«Постойте 30 минут здесь — кого в «одну калитку» обыграете?» Яркий Карпин во Вьетнаме

Сборная России завтра, 5 сентября, сыграет в гостях с Вьетнамом. А сегодня – провела там предыгровую тренировку. Условия матча понятны уже сейчас – будет очень сложно. Прежде всего из-за жары – в пригороде Ханоя (до города добираться где-то час на машине из-за пробок) просто невозможно дышать. Так что на тренировках самой популярной вещью у футболистов были даже не мячи, а бутылки с водой.

А первое испытание, с которыми столкнулись игроки – мотоциклы. Сборная и все журналисты опоздали на тренировку – на дороге традиционный азиатский хаос, который всем мешал добраться до стадиона. А при выходе из автобуса футболисты даже через мотоциклы перешагивали, потому что они тут просто везде. На стадионе при этом проходной двор — не спросили, ни кто мы (журналисты) такие, ни аккредитацию. Просто открыт огромный выход к полю – и всё. Журналистов собралось очень много – например, на первом пресс-подходе Валерия Карпина было больше 30 человек, в основном – местные корреспонденты.

Второй звездой тренировки стал вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Тут всё понятно – такие звёзды в страну приезжают нечасто.

Отметить надо и лидерские качества Дмитрия Баринова. Кажется, несмотря на отношение Валерия Карпина к капитанской повязке, именно Дмитрий – неформальный капитан сборной. Больше всех общался с игроками во время занятия, шутил, командовал и даже в шутку «предъявлял» партнёрам в духе: «Кто это там смеётся?»

Кстати, о самом матче в городе говорит немногое. Скорее, даже ничего, кроме баннера рядом со стадионом и перекупщиков – за билет просят 1700 рублей.

Афиша матча Фото: «Чемпионат»

После тренировки с журналистами пообщался Валерий Карпин. И сразу обозначил – завтра будет очень тяжело. Хотя это было понятно и по его внешнему виду.

— Вы выглядите так, будто сами тренировались. Это погодные условия так сказываются? И как оцените поле?

— Я даже не бегал, но уже вот такой. Здесь большая влажность и жарко. Завтра точно будет тяжело. Поле, назовём так, не идеальное.

— Когда здесь играли австралийцы, они сказали, что поле похоже на коровье пастбище.

— Вы сами видите. Определяйте.

— Сборная России должна обыгрывать Вьетнам в одну калитку?

— Вы выйдите на поле, постойте тут, сможете кого-то в одну калитку обыграть? Вы пять минут стоите и уже вспотели.

— Я волнуюсь рядом с вами.

— В Москве не видел вас потным.

— Качество поле может внести корректировки?

— В игру — да, в состав — нет.

— Все ли приехавшие футболисты сыграют?

— Кто-то сыграет завтра, кто-то — через два дня. Но все сыграют.

— Почему довызвали Зиньковского?

— Из-за погоды! Серьезно! Вы действительно думаете, что кто-то выдержит 90 минут? Тем более крайний нападающий.

— Реально ли в такую погоду провести весь матч на поле?

— Многое зависит от соперника и интенсивности матча: будет напрягать соперник много или мало. Также зависит от позиций. Думаю, центральный защитник выдержит весь матч

— Это ваш самый жаркий матч за карьеру?

— Нет. Это не жаркий, а самый влажный. Нигде нет такой влажности, как здесь.

Карпин на тренировке сборной во Вьетнаме Фото: rfs.ru

— У медицинских работников сборной будет большая нагрузка в такую жару?

— Да. Придётся следить за состоянием игроков. Не знаю, насколько это тяжело или нет, но следить точно придётся, постоянно пополнять водный баланс. Точно будут нужны солевые добавки, но это проблема медицинского штаба.

— Сафонов выразил надежду, что в сборной его покормят борщом. Вы планируете попробовать вьетнамскую кухню?

— Вьетнамскую точно не планирую. Не люблю ни китайскую, ни вьетнамскую, ни японскую.

О сборной Вьетнама и перспективах сборной России

— Что думаете о завтрашнем матче?

— Наша цель, как и у любой футбольной и спортивной команды — победить. Это главная цель. Такая же задача стоит и перед командой Вьетнама. Для нас это очень важный выезд и важная игра. У нас не так много матчей, отношение очень серьезноё.

— Обляков сказал, что Вьетнам играет не так, как европейские сборные.

— Это надо показывать. Завтра увидите.

— Разница в индивидуальных действиях?

— Нет, в командных. У них нет Месси.

— Нет опасения, что после возвращения на мировую арену, сборная России не сможет быть конкурентными после матчей с такими сборными, как Таиланд и Вьетнам?

— А мы до этого были конкурентными? Да? Каждый раз играли на чемпионатах Европы и мира? Посмотрим. На этот вопрос ни у кого ответа нет. Играли со сборной Сербии, понятно, что у них было удаление. Играли со сборной Камеруна. Понятно, что это товарищеские матчи, но там мы выглядели конкурентноспособными.

Россия — Сербия Фото: rfs.ru

— А если нас ещё 10 лет не вернут? Не боитесь?

— Очень боюсь.

— Не думали, что делать тогда?

— Я, может быть, умру через десять лет.

О российских легионерах и встрече с Мажичем

— Вчера вы были на встрече с Мажичем.

— Во время встречи с Мажичем я был на базе в Новогорске. Час послушал его доклад, потом был обед и мероприятия со спонсорами. Была приведена статистика, а каждый её может интерпретировать как угодно. Статистика — это цифры.

— Нужная встреча?

— За этот час, что я слушал, для меня нет. А дальше я не знаю, что там происходило.

— Какой бы вы вопрос задали Мажичу?

— Так-то вопросов много. Но это встреча всех клубов, а не конкретно «Ростова» или Валерия Карпина с Мажичем. Одно дело, когда лично меня вопрос волнует, а другое, когда все клубы высказываются о том, как улучшить судейство. Если бы я встретился с Мажичем попить кофе, спросил бы конкретный вопрос.

— Переход Миранчука в МЛС — шаг назад?

— Если он будет там играть, то это не шаг назад. Тренироваться и играть какие-то игры в «Атланте» — хорошо. МЛС — конкурентноспособный чемпионат, там играют футболисты достаточно приличного уровня. Если он там будет играть, то это только на пользу.

— Про Чалова. Как оцените уровень чемпионата Греции?

— Уровень ПАОКа точно не ниже первых пяти команд в РПЛ. Клуб борется за чемпионство. Будет там играть, адаптируется, мы его держим в поле зрения.

— Арсен Захарян взял восьмой номер в «Сосьедаде».

— А мне то что?

— Все сразу сказали, что станет вашим преемником?

— Дай бог!

— Удалось поближе пообщаться с Сафоновым?

— Пока ещё нет. Только «бонжур» сказал ему.