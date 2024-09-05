Будет много яркого в Лиге наций и отборе ЧМ-2026. А ещё играют близкие России команды.

В сентябре нас ждут несколько топ-матчей сборных. Какой самый ожидаемый?

Клубные турниры взяли паузу и уступили место соревнованиям сборных. В ближайшую неделю состоится большое количество интересных матчей в Лиге наций Европы и отборочном цикле ЧМ-2026 (прежде всего в Южной Америке). Какую игру вы особенно ждёте?

Принимайте участие в голосовании и помогайте сформировать рейтинг. Мы отобрали, на наш взгляд, все самые интригующие матчи, включая дебютные во главе сборной Казахстана для российского тренера Станислава Черчесова. Пишите в комментариях, почему вы отдали свой голос той или иной игре.

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