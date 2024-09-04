Промес нашёл новую команду после «Спартака»! Он опять будет связан с Россией

Неожиданный поворот в жизни и футбольной карьере Квинси Промеса! Экс-звезда «Спартака» возвращается на поле, будучи под следствием и подпиской о невыезде из ОАЭ. Пока нидерландец ждёт решения относительно экстрадиции, он будет играть в чемпионате Эмиратов.

Последний матч Промес провёл за «Спартак» в декабре прошлого года с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ. Квинси вышел с капитанской повязкой и помог команде своим голом одержать крупную победу со счётом 3:0. Так что пауза в карьере форварда составит всего девять месяцев – не критический срок для возвращения в футбол.

Потом Промес отправился со «Спартаком» на сборы в ОАЭ и застрял в Дубае. Был арестован, угодил за решётку. В мае его выпустили под залог, но запретили покидать территорию страны. Всё это время Эмираты изучают запрос Нидерландов об экстрадиции Квинси, замешанного в нескольких уголовных делах. Летом истёк контракт нидерландца со «Спартаком», так что Промес может заключить договор с новым клубом на правах свободного агента.

Но в «Спартаке», судя по всему, всё ещё ждут возвращения Квинси. Как минимум не исключают такого развития событий. В конце августа генеральный директор московского клуба Олег Малышев, отвечая на вопрос, продолжает ли он поддерживать контакт с Промесом, сказал:

«По Промесу никаких существенных изменений не произошло. Он тренируется, поддерживает форму. Но из Эмиратов его не выпускают».

До этого, в июле, Малышев признавался:

«Мы на связи с Квинси и его адвокатами. Мы в постоянном контакте. Но нет смысла рассказывать какие-то детали. Постоянно происходят изменения. У нас есть договорённость с его юристами, что мы не делимся деталями, чтобы не было негативного влияния на его ситуацию».

Тем временем Квинси использовал единственный возможный вариант возвращения в футбол – договорился с клубом из местной лиги. Оставалось получить разрешение на работу. Переход экс-игрока «Спартака» и сборной Нидерландов анонсировал «Дубай Юнайтед». Звучит название новой команды Промеса красиво, но выступает она только во втором дивизионе чемпионата Эмиратов. Почему же нидерландец присоединился именно к этому клубу? Очевