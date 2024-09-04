«Клуб в режиме выживания». Почему у ЦСКА почти нет трансферов и что будет дальше?

ЦСКА этим летом очень скромен на трансферном рынке. Да, клуб подписал свободными агентами защитника Кругового (кажется, лучший летний трансфер), полузащитника Жемалетдинова и форварда Койта (пока никак не может себя проявить). Но за деньги ЦСКА совершил лишь один трансфер ― за € 1,5 млн команду пополнил молодой нападающий Шуманский из «Ариса», если не брать в расчёт подъёмные, которые клуб заплатил свободным агентам.

При этом количественно с составом ЦСКА нет проблем. Даже не все игроки команды попадают в заявки на матчи – места не хватает. Хотя ещё в прошлом сезоне клуб часто заявлял на игру минимальное количество футболистов. Главные вопросы – к качественному усилению команды. ЦСКА не хватает футболистов, которые делают разницу, Почему нет таких трансферов? И будут ли?

Что там с деньгами?

С бюджетом у ЦСКА всё плохо. «Клуб в режиме выживания» – примерно так наши источники описывают ситуацию в команде. По нашей информации, прямо сейчас у клуба нет денег хотя бы на один трансфер. На сейчас трансферная кампания ЦСКА вынужденно завершена. Главная проблема – у клуба нет якорного акционера, который давал бы деньги ― в том числе на трансферную кампанию.

Вы спросите, а как же ВЭБ? По словам наших источников, ВЭБ даёт клубу около 600-700 млн рублей в год за нейминг стадиона. Дополнительных инвестиций со стороны ВЭБ нет. Как и нет крупных вливаний от остальных спонсоров. По сравнению с теми финансами, которые дают основные спонсоры других топ-клубов РПЛ, деньги ЦСКА – ничто. У клуба прямо сейчас дефицит бюджета.

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин на трибуне Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По информации «Чемпионата», этим летом ЦСКА вёл переговоры с потенциальными спонсорами и инвесторами, что могло бы сильно помочь провести качественную трансферную кампанию, но все варианты сорвались. Сейчас бюджет ЦСКА полностью зависит от продаж, а их этим летом почти не было. В нынешней ситуации главная задача клуба — своевременная выплата заработной платы игрокам. При этом, конечно, в ЦСКА понимают, что клубу нельзя проваливаться по результатам, именно поэтому летом руководство летом решило сменить Федотова на Николича.

Кто мог бы прийти в ЦСКА, если бы у клуба были деньги? А кто уйдёт?

Всё трансферное окно селекция ЦСКА работала в режиме ― надо договориться, а там вдруг и деньги найдутся. По нашей информации, ровно таким образом московский клуб договорился с французским «Реймсом» по трансферу атакующего полузащитника Камори Думбия. Переговорщики ЦСКА достигли полного согласия о трансфере с клубом за € 6 млн, а потом договорились и с самим игроком. Французы ждали российский клуб до последнего, но денег у ЦСКА не появилось. И Думбия перешёл в «Брест».

Камори Думбия в «Бресте» Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Похожая ситуация, по словам наших источников, была и с полузащитником «Ростова» Даниилом Глебовым, который был готов идти к Николичу. Но всё снова упёрлось в отсутствие денег.

Были переговоры и с полузащитником «Лестера» Ндиди. У нигерийца закончился контракт, и клуб сразу на него вышел. Ндиди был готов ехать в Москву, но запросил такие подъёмные, что в московском клубе поняли – не потянут. В итоге Ндиди переподписал контракт с «Лестером».

Роман Бабаев генеральный директор ЦСКА «Работа на трансферном рынке будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу. Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности: возможности клуба, санкционные вопросы, нежелание многих футболистов, к сожалению, играть в России по всем известным причинам. Уверенности, что у ЦСКА будут трансферы до конца окна, нет. Не хочется никого обнадёживать, потому что, повторюсь, есть объективные причины»



Спортивный блок всё ещё прорабатывает варианты с подписанием форварда (свободного агента или в аренду) на флажке трансферного окна. По нашей информации, именно позиция нападающего приоритетна для Марко Николича в вопросе усиления. И прямо сейчас идут переговоры со статусным игроком из топ-чемпионата. Только вот всё опять придёт к финансовому вопросу.

Вильфред Ндиди в «Лестере» Фото: Michael Regan/Getty Images

Что касается трансферов на выход, то ЦСКА всё так же настроен продать Мендеса и Помазуна, которые не помещаются в заявке. Но за всё трансферное окно не получил ни одного предложения по трансферу этих двух игроков. Хотя речь сегодня идёт только об аренде. Того же Мендеса хотят арендовать «Оренбург» и «Химки», о чём сообщал Иван Карпов. По нашей информации, Николич сейчас не рассчитывает на чилийца, поэтому клуб готов отпустить Мендеса в аренду при условии полного покрытия зарплаты. По словам наших источников, вариант с «Химками» – наиболее вероятный, сейчас клуб – фаворит в борьбе за игрока.

А что там у Николича?

Хотя проблем с финансами хватает, атмосфера в команде хорошая. Футболисты полностью приняли идеи Николича. Это связано и с тем, что тренерский штаб решил не ломать схему в три защитника – из-за подбора игроков. При этом существует большая вероятность, что зимой на сборах Николич (при наличии трансферов, конечно) будет перестраивать ЦСКА на свою любимую схему в четыре защитника. Ну а у самого Николича – первое слово в вопросе селекции. Что до финансовых трудностей – принимать их тренеру проще, потому что при заключении контракта положение клуба от него никто не скрывал.

В материале использовались цитаты коллег со Sport24.