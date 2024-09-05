Тяжелейший выезд сборной России. Против команды Карпина — Вьетнам и погода. LIVE

Пауза в клубных соревнованиях – не повод грустить и забывать о футболе, а отличная возможность выдохнуть и последить за сборными. Тем более играет Россия! Матч пусть и товарищеский, но сложный. И пусть вас не смущает, что в соперниках – совсем не грозный Вьетнам.

Грозной для команды Карпина будет погода. Во Вьетнаме очень жарко. Сам главный тренер сборной сказал, что это будет «самый влажный матч в его карьере». А на предположение о том, что журналисты ждут «выноса в одну калитку», предложил корреспонденту выйти на поле и просто постоять там в такую погоду хотя бы полчаса. Кстати, по поводу поля – состояние у него ужасное. Не так давно там играла сборная Австралии, и там об условиях высказались достаточно жёстко – назвали поле «пастбищем для коров».

В общем, игра точно будет тяжёлой. Тем интереснее за ней следить. А делать это по традиции предлагаем вместе с нами. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

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