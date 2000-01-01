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Почему логотип Nike перевёрнут в АПЛ?
Почему логотип Nike перевёрнут в АПЛ?
Самые внимательные болельщики заметили изменения на третьей форме некоторых клубов АПЛ. «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» нанесли на футболку вертикальную галочку Nike — вместо традиционного горизонтального логотипа. Причина такого решения удивляет.
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В поддержку женского футбола
В поддержку женского футбола
Компания Nike изменила свой логотип на третьей форме в честь женского футбола. В социальных сетях они объяснили это тем, что вертикальный логотип призван показать подъём, единство и развитие женского футбола в мировом спорте.
У некоторых команд АПЛ на форме перевёрнут логотип Nike. Почему?
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