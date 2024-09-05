«Тюкавин — в листе ожидания». Российским форвардом интересуется французский топ-клуб

Константин Тюкавин – одна из главных звёзд РПЛ. 22-летний форвард в прошлом сезоне тащил московское «Динамо», забил 15 мячей и оформил девять ассистов. Добраться до золота РПЛ не вышло. Но Тюкавина все равно признали лучшим футболистом сезона. И после Арсена Захаряна, которого «Динамо» в 2023 году продало в «Реал Сосьедад», Тюкавин – следующий кандидат на переезд в Европу.

При этом Константин находится в шорт-листе одного из клубов-участников Лиги чемпионов. Агент Дмитрий Чельцов пришёл в редакцию «Чемпионата» и в подкасте «Премьер-лига несправедливости» рассказал о команде, которая интересуется Тюкавиным:

«Я знаю, что Тюкавин в листе ожидания в «Лилле» – втором клубе Франции. У них загвоздка в Джонатане Дэвиде, большой звезде за € 50 млн. У него остаётся год контракта, и «Лилль» много работал, чтобы продать его этим летом. Но не получилось. Либо не захотели. Он [Дэвид] может уйти свободным агентом. А для «Лилля» это боль – отдавать главный актив за 0. В случае ухода Дэвида Тюкавин там [в шорт-листе «Лилля»] есть. Его там знают, но, конечно, он не под первым номером».

Константин Тюкавин Фото: fcdm.ru

А что по сумме потенциальной сделки? Чельцов отметил, что сумма отступных в контракте Тюкавина для европейских клубов – € 20 млн. Но если «Лилль» предложит «Динамо» € 15 млн + € 3-4 млн бонусами, то переговоры вполне реальны.

В нынешнем сезоне Тюкавин забил всего один мяч и оформил один ассист за восемь матчей. Но Константин действует полезно, создаёт моменты для себя и партнёров. Так что статистика форварда «Динамо» ещё поправится. И, вполне вероятно, летом 2025 года «Лилль» обратится в московский клуб по поводу Тюкавина.

Ещё больше историй и инсайдов — в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».