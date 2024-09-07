В «Динамо» приехал новый бразилец. Он забивал один из лучших голов сезона в Лиге чемпионов

В «Динамо» перешёл третий новичок в это летнее окно – после голкипера Андрея Лунёва и форварда Эль-Мехди Маухуба. Московский клуб закрыл трансфер вингера «Крузейро» Артура Гомеса, его официально представили. По данным Itatiaia Esporte, сумма сделки составит € 5 млн. 26-летний бразилец подписал контракт на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Чем же привлёк этот игрок главного тренера «Динамо» Марцела Личку?

У Артура Гомеса есть ценный плюс для любого южноамериканца, приезжающего в РПЛ. Он уже поиграл в Европе и знает, каким может быть футбол за пределами чемпионата Бразилии. Новичок «Динамо» в течение двух лет выступал в Португалии. Летом 2021-го Артур Гомес перешёл из «Сантоса» в «Эшторил» на правах свободного агента и там выдал приличный сезон. В результате ещё через год вингера купил топ-клуб Примейры – «Спортинг».

В составе лиссабонской команды бразилец поиграл на групповом этапе Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы. Более того, менее чем за два часа, проведённых на поле в ЛЧ, умудрился забить два гола. Сначала Артур Гомес поразил в домашнем матче ворота «Тоттенхэма» (2:0), а затем ещё в одной домашней игре положил мяч в ворота «Айнтрахта» (1:2). К слову, его гол «Тоттенхэму» после сольного прохода даже претендовал на звание лучшего на неделе ЛЧ.

Всего же за сезон в «Спортинге» Артур Гомес сыграл 38 матчей во всех турнирах, в основу попал 10 раз. Вингер стал автором четырёх забитых мячей и четырёх голевых передач. «Спортинг» покупал бразильца за € 2,9 млн, а в июле 2023-го продал «Крузейро» за € 3 млн, так как тренер Рубен Аморим больше не видел игрока частью своего проекта. До сегодняшнего дня это был самый дорогой трансфер за всю карьеру Артура Гомеса. «Динамо» оценило этого футболиста дороже.

Артур Гомес – воспитанник популярного бразильского клуба «Сантос», в который он попал в возрасте 13 лет. В составе «рыб» вингер и дебютировал на профессиональном уровне в ноябре 2016-го. Любопытно, что шанс ему дал нынешний главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор. До этого парень обратил на себя внимание и в юношеской сборной Бразилии U17. Артура Гомеса взяли на ЧМ-2015, где «селесао» дошли до четвертьфинала. В пяти матчах за национальную команду представитель «Сантоса» забил один гол в ворота Гвинеи. К слову, вингер играл за ту сборную вместе с нынешним защитником мадридского «Реала» Эдером Милитао.

Артур Гомес в «Спортинге» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Потом «Сантос» дважды отдавал своего воспитанника в аренду «Шапекоэнсе» и «Атлетико Гояниенсе». До отъезда в Португалию Артур Гомес сыграл 97 матчей за родной клуб и набрал 11+2. Как правило, исполнял роль левого или правого вингера, но иногда появлялся и в центре, на позиции второго форварда.

В сезоне-2024 у Артура Гомеса пять голов и четыре голевые передачи в 39 играх разных турниров. В общем-то, несмотря на то что это атакующий и индивидуально сильный футболист, его не назовёшь суперрезультативным. Конкретно в чемпионате Бразилии вингер набрал 2+1 в 21 матче.

По количеству сыгранных минут в Серии А Артур Гомес – девятый в «Крузейро» (1276). При этом второй по ударам (30) и попаданиям в створ ворот (13). Третий по обводкам (26). Из его статистики можно выделять также присутствие в топ-5 игроков команды по точным передачам на чужой трети (150). В то же время цифры по единоборствам не слишком впечатляют – менее 40% выигранных. А это важно для РПЛ.

По ходу нынешнего сезона Артур Гомес попал в небольшой скандал. В апрельском матче с «Форталезой» он гневно отреагировал на свою замену, поругался на скамейке запасных с тренером Фернандо Сеаброй. Впрочем, после игры вингер публично извинился за своё поведение.

«Я был вспыльчив и совершил ошибку, – признал Артур Гомес. – Всегда хочу помочь, но, к сожалению, у меня была плохая реакция. Я уже извинился. Результаты – самое важное для нас».

Интересно, что среди друзей Артура Гомеса – форвард «Реала» Родриго, с которым они вместе были в «Сантосе». А ещё будущий новичок «Динамо» общается с главной звездой бразильского футбола Неймаром. Когда вингер учился в академии «рыб», Неймар зажигал в первой команде. Потом семья Артура Гомеса, жившая в очень скромных условиях, подписала договор о партнёрстве с компанией отца Неймара. Тот помог с финансами, управлением карьерой молодого игрока.

«Мы всегда наблюдали за их тренировками, – рассказывал Артур Гомес, как следил в юности за Неймаром и другими звёздами первой команды «Сантоса». – А когда мы играли по субботам, они приходили на нас посмотреть. Иногда нам удавалось поговорить. Они были нашими кумирами детства, мы смотрели на них словно в зеркало, мечтая стать профессионалами. Неймар – мой самый большой кумир в футболе. Сегодня мы иногда переписываемся в соцсетях, он присылает поздравления, когда я забиваю голы».

Теперь Неймар будет следить и за «Динамо»?