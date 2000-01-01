Луис Суарес завершил карьеру в сборной Уругвая. Каким был его путь в национальной команде?

Знаменитое спасение на ЧМ-2010

В четвертьфинале Уругвай играл с Ганой, и матч перешёл в дополнительное время. На последних минутах Суарес вынужден был спасать на ленточке вместо вратаря и сыграл рукой. Луиса удалили, Гана запорола пенальти, а в серии точнее был Уругвай. Африканские болельщики до сих пор припоминают Суаресу этот момент.