В сентябре нас ждут несколько топ-матчей сборных. Какой самый ожидаемый?

Клубные турниры взяли паузу и уступили место соревнованиям сборных. В ближайшую неделю состоится большое количество интересных матчей в Лиге наций Европы и отборочном цикле ЧМ-2026 (прежде всего в Южной Америке). Какую игру вы особенно ждёте?
Принимайте участие в голосовании и помогайте сформировать рейтинг. Мы отобрали, на наш взгляд, все самые интригующие матчи, включая дебютные во главе сборной Казахстана для российского тренера Станислава Черчесова. Пишите в комментариях, почему вы отдали свой голос той или иной игре.
В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Франция – Италия
Франция против Италии – классика мирового футбола. Обе команды разочаровали на Евро-2024, так что должны исправляться в Лиге наций и квалификации ЧМ-2026. Килиан Мбаппе наверняка едет в сборную с особой мотивацией после европейского первенства.
Нидерланды – Германия
Нидерланды и Германия – фавориты квартета Лиги А с Венгрией и Боснией и Герцеговиной. Однако немецкая сборная потеряла основного голкипера Мануэля Нойера, ушедшего из национальной команды. В этом матче серьёзную проверку должен пройти Марк-Андре тер Штеген.
Колумбия – Аргентина
Повтор недавнего финала Кубка Америки, но теперь в рамках отборочного цикла ЧМ-2026 и на поле сборной Колумбии. Джон Кордоба, Кевин Кастаньо и их партнёры жаждут реванша за поражение. Колумбийцы идут на третьем месте в квалификации, отставая всего на три очка от лидирующих аргентинцев.
Франция – Бельгия
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско должен доказывать, что с ним сборная Бельгии способна на большее, чем показала на Евро-2024. Даже без Тибо Куртуа в воротах. Бельгийцам будет непросто выйти из группы с Францией, Италией и Израилем.
Сербия – Испания
Действующий победитель Лиги наций сборная Испании начинает защиту титула. Интересно, кого больше будут поддерживать в России – братьев-сербов или чемпионов Европы? Игра испанцев во главе с Ямалем просто наслаждение!
Португалия – Хорватия
Криштиану Роналду не ушёл из сборной Португалии после неудачного Евро-2024 и вызван на матчи Лиги наций. В этой же группе Лиги А, помимо фаворитов – португальцев и хорватов, выступают Польша и Шотландия. Забьёт ли наконец Роналду?
Аргентина – Чили
Сборная Аргентины лидирует в отборочном цикле ЧМ-2026 в зоне Южной Америки. Однако впереди матч с традиционно неудобным соперником Чили, да ещё и без Лео Месси (травмирован) и Анхеля Ди Марии (завершил карьеру в национальной команде) в составе. Действующих чемпионов мира ждёт тест, с которым можно и не справиться.
Швейцария – Испания
Команда экс-тренера «Спартака» Мурата Якина очень понравилась на Евро-2024. Хозяева вполне могут преподнести сюрприз в домашнем матче с чемпионами Европы. И побороться за выход из группы, где есть ещё Дания и Сербия.
Казахстан – Норвегия
У Станислава Черчесова очень непростой дебют в сборной Казахстана. Задача на первый домашний матч – справиться с соперником, в составе которого есть такие звёзды, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор. Нужно прыгнуть выше головы.
Словения – Казахстан
Матч со Словенией будет вторым для Станислава Черчесова в сборной Казахстана и первым выездным. В отборочном цикле Евро-2024 как раз поражение в Любляне стало решающим для казахстанцев на групповом этапе. Теперь надо брать реванш, чтобы надеяться на выход из группы со Словенией, Норвегией и Австрией.
Парагвай – Бразилия
У сборной Бразилии очень непростое положение в отборочном цикле ЧМ-2026 для команд Южной Америки. Надо попасть в топ-6, и «селесао» именно на шестом месте – с отрывом всего в два очка как раз от Парагвая. Фабиан Бальбуэна и компания готовы покусать фаворита на своём поле.
Ирландия – Англия
Британское дерби – это всегда огонь! Только ради матчей с Ирландией англичанам стоило вылетать из Лиги А в Лигу В. Хозяева устроят сопернику, потерявшему тренера Гарета Саутгейта, горячий приём.
Грузия – Чехия
Этот матч мы уже видели на Евро-2024. На своём поле Грузия должна сыграть с Чехией как минимум не хуже, чем на чемпионате Европы. Тогда была ничья – 1:1.
Армения – Латвия
Сборная Армении начнёт матчем с Латвией борьбу за путёвку в Лигу В. Соперниками двух бывших республик СССР в этой группе будут Северная Македония и Фарерские острова. Все они по силам армянской команде.
Албания – Грузия
В соперниках у сборной Грузии по группе Лиги В три участника чемпионата Европы – Албания, Чехия и Украина. Выезд в Албанию обещает стать очень трудным. Надежда на кураж вратаря Георгия Мамардашвили и главной звезды команды Хвичи Кварацхелии.
Северная Македония – Армения
Выездной матч в Северной Македонии, пожалуй, самый сложный для сборной Армении в Лиге наций. Задача-минимум – не уступить. Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян, Георгий Арутюнян и Угочукву Иву, закалённые в РПЛ, помогут национальной команде справиться с давлением хозяев.