португалии

«Спартак» близок к подписанию седьмого новичка в летнее трансферное окно. Теперь на позицию левого защитника, которая потеряла одного игрока после ухода из московского клуба Леона Классена. Знакомимся с потенциальным новичком красно-белых — это 26-летний португалец Рикарду Мангаш.

Мангаш — уроженец популярного туристического региона Алгарве, а воспитывался в португальском топ-клубе — «Бенфике». В молодом возрасте левый защитник поиграл за сборные Португалии разных возрастов и в юношеской Лиге УЕФА за лиссабонскую команду. В 2017 году даже дошёл с «Бенфикой» до финала. Причём в четвертьфинале «орлы» переиграли ЦСКА (2:0), в группе атаки которого были Фёдор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Иван Олейников, Наир Тикнизян и Константин Кучаев. В том московском матче Мангаш отыграл все 90 минут, а вот в финале с «Ред Булл Зальцбург» (1:2) остался на скамейке запасных.

Однако первой команде «Бенфики» Мангаш не пригодился. Летом 2017-го лиссабонцы отпустили своего воспитанника в «Авеш». А этот клуб, в свою очередь, отдал юного игрока на год в аренду «Миранделе» из третьего дивизиона, где Рикарду и начал выступать на профессиональном уровне.

В общем, быстрого прорыва во взрослом футболе у Мангаша не получилось. Этот парень долго созревал. Только в сезоне-2019/2020, будучи уже 21-летним игроком, Рикарду дебютировал в Примейре за «Авеш». В тот год команда вылетела из элиты, а Мангаш перешёл в более статусную «Боавишту». Там он провёл один сезон, после чего в августе 2021-го впервые отправился за границу — португальца арендовал французский «Бордо».

В топ-лиге Мангаш задержался на год. В сезоне-2021/2022 «Бордо» занял последнее, 20-е место и покинул Лигу 1. Рикарду, как правило, выходил в основе. Португалец сыграл 29 матчей (в стартовом составе — 27), забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Поучаствовал также в уникальной игре Кубка Франции, в которой «Бордо» разнёс «М’Зуасию» со счётом 10:0. В весёлой кубковой встрече Мангаш отметился одним результативным пасом.

Рикарду Мангаш Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Затем Рикарду вернулся в «Боавишту», а летом 2023-го был продан «Витории Гимарайнш» за € 900 тыс. Выходит, провёл он в этом клубе до перехода в «Спартак» всего один сезон.

Стало известно, что сначала красно-белые и Мангаш согласовали условия двухлетнего контракта. Уже после этого московский клуб договорился и с «Виторией Гимарайнш». По данным O Jogo, сумма сделки составит € 2 млн. Рикарду — креатура спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, который, конечно, прекрасно знает рынок своей страны.

А вот мнение о Мангаше португальского футбольного агента Паулу Барбозы:

«Рикарду прошёл весь процесс в «Бенфике». Он игрок их школы. Может играть как левый защитник, полузащитник и как вингер. Это его плюс, потому что не все могут действовать на трёх позициях. В прошлом году у Рикарду был хороший сезон, но до этого он выступал в средних клубах.

Вопрос, насколько он готов играть в таком топовом клубе, как «Спартак», где есть большое давление и стресс. Там не всегда простая адаптация, потому что клубу нужен результат сразу. Так что тут не могу сказать, насколько он готов. Но это всё равно хороший игрок. Думаю, это выбор скаутов «Спартака», потому что они хорошо знают его по «Бенфике».

В прошедшем сезоне «Витория Гимарайнш» заняла пятое место в Примейре и попала в еврокубки. Мангаш стал только девятым в команде по количеству сыгранных минут (1906), но причина в травме. Первую четверть чемпионата Португалии он пропустил из-за разрыва отводящей мышцы. Затем почти всегда играл в основе. Провёл 23 матча в Примейре, забил один мяч и отдал пять голевых пасов.

В среднем за 90 минут игры Мангаш делал 20 точных передач с 72% точности, в том числе 0,5 паса под удар, наносил 1,0 удара (в створ — 0,1), выигрывал 54% единоборств, совершал 1,1 отбора мяча и 0,6 перехвата, зарабатывал на себе 1,9 фола.

По большому счёту ничего особенного в статистике Рикарду не было. Однако в новом сезоне обращает на себя внимание результативность этого игрока в еврокубках: Мангаш, действуя в роли левого вингера, набрал 4+2 по системе «гол+пас» в шести играх квалификации Лиги конференций с мальтийской «Флорианой», швейцарским «Цюрихом» и боснийским «Зриньски Мостар». Так что, возможно, и Деян Станкович решит использовать португальца в полузащите, а не в обороне.

У Мангаша есть предматчевая традиция, о которой он рассказывал в интервью португальским журналистам. Выходя на поле, Рикарду держит в руках чётки.

«Это мой ритуал — как правило, перед началом каждого матча. Когда команда выходит на поле, держу при себе чётки. Они из Ватикана. Я получил их в подарок и всегда беру с собой на игру. Мне нравится привязываться к таким вещам. Я человек веры. Чувствую, что они помогают мне и готовят меня к каждому матчу», — признавался Мангаш.