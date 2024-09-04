Топ-матчи четверга: Вьетнам — Россия в футболе, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и US Open

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Посмотреть все события 5 сентября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5), US Open, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто окажется сильнее в так называемом «скрытом финале»?

Даниил Медведев стал единственным россиянином, кто добрался до 1/4 финала US Open в одиночке. Его соперником в борьбе за выход в полуфинал стал итальянец Янник Синнер. Теннисисты ранее встречались 12 раз. Первые шесть матчей остались за Медведевым, потом пять игр подряд — за Синнером, а их последний поединок — в четвертьфинале Уимблдона-2024 — выиграл снова Даниил. Многие эксперты назвали грядущую встречу в Нью-Йорке «скрытым финалом». Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Джек Дрэйпер — Алекс де Минор.

⚽️ 16:00: Вьетнам — Россия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли сборная России беспроигрышную серию при Валерии Карпине?

Сборная России возвращается в новом сезоне двумя товарищескими матчами в Ханое. Соперники у нашей команды как будто не слишком серьёзные – Вьетнам и Таиланд. Первые занимают всего лишь 115 место в рейтинге ФИФА, а вторые находятся на 101-й позиции. Но непривычные для российских игроков климатические условия и поддержка трибун повышают шансы Вьетнама на сенсацию. Если наши недооценят соперника, сыграют без настроя, то получат большие проблемы. При Валерии Карпине сборная России не проигрывает с ноября 2021-го, серия длится уже 11 матчей.

🏀 16:30: УНИКС — «Пари Нижний Новгород», Кубок Кондрашина и Белова, 1/2 финала

Интрига: вице-чемпион Единой лиги легко пробьётся в финал?

Вице-чемпион Единой лиги 2024 года казанский УНИКС начал предсезонку с двух побед над «Куполом-Родники» и «Самарой». В свою очередь, «Нижний Новгород» под руководством нового тренера Сергея Козина стартовал в предсезонке с побед над всё тем же «Куполом-Родники» и «Пармой». Но в финале Кубка Хайретдинова команда уступила «Самаре» со счётом 70:90. Кому удастся выйти в финал нового турнира – Кубка Кондрашина и Белова?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: каким получится официальный дебют Евгения Кузнецова за СКА?

Переход экс-форварда «Вашингтона» стал самым громким событием этого межсезонья в КХЛ, и на то было довольно много причин. К концу лета эта шумиха слегка улеглась, но теперь настало время посмотреть на Евгения в реальном деле. Предсезонные матчи были лишь разминкой — получится ли у Кузнецова сразу стать геймченджером для петербуржцев?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто возьмёт верх в первом «зелёном дерби» сезона?

Для обеих команд сезон начинается с принципиального противостояния — лучше вывески для стартового матча и не придумаешь. «Салават» этим летом менялся скорее точечно, в то время как в Казани произошла большая перестройка, затронувшая не только игровой состав, но и тренерский. Кому удалось подойти к началу сезона в лучшей форме?

🏒 19:30: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Спартак» реванш за поражение в финале Кубка мэра Москвы?

Генеральная репетиция московского дерби прошла на последнем турнире межсезонья — ЦСКА трижды выходил вперёд, «Спартак» трижды отыгрывался, но всё же армейцы смогли переиграть соперника в серии послематчевых бросков и забрать трофей. Сложится ли первая игра регулярки в другом ключе или же мы увидим похожий хоккей в исполнении обеих команд?

Кто является фаворитом нового сезона? Решаете вы: Опрос Кто для вас является главным фаворитом нового сезона КХЛ?

🏀 19:30: «Зенит» — МБА, Кубок Кондрашина и Белова, 1/2 финала

Интрига: организатор турнира поборется за чемпионство?

Баскетбольный клуб «Зенит» организует предсезонный турнир Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 5 по 6 сентября на паркете КСК «Арена». В одном из матчей за выход в финал встретятся сине-бело-голубые и МБА-МАИ. Московская команда отлично провела предсезонку в Китае, выиграв три встречи, а после приезда в Россию оказалась сильнее ЦСКА и «Пармы». Всего подопечные Василия Карасёва победили в пяти матчах кряду. «Зенит» же на данный момент провёл всего три встречи перед стартом сезона Единой лиги, но все их них выиграл очень уверенно. Клубы явно находятся в форме, поэтому будет интересно посмотреть за тем, кто же из них выйдет в финал турнира.

⚽️ 21:45: Сербия — Испания, Лига наций УЕФА, лига A, группа 4, 1-й тур

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Интрига: остановит ли чемпиона Европы неудачник Евро-2024?

Сборная Испании стартует в новом розыгрыше Лиги наций не только в роли чемпиона Европы, но и как действующий обладатель этого трофея. Остановить собирающих титулы при Луисе де ла Фуэнте испанцев попробует неудачник Евро-2024 сборная Сербии. На турнире в Германии сербы вылетели уже после группового этапа, не одержав ни одной победы. Как ни удивительно, они не сменили тренера – командой по-прежнему руководит Драган Стойкович. Хотя при нём не вышли из группы ни на ЧМ-2022, ни на Евро-2024.

⚽️ 21:45: Португалия — Хорватия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 1, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьет ли наконец Криштиану Роналду?

Два реальных претендента на победу в Лиге наций сыграют между собой в первом же туре группового этапа. Португальцы взяли первый трофей в 2019 году, хорваты были в последнем финале с Испанией (уступили по пенальти). Главная интрига матча связана с фигурой Криштиану Роналду. 39-летний нападающий не забил ни одного гола на Евро-2024, но остался в сборной, несмотря на критику, и хочет доказать, что всё ещё способен делать разницу на топ-уровне. Игра с хорватами — это как раз такой уровень.

⚽️ 21:45: Шотландия — Польша, Лига наций УЕФА, лига A, группа 1, 1-й тур

Интрига: продолжит ли результативную серию Левандовски на старте нового сезона?

Сборные Шотландии и Польши разочаровали на прошедшем чемпионате Европы, не одержав ни одной победы. Обе команды набрали только по одному очку и не сумели выйти из группы. Теперь нужно исправляться за неудачу на Евро-2024 в Лиге наций. На стороне хозяев мощная поддержка болельщиков в Глазго. Главный козырь поляков – прекрасная форма Роберта Левандовского на старте сезона. В первых четырёх турах чемпионата Испании нападающий забил четыре гола.

⚽️ 21:45: Дания — Швейцария, Лига наций УЕФА, лига A, группа 4, 1-й тур

Интрига: как сыграет сборная Дании без тренера?

Дания и Швейцария добрались до плей-офф Евро-2024, а теперь начнут Лигу наций очной встречей. Датчанам будет непросто из-за чехарды с тренерами. Каспер Юльманн, работавший со сборной на чемпионате Европы, ушёл в отставку. Его место занял Мортен Вигхорст, но новый коуч не может руководить командой в ближайших матчах, так как взял больничный из-за стресса. Данию временно возглавил тренер по стандартным положениям Ларс Кнудсен. Чем он удивит швейцарского коллегу Мурата Якина?