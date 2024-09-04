«Такую базу видел только в Краснодаре». Откуда в чемпионате Вьетнама российский футболист

В четверг, 5 сентября, сборная России впервые в истории сыграет с командой Вьетнама. «Чемпионат» разыскал в местной лиге российского футболиста! Виктор Ле рассказал нам о юности в ЦСКА, слухах о «Милане», жизни и обычаях в Юго-Восточной Азии.

«Самое главное здесь — уважать старших»

— Откуда у тебя вьетнамские корни?

— Моя мама — русская, папа — вьетнамец. Он приехал учиться в Россию — там они и познакомились. Родился я в Москве.

— Ты бывал во Вьетнаме, прежде чем туда переехать?

— Раз пять. Уже всё видел, отдыхал.

— Чувствуешь, что это вторая родина?

— Конечно. Чувствую себя комфортно, активно изучаю язык. Среди ребят в команде мне хорошо, налаживаю контакты.

Виктор Ле Фото: Из личного архива футболиста

— Расскажи об особенностях местной культуры, традициях.

— Во-первых, здесь самое главное — уважать старших. Во всех странах их уважают, но здесь это особенно важно. Если скажешь что-то не очень хорошее, это сразу бросится в глаза. Даже есть особенные слова. Ты должен говорить «ông», если обращаешься к мужчинам старше тебя, и «bá», если к женщине. Менталитет здесь другой. Понятное дело, все понимают, что я ещё как иностранец. Пытаюсь влиться.

В основном обычаи здесь — про уважение. Приветствуя человека, ты должен встать, дать правую руку и приложить левую. Здесь доброжелательные люди, всегда рады помочь. Адаптироваться несложно. Во Вьетнаме мало кто говорит на английском, но все всегда пытаются что-то объяснить, донести.

«В Ханое на московскую зарплату можно позволить себе очень многое»

— Чем различаются столицы России и Вьетнама?

— Москва более модернизированна, чем Ханой. Транспорт, метро получше. В Ханое другой вайб — старинный, с особенностями. Мне нравятся такие города.

Сейчас во Вьетнаме тоже развиваются технологии, однако от Москвы всё немного отстаёт. Мне нравится старинная атмосфера, в Москве тоже такое есть, но меньше.

Виктор Ле Фото: Пресс-служба «Хонглинь Хатинь»

— А с ценами как?

— Во Вьетнаме всё дешевле. Однако тут нет, например, творога, нельзя сделать блины. Можно где-то найти, но не в открытом доступе. Всё-таки еда здесь другая. Есть суп знаменитый. Вот только всё наше продаётся в таких же экзотических магазинах, как и магазины азиатской кухни в Москве. Они есть в Дананге, там много русских. Много раз там ел.

В Ханое на московскую зарплату себе многое можно позволить. Но в Москве я жил с родителями, не ходил за продуктами. Тут я впервые стал жить самостоятельно. Некоторые фрукты тут точно дешевле: ананасы, кокосы. Однако яблоки дешевле в России, потому что их там больше.

— Ты с детства приучен к азиатской кухне?

— В семье мы ели в основном русскую кухню, потому что мама готовила. Местную еду пробовал, когда с отцом ходили гулять.

Виктор Ле Фото: pfc-cska.com

— И как тебе она?

— Вьетнамская кухня специфична. Но есть много интересных блюд, которые точно стоит попробовать. Супы разные. Я стараюсь разбавлять кухни: азиатская, русская, европейская. Однако азиатская кухня — это достойно. Морепродукты тут, кстати, намного дешевле. Часто едим креветки, всё остальное. Море рядом, тут и ловят.

«В Ханое есть хорошая академия — такие базы я видел только в Краснодаре»

— Наверняка там есть и праздники особенные?

— Из местных праздников знаю азиатский Новый год. Сейчас у них только прошёл Национальный день. Бурно отмечают, но ничего особенного. Люди собираются со всего города на центральной площади, празднуют.

Ещё бы отметил, что здесь очень рано встают. На рассвете, в 5:30-6:00 утра, уже бегают. Это потому, что днём очень жарко. Ближе к 10:00 начинается тихий час, когда многие спят. К вечеру начинается работа. Я удивился, узнав об этом.

— Сам такого же графика придерживаешься?

— Конечно, я ещё не так рано встаю (смеётся). Придерживаюсь русского режима, но как профессионал стараюсь просыпаться пораньше.

— Сборной России играть с командой Вьетнама. Как там с футболом?

— Уровень футбола во Вьетнаме хороший, но сейчас стараются развивать. Он ещё не достиг уровня России, однако я вижу потенциал, они работают. Есть хорошая академия в Ханое, воспитывают футболистов. В России похожую базу видел только в Краснодаре. Есть всё: бассейн, много полей.

Виктор Ле Фото: pfc-cska.com

— А если сравнивать местный чемпионат с российским?

— Чемпионат тут похуже, чем в России. Но регулярно приглашают сильных иностранцев. VAR появился год назад, уровень организации, качество полей повышаются. В будущем будет хороший, сильный турнир.

— В местном чемпионате прилично платят?

— Я не уверен, но думаю, что от $ 1000 до $ 30 000 для топовых игроков. Средняя зарплата — $ 8000-10 000.

«У ЦСКА — одна из лучших академий в России»

— Ты много времени провёл в академии ЦСКА.

— У ЦСКА — одна из лучших академий в России, очень хорошие тренеры. Когда был там, мы выиграли молодёжный чемпионат России. Я очень благодарен ЦСКА за это время. Клуб много мне дал, я вырос там физически и тактически.

— Почему же уехал?

— Пару раз тренировался с основой ЦСКА и видел, какой там уровень. Просто запредельный. На тот момент тренером был Алексей Березуцкий, который не особо подтягивал молодёжь. После уже пришёл Федотов и привёл Носкова, Лукина и прочих. Но я решил, что хочу больше играть в футбол, и уехал во Вьетнам. Тем более здесь мои корни, мне комфортно.

— Помнишь ребят, которые уже доросли до основы?

— С Матвеем Лукиным я в хороших отношениях даже сейчас. Когда только переехал во Вьетнам, созванивался с ним. Слава Тороп был с нами не так часто — его на пару матчей иногда спускали. Не прям хорошо общался, но видел качество. Слава может стать и №1 в ЦСКА.

Матвей ещё не играл в основе МФЛ, когда я пришёл, начал только во втором круге. Было сразу ясно, что сильный защитник, есть скорость. Во Вьетнаме я таких не видел. Думаю, скоро Мотя сможет играть даже в основной сборной России.

Виктор Ле Фото: pfc-cska.com

— Я читал, что тебя звали в юниорскую команду «Милана». Было?

— Про «Милан» просто здесь так написали. У нас был турнир в Италии с академией «Торпедо». Там были скауты «Милана» и «Интера». Они просто смотрели игру. Никто не подходил, не звал.

Я жил в итальянской семье во время турнира. Со мной был один пацан из местной команды. Сейчас он играет в «Милане» U21. Я ему недавно писал, и он до сих пор меня помнит. Рассказывал, что там совсем другой уровень. Он и в юношеской ЛЧ играл.

— Допускаешь, что вернёшься в Россию сильнее?

— Конечно, я всё время работаю — даже больше, чем одноклубники. Каждый день стараюсь стать лучше. Не исключаю, что ещё вернусь в Россию.