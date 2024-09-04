«Амкал» установил личный рекорд в Кубке России! Но все разговоры будут о судействе

«Амкал» — последний медиафутбольный клуб в Кубке России. В 1/64 финала им предстоял выезд в Долгопрудный к «Космосу». Из-за нескольких спорных судейских решений матч получился остросюжетным.

«Космос» — клуб Второй лиги. А за «Амкал» выступают футболисты с опытом игры даже в РПЛ. Поэтому никакой боязни медийная команда не испытывала. Антураж матчу добавлял и стадион «Салют», одна из трибун которого не прошла лицензирование и пустовала.

С первых минут «Амкал» не стеснялся идти вперёд. Впрочем, «Космос» отвечал своими подходами. Но до реальной опасности дело не доходило. Хотя в середине тайма Давид Агекян очень опасно простреливал в штрафную хозяев. Однако мяч не нашёл ни одного из партнёров.

Давление «Амкала» дало результат на 35-й минуте. После дальнего удара Агекяна мяч попал в руку полузащитника «Космоса» Антона Третьякова, и судья Роман Марнавский назначил пенальти. Хотя на повторе кажется, что игрок «Амкала» попал в спину соперника. Спорное решение от арбитра. К 11-метровой отметке подошёл один из лидеров медиаклуба Максим Пичугин. Он реализовал пенальти, а отпраздновал гол в стиле полузащитника «Челси» Кристофера Нкунку — надул воздушный шар.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На перерыв «Амкал» ушёл с минимальным преимуществом. Но уже на старте второго тайма оно растаяло. Полузащитник «Космоса» Кирилл Помешкин замкнул прострел, в касание переправив мяч в ворота Максима Швагирева. 1:1 — местные болельщики довольны.

А затем голкиперы обеих команд обменялись крутейшими спасениями. Сначала Швагирев потащил удар головой от защитника «Космоса» Артёма Япрынцева. В ответ Амир Фаттахов вытащил мяч из-под перекладины после дальней попытки Арсения Левшука.

«Космос» — «Амкал» — 1:2 Фото: ФК «Амкал»

На 65-й минуте судья снова назначил пенальти в ворота «Космоса»! И вновь к решению есть большие вопросы. Марнавский увидел попадание мяча в руку Третьякова в штрафной «Космоса». Но ни один повтор не показал, что решение верное на 100%.

А пенальти снова уверенно реализовал Пичугин, оформивший дубль. И снова – весёлое празднование у флажка углового. Однако наверняка у «Космоса» возникнут огромные вопросы к судье по обоим пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 70-й минуте у «Космоса» добавилась ещё одна беда. Ростислав Наймушин получил прямую красную карточку за срыв потенциально голевой атаки. Этот момент, наверное, вызывает наименьшие споры из всех важных решений судьи за игру. До конца матча «Космос» так и не нашёл свой момент. Зато «Амкал» мог забивать ещё: хороший шанс оформить хет-трик упустил Пичугин, а в концовке вышедший на замену Дамир Трегулов не попал в дальний угол после удара из-за пределов штрафной.

«Амкал» — в третьем раунде Кубка России. Команда установила свой личный рекорд в турнире и повторила прошлогоднее достижение 2DROTS. Медийный клуб выглядел не хуже «Космоса», но из-за спорных решений судей могут возникнуть разговоры о предвзятости арбитра в сторону «Амкала».