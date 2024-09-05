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Какие матчи сборных играются в сентябре – Лига наций в Европе, отборочный цикл ЧМ-2026: рейтинг, голосование

В сентябре нас ждут несколько топ-матчей сборных. Какой самый ожидаемый?
Анатолий Романов
Какой матч сборных вы ждёте больше всего?
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Комментарии
Будет много яркого в Лиге наций и отборе ЧМ-2026. А ещё играют близкие России команды.

Клубные турниры взяли паузу и уступили место соревнованиям сборных. В ближайшую неделю состоится большое количество интересных матчей в Лиге наций Европы и отборочном цикле ЧМ-2026 (прежде всего в Южной Америке). Какую игру вы особенно ждёте?

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Принимайте участие в голосовании и помогайте сформировать рейтинг. Мы отобрали, на наш взгляд, все самые интригующие матчи, включая дебютные во главе сборной Казахстана для российского тренера Станислава Черчесова. Пишите в комментариях, почему вы отдали свой голос той или иной игре.

В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: какой матч сборных вы ждёте больше всего?
Франция – Италия
Фото: Alex Grimm/Getty Images
1 место

Франция – Италия

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция против Италии – классика мирового футбола. Обе команды разочаровали на Евро-2024, так что должны исправляться в Лиге наций и квалификации ЧМ-2026. Килиан Мбаппе наверняка едет в сборную с особой мотивацией после европейского первенства.

Нидерланды – Германия
Фото: NurPhoto via Getty Images
2 место

Нидерланды – Германия

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нидерланды и Германия – фавориты квартета Лиги А с Венгрией и Боснией и Герцеговиной. Однако немецкая сборная потеряла основного голкипера Мануэля Нойера, ушедшего из национальной команды. В этом матче серьёзную проверку должен пройти Марк-Андре тер Штеген.

Колумбия – Аргентина
Фото: Robin Alam/ISI Photos/Getty Images
3 место

Колумбия – Аргентина

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
10 сентября 2024, вторник. 23:30 МСК
Колумбия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Повтор недавнего финала Кубка Америки, но теперь в рамках отборочного цикла ЧМ-2026 и на поле сборной Колумбии. Джон Кордоба, Кевин Кастаньо и их партнёры жаждут реванша за поражение. Колумбийцы идут на третьем месте в квалификации, отставая всего на три очка от лидирующих аргентинцев.

Франция – Бельгия
Фото: Clive Mason/Getty Images
4 место

Франция – Бельгия

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско должен доказывать, что с ним сборная Бельгии способна на большее, чем показала на Евро-2024. Даже без Тибо Куртуа в воротах. Бельгийцам будет непросто выйти из группы с Францией, Италией и Израилем.

Сербия – Испания
Фото: Visionhaus/Getty Images
5 место

Сербия – Испания

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующий победитель Лиги наций сборная Испании начинает защиту титула. Интересно, кого больше будут поддерживать в России – братьев-сербов или чемпионов Европы? Игра испанцев во главе с Ямалем просто наслаждение!

Португалия – Хорватия
Фото: Alex Grimm/Getty Images
6 место

Португалия – Хорватия

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Криштиану Роналду не ушёл из сборной Португалии после неудачного Евро-2024 и вызван на матчи Лиги наций. В этой же группе Лиги А, помимо фаворитов – португальцев и хорватов, выступают Польша и Шотландия. Забьёт ли наконец Роналду?

Аргентина – Чили
Фото: DeFodi Images via Getty Images
7 место

Аргентина – Чили

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 7-й тур
06 сентября 2024, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Аргентины лидирует в отборочном цикле ЧМ-2026 в зоне Южной Америки. Однако впереди матч с традиционно неудобным соперником Чили, да ещё и без Лео Месси (травмирован) и Анхеля Ди Марии (завершил карьеру в национальной команде) в составе. Действующих чемпионов мира ждёт тест, с которым можно и не справиться.

Швейцария – Испания
Фото: Carl Recine/Getty Images
8 место

Швейцария – Испания

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Швейцария
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда экс-тренера «Спартака» Мурата Якина очень понравилась на Евро-2024. Хозяева вполне могут преподнести сюрприз в домашнем матче с чемпионами Европы. И побороться за выход из группы, где есть ещё Дания и Сербия.

Казахстан – Норвегия
Фото: Fran Santiago/Getty Images
9 место

Казахстан – Норвегия

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Станислава Черчесова очень непростой дебют в сборной Казахстана. Задача на первый домашний матч – справиться с соперником, в составе которого есть такие звёзды, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор. Нужно прыгнуть выше головы.

Словения – Казахстан
Фото: picture alliance via Getty Images
10 место

Словения – Казахстан

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Словения
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч со Словенией будет вторым для Станислава Черчесова в сборной Казахстана и первым выездным. В отборочном цикле Евро-2024 как раз поражение в Любляне стало решающим для казахстанцев на групповом этапе. Теперь надо брать реванш, чтобы надеяться на выход из группы со Словенией, Норвегией и Австрией.

Парагвай – Бразилия
Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images
11 место

Парагвай – Бразилия

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
11 сентября 2024, среда. 03:30 МСК
Парагвай
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У сборной Бразилии очень непростое положение в отборочном цикле ЧМ-2026 для команд Южной Америки. Надо попасть в топ-6, и «селесао» именно на шестом месте – с отрывом всего в два очка как раз от Парагвая. Фабиан Бальбуэна и компания готовы покусать фаворита на своём поле.

Ирландия – Англия
Фото: Visionhaus/Getty Images
12 место

Ирландия – Англия

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ирландия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Британское дерби – это всегда огонь! Только ради матчей с Ирландией англичанам стоило вылетать из Лиги А в Лигу В. Хозяева устроят сопернику, потерявшему тренера Гарета Саутгейта, горячий приём.

Грузия – Чехия
Фото: Levan Verdzeuli — UEFA/UEFA via Getty Images
13 место

Грузия – Чехия

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Этот матч мы уже видели на Евро-2024. На своём поле Грузия должна сыграть с Чехией как минимум не хуже, чем на чемпионате Европы. Тогда была ничья – 1:1.

Армения – Латвия
Фото: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images
14 место

Армения – Латвия

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Армении начнёт матчем с Латвией борьбу за путёвку в Лигу В. Соперниками двух бывших республик СССР в этой группе будут Северная Македония и Фарерские острова. Все они по силам армянской команде.

Албания – Грузия
Фото: ANP via Getty Images
15 место

Албания – Грузия

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Албания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В соперниках у сборной Грузии по группе Лиги В три участника чемпионата Европы – Албания, Чехия и Украина. Выезд в Албанию обещает стать очень трудным. Надежда на кураж вратаря Георгия Мамардашвили и главной звезды команды Хвичи Кварацхелии.

Северная Македония – Армения
Фото: Athena Pictures/Getty Images
16 место

Северная Македония – Армения

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Северная Македония
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Выездной матч в Северной Македонии, пожалуй, самый сложный для сборной Армении в Лиге наций. Задача-минимум – не уступить. Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян, Георгий Арутюнян и Угочукву Иву, закалённые в РПЛ, помогут национальной команде справиться с давлением хозяев.

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