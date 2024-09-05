«Готов стать капитаном сборной». В жизни лидера ЦСКА Облякова произошло важное событие

Иван Обляков и при Николиче держит планку в ЦСКА. Полузащитник выдал отличный отрезок на старте РПЛ, а теперь готовится сыграть с Вьетнамом и Таиландом в майке сборной России.

В интервью «Чемпионату» Обляков поделился эмоциями от отцовства, рассказал об амбициях армейцев и оценил перспективы Чалова в Греции.

«Хочется играть с топ-сборными, но сейчас нам точно ничего не изменить»

— Ваш дебют за сборную состоялся почти четыре года назад. Быстро пролетело время?

— Вы знаете, будто бы совсем недавно было ощущение, что я только-только попал в большой футбол, а ведь прошло уже восемь лет! А на днях исполнилось шесть лет с момента моего дебюта за ЦСКА. Пожалуй, для меня это ещё более памятная дата. Время летит быстро, тут соглашусь. В контексте сборной, наверное, тоже.

— Помните тот матч с Молдавией?

— Да, были очень классные эмоции. Предвкушение игры, волнение от выхода на поле. Помню, что тот матч сыграли 0:0. Хотелось выиграть, но хоть не «привёз» (смеётся). Не такой плохой получился дебют.

Иван Обляков в игре за сборную Фото: rfs.ru

— Как вы поменялись с того момента? Стали увереннее, сильнее как футболист?

— Много чего изменилось. Я вырос и как футболист, и как человек. Стал мужем и отцом. Хочу верить, что во всём по чуть-чуть стал лучше. Хотя это надо спрашивать и не у меня. Но точно пришёл опыт, я провёл много матчей на клубном уровне. Расту, стараюсь прибавлять во всём. Пока всё складывается хорошо, и надеюсь, что прогресс продолжится. Верю, что многое впереди.

— Сборная России сильно обновилась и сейчас обновляется достаточно часто. Чувствуете себя старичком в команде, уже опытным игроком?

— Старичком, конечно, не чувствую. В сборной достаточно людей, которые намного дольше меня вызываются. Всё равно всегда приезжаешь с желанием, как в первый раз. Хочется показать себя и достойно выступить, представляя свою страну.

— У вас всего один официальный матч за сборную. Сильно ли не хватает сейчас соревновательного драйва?

— Да, сейчас такие годы, лучший возраст для футбольной карьеры. Хочется участвовать в официальных соревнованиях, посмотреть на себя и на команду на фоне других топ-сборных. Было бы очень интересно, но реалии таковы, и нам их точно не изменить. От себя делаем всё возможное, и я как футболист, и другие ребята. Это самое главное — делать максимум того, что можешь. Поэтому будем надеяться, что в скором времени мы вернёмся и покажем себя.

— Но сейчас — Вьетнам и Таиланд, про которые особо ничего не знают. Как вы готовитесь к этим соперникам?

— Понятно, что сборные не самые сильные. Однако пока конкретных разборов соперников не было, теория только предстоит. Валерий Георгиевич сказал, что легко точно не будет. Есть много факторов, которые будут влиять на игру: погода, газон и то, как мы адаптируемся после долгого перелёта. Но, конечно, мы едем туда за победами. Вспомним требования, будем выходить на поле и побеждать, отталкиваясь от себя и своей игры.

Мы собрались после игр за клубы и только подходим к общему знаменателю. Будет тренировка, теория. И будем готовиться к матчам.

— Вы лично во Вьетнаме впервые?

— Во Вьетнаме — да. Бывал в Таиланде. Но ничего особенного про эти места сказать не могу.

— Перелёт был долгим, чем занимались в самолёте?

— Я спал. Ночной перелёт, и комфортнее и правильнее провести столько времени во сне. Спал весь полёт, чтобы он прошёл быстрее и незаметнее.

— Сейчас каждого соперника ждут с интересом. Был ли кто-то, кто прямо удивил?

— Даже не знаю. Конечно, у Камеруна или Сербии уровень выше, чем у Вьетнама, Таиланда или той же Кубы. Но матчи интересные, было здорово посмотреть на себя на фоне сербов, камерунцев. Думаю, наша игра получилась удачной на фоне таких соперников. Сербия играет на чемпионатах Европы, мира, Камерун неплохо выступает в Африке.

Если говорить о чём-то прям экзотическом, можно вспомнить Кению. Для нас это было необычно, с такими соперниками не так часто встречаемся.

— Кении прямо удивились?

— Не скажу, что было прям удивление. У всех сейчас есть футбол, во многих странах он развивается. Но из всех, если выбирать, больше всего подходит Кения.

