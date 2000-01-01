Умерших футболистов хотели проверить на допинг
Странная ситуация случилась в сборной Норвегии. Представители антидопинговой службы хотели проверить на наличие запрещённых веществ Эрлинга Холанда и двух футболистов, которые, как оказалось, умерли ещё в прошлом веке.
Привет из прошлого
Главный тренер сборной Столе Сольбаккен сообщил, что на тренировку команды пришли сотрудники антидопинговой службы Норвегии для проверки шести футболистов: Эрлинга Холанда, Йёргена Ларсена, Антонио Нусы, Оскара Бобба, Эйнара Гундерсена и Йёргена Юве.
Странная выборка
Вот только борцы с допингом допустили ошибку: Бобб восстанавливается после тяжёлой травмы и в сборную не вызван, а Гундерсен и Юве умерли ещё в XX веке (1962 и 1983 годы). Сольбаккен даже позвонил в службу и спросил, нет ли какого-то подвоха. Оказалось, что в службе просто ошиблись.
Опоздание
Представители антидопинга открыли список лучших бомбардиров сборной и выбрали его лидеров, в числе которых и были Гундерсен с Юве. «Гундерсена и Юве вызвали с небольшим опозданием. Их тесты отрицательные», — пошутил над ситуацией Столе.
В Норвегии хотели проверить на допинг Холанда и двух футболистов, умерших в XX веке
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