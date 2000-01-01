Сын Бекхэма решил закончить с футболом и пошёл в модельный бизнес

Оставил молодёжку «Арсенала»

Попытка перестать играть в футбол случилась не впервые. В 2015 году Ромео покинул молодёжку «Арсенала», чтобы сфокусироваться на теннисе. Однако через шесть лет он всё-таки вернулся в футбол. А вот теперь его решение кажется уже действительно серьёзным.