В Норвегии хотели проверить на допинг Холанда и двух футболистов, умерших в XX веке

Странная выборка

Вот только борцы с допингом допустили ошибку: Бобб восстанавливается после тяжёлой травмы и в сборную не вызван, а Гундерсен и Юве умерли ещё в XX веке (1962 и 1983 годы). Сольбаккен даже позвонил в службу и спросил, нет ли какого-то подвоха. Оказалось, что в службе просто ошиблись.