Эпохальные 17 лет Луиса Суареса в сборной Уругвая
Луис Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая. Эль Пистолеро, которому в январе исполнится 38 лет, решил сконцентрироваться на игре за «Интер Майами». 6 сентября будет его последний матч за национальную команду.
17 лет в сборной Уругвая
История Луиса Суареса в сборной Уругвая началась в 2007 году. Главный тренер Оскар Табарес вызвал в команду 20-летнего игрока «Гронингена». Суарес удалился в первом же товарищеском матче с Колумбией (3:1), а свой первый мяч за сборную забил в третьей игре.
Лучший бомбардир в истории сборной
За 142 матча в составе небесно-голубых у Суареса 69 забитых мячей. Он лучший бомбардир сборной Уругвая за всю историю, на втором месте располагается Эдинсон Кавани (58 мячей в 136 играх). Суарес — самый возрастной автор гола за сборную Уругвая. Свой последний мяч он забил в возрасте 37 лет и 5 месяцев.
Знаменитое спасение на ЧМ-2010
В четвертьфинале Уругвай играл с Ганой, и матч перешёл в дополнительное время. На последних минутах Суарес вынужден был спасать на ленточке вместо вратаря и сыграл рукой. Луиса удалили, Гана запорола пенальти, а в серии точнее был Уругвай. Африканские болельщики до сих пор припоминают Суаресу этот момент.
Укус Кьеллини на ЧМ-2014
В матче с Италией на групповом этапе Луис укусил в плечо защитника Италии Джорджо Кьеллини. Во время игры судья не заметил эпизода, и Суарес доиграл матч, но затем уругваец получил сполна. Его отстранили от футбольной деятельности на четыре месяца.
Луис Суарес завершил карьеру в сборной Уругвая. Каким был его путь в национальной команде?
Читайте также
Почему логотип Nike перевёрнут в АПЛ?
Сын Бекхэма бросил футбол. Ради модельного бизнеса
Осимхена тепло встретили в Турции. Видео
5 самых дорогих трансферов этого сезона в футболе
Мюллер побил великий рекорд Майера в «Баварии»
Трент повторил культовое празднование Джеррарда
Ямаль побил рекорд Примеры по голевым действиям
«Леон» теперь в Книге рекордов Гиннесса
Сборная России потроллила клуб Миранчука из США
Вау-рекорд «Зенита». Такого в РПЛ не было 14 лет
Рамсдейл перешёл с «Саутгемптон» в костюме Хагрида
Топ игроков по вовлечённости в голы в этом сезоне
Лукаку спас журналистов в давке. Видео
Необычное решение от малоизвестного клуба
Кого Transfermarkt оценил дороже всех?
Неймар назвал этого парня будущей звездой футбола