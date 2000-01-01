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Эпохальные 17 лет Луиса Суареса в сборной Уругвая
Эпохальные 17 лет Луиса Суареса в сборной Уругвая
Луис Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая. Эль Пистолеро, которому в январе исполнится 38 лет, решил сконцентрироваться на игре за «Интер Майами». 6 сентября будет его последний матч за национальную команду.
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17 лет в сборной Уругвая
17 лет в сборной Уругвая
История Луиса Суареса в сборной Уругвая началась в 2007 году. Главный тренер Оскар Табарес вызвал в команду 20-летнего игрока «Гронингена». Суарес удалился в первом же товарищеском матче с Колумбией (3:1), а свой первый мяч за сборную забил в третьей игре.
Лучший бомбардир в истории сборной
Лучший бомбардир в истории сборной
За 142 матча в составе небесно-голубых у Суареса 69 забитых мячей. Он лучший бомбардир сборной Уругвая за всю историю, на втором месте располагается Эдинсон Кавани (58 мячей в 136 играх). Суарес — самый возрастной автор гола за сборную Уругвая. Свой последний мяч он забил в возрасте 37 лет и 5 месяцев.
Знаменитое спасение на ЧМ-2010
Знаменитое спасение на ЧМ-2010
В четвертьфинале Уругвай играл с Ганой, и матч перешёл в дополнительное время. На последних минутах Суарес вынужден был спасать на ленточке вместо вратаря и сыграл рукой. Луиса удалили, Гана запорола пенальти, а в серии точнее был Уругвай. Африканские болельщики до сих пор припоминают Суаресу этот момент.
Укус Кьеллини на ЧМ-2014
Укус Кьеллини на ЧМ-2014
В матче с Италией на групповом этапе Луис укусил в плечо защитника Италии Джорджо Кьеллини. Во время игры судья не заметил эпизода, и Суарес доиграл матч, но затем уругваец получил сполна. Его отстранили от футбольной деятельности на четыре месяца.
Луис Суарес завершил карьеру в сборной Уругвая. Каким был его путь в национальной команде?
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