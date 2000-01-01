Сын Дэвида Бекхэма бросил футбол и пошёл по стопам мамы
Ромео Бекхэм завершил карьеру в спорте в 22 года. Как и его мама, Виктория Бекхэм, Ромео решил, что ему интересно развиваться в модельном бизнесе. Кстати, это не первый раз, когда сын легенды «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма уходит из спорта.
Оставил молодёжку «Арсенала»
Попытка перестать играть в футбол случилась не впервые. В 2015 году Ромео покинул молодёжку «Арсенала», чтобы сфокусироваться на теннисе. Однако через шесть лет он всё-таки вернулся в футбол. А вот теперь его решение кажется уже действительно серьёзным.
С футболом — всё?
Несмотря на то что играть Ромео больше не хочет, он продолжит работать с клубом, где будет помогать «Брентфорд Пингвинз». Это команда, в которой играют дети с особенностями развития.
Сын Бекхэма решил закончить с футболом и пошёл в модельный бизнес
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