Иван Обляков в матче с Камеруном Фото: rfs.ru

«Чалову нужно немного времени. Уверен, что у него всё получится»

— В сборной сейчас много дебютантов. Есть ли кто-то, с кем на этих сборах познакомились?

— Да, есть несколько игроков, которые в сборной впервые и с которыми я не пересекался на клубном уровне.

— С кем больше всего общаетесь в команде?

— Конечно, это ребята из ЦСКА, с которыми вместе играем: Круговой, Дивеев, Мусаев. Но и из других команд тоже есть парни. В целом со всеми хорошие отношения, дружный коллектив. С любым можно пообщаться на разные темы.

— Коллектив ещё и достаточно молодой. Видите парней, способных стать лидерами, взять слово?

— Таких достаточно, некоторые — капитаны в своих клубах. Поэтому для них это не проблема. Да и другие могут сказать пару слов какой-то мотивационной речи. Но я думаю, что здесь это даже не особо нужно: у всех огромное желание играть за сборную, все очень стараются. Это видно.

— А вы готовы выйти на матч сборной с капитанской повязкой?

— Интересный вопрос, но непринципиально, кто будет капитаном. Однако если отвечать просто, готов ли я, то да. Иным ответ и быть не может.

— В этот раз сборная без Фёдора Чалова. Непривычно?

— Прошло уже какое-то время, но непривычно больше в клубе. Мы много лет играли вместе. Однако к этому тоже привыкаем. В ЦСКА Федю не так просто заменить, но ничего страшного. Сейчас он осваивается в новом для себя чемпионате, в новой стране. Если будет так же играть там, забивать и, главное, скорее адаптируется, то уверен, что мы вскоре вновь увидимся в сборной.

— Вы часто на связи?

— Да, мы ведь и вне поля друзья. Хорошо общаемся.

Фёдор Чалов и Иван Обляков Фото: rfs.ru

— Как у него дела, если смотреть со стороны, не переживает?

— Пока адаптируется. В моментах, когда он не забивает, ребята в команде его поддерживают. Федя говорит, что подбадривают его, чтобы не загонялся по этому поводу. И сам он к этому нормально относится. Ему нужно немного времени для адаптации, и всё пойдёт. Уверен, что Федя будет играть и забивать. У ПАОКа много матчей, так сразу нельзя, чтобы человек всегда играл по 90 минут. Тем более есть и другие не менее классные игроки. Нужно завоёвывать место в составе. Уверен, у него всё получится.

— Много говорили о том, что Чалов сильно подвержен смене настроения, часто переживает.

— Думаю, это лучше спросить у него.

«Всегда говорил и буду говорить, что хочется видеть ЦСКА на первой строчке»

— В вашей жизни недавно произошло счастливое событие — рождения дочери. Ощутили в себе какие-то изменения?

— Больше в жизненном плане. В тебе что-то меняется, всё свободное время ты уделяешь ребёнку. Не скажу, что это как-то влияет на футбольном поле. Может, где-то в подсознании. Но какого-то глобального изменения нет: футбол — это одно, а жизнь и семья — совсем другое. Пока всё отлично, только радуюсь. Слава богу, у меня всё хорошо, нужно стараться дальше.

Иван Обляков с супругой Фото: Из личного архива Ивана Облякова

— На старте сезона за ЦСКА у вас действительно всё довольно неплохо. Сами довольны собой?

— Не могу сказать, что доволен на все 100%. Есть к чему стремиться. Если бы мы как команда выиграли больше матчей, был бы доволен больше, нежели своими голами и передачами. Хочется выигрывать, находиться на первых местах.

— Вашим лучшим отрезком можно назвать весну 2023 года в ЦСКА. Насколько сейчас вы близки к той форме и результатам?

— Действительно похожие ситуации. Но тогда я играл на другой позиции, инсайдом, ближе к атаке. Получалось забивать и отдавать передачи. Сейчас играю больше в центральной зоне. Неплохо себя чувствую, есть уверенность, можно и нужно ещё прибавлять — как в командных успехах, так и в личных.

— Как раз про вашу позицию: был разговор об этом с Марко Николичем?

— Да, разговаривали. Марко высказал свою точку зрения, как он меня видит в команде. Я с ним согласился, мне комфортно там, где я играю. С этим проблем не было. Марко открыт для общения и обсуждений, мы спокойно можем поговорить на любую тему о футболе.

— Как вы оцениваете старт сезона для ЦСКА?

— Очень обидная игра была с «Локомотивом». Все удивились, как мы могли проиграть такой матч. Очень обидно. И в Краснодаре тоже: не пропусти мы в концовке, был бы более приемлемый результат. Конечно, всегда хочется побеждать.

— Оба поражения в РПЛ пришли из-за пропущенных в концовках мячей. Не испугались, что проблема прошлого сезона вернулась?

— Надо не бояться, а менять тенденцию и ситуацию. Мы должны не только не пропускать в концовках, а дожимать соперника и забивать сами. И двигаться по турнирной таблице только вверх.

— Данил Круговой только пришёл в команду, но кажется, что уже очень хорошо влился и всё понимает. Есть ощущение, что он не первый год с вами?

— Да. Круга я знаю давно, раньше мы вместе играли. У него и адаптации особо не было, как будто Даня уже не первый год в ЦСКА. Он хорошо влился, здорово играет. Конечно, усилил нас. Круговой — хороший футболист, у которого есть все качества. И он может играть ещё лучше, я точно это знаю.

— Есть ощущение, что он один из самых техничных в команде.

— Конечно, у Дани есть техника. Точно один из самых техничных в ЦСКА.

— А самый?

— Наверное, Аббос. Если выбирать одного самого техничного, это он.

— У вас было отличное взаимопонимание на поле с Чаловым. Есть ли сейчас такой партнёр в ЦСКА?

— Чтобы было настолько хорошо, как с Федей, нет. Но с Кругом мы понимаем друг друга очень хорошо. С тем же Аббосом неплохо взаимодействуем, с Тамиком есть взаимопонимание. Не говорю, что с другими как-то неудобно или плохо, однако лучше всего — с ними.

— У Мусаева получается достойно заменять Чалова в нападении?

— Тамик хорошо играет. Главное для нападающего — забивать, что у него получается. Понятно, что не все моменты он реализовывает. Но он старается, работает, хорошо действует без мяча и приносит много пользы. Я думаю, что его реализация будет улучшаться и он будет только расти как футболист.

— Сейчас в сборной помогаете ему с адаптацией? Или помощь не нужна, судя по тому, как быстро он влился в ЦСКА?

— Любому футболисту нужно какое-то время, чтобы адаптироваться, понять требования тренерского штаба. Нужно найти связь с футболистами на поле.

Тамерлан Мусаев Фото: РИА Новости

— Секу Койта — очень интересное приобретение, но пока у него не всё получается. Чего ему не хватает, чтобы показывать свой уровень?

— У Секу есть хорошие качества. Это тоже дело адаптации: он приехал в новый чемпионат, тут другой менталитет. Секу привыкает. Я думаю, что он будет только прибавлять. И мы ему в этом поможем.

— На тренировках видно, что определённый уровень есть?

— По тренировкам он выглядит неплохо. Может, в играх это незаметно, не всё получается. Но через какое-то время и в матчах Секу будет намного лучше. Всё впереди.

— Круговой говорил, что от его корпуса можно неплохо отлететь. Уже столкнулись с этим?

— На себе не испытывал. Но Секу такой, очень настырный, хорошо вступает в отбор. Это классное качество. В нашем чемпионате это только плюс.

— Прошлой зимой вы заявили, что минимум ЦСКА — третье место. Что можете сказать о нынешней команде?

— Ответ всегда будет один. Тогда была зимняя пауза, когда мы шли на восьмом месте, а сейчас чемпионат только начался. Всегда говорил и буду говорить, что хочется выходить, побеждать и видеть ЦСКА на первой строчке.

— Вы как один из лидеров ЦСКА можете предположить, чего не хватает команде, чтобы достигать большего результата с прямыми конкурентами? Пока в этом сезоне одни поражения.

— Не могу ответить, чего не хватает. Раз мы проигрываем, значит, вообще всем игрокам нужно во всём прибавлять. Абсолютно во всём по чуть-чуть прибавить, тогда будет хорошо. Нужно лучше действовать, создавать больше моментов, реализовывать их.

Футболисты ЦСКА аплодируют болельщикам Фото: pfc-cska.com

— Философский вопрос — как болельщикам ЦСКА не привыкнуть к пятым-шестым местам? Или это на какое-то время нужно принять?

— Принимать это не нужно. Мы будем делать всё, что от нас зависит. Надеемся, что будем на первых местах. Конечно, пятое-шестое место в таком клубе, как ЦСКА, никого не может устраивать. Но у нас в команде и нет таких настроений: ровно год назад мы выиграли Кубок, медали. Мыслим этими категориями. Нужно ставить высокие задачи и жить ими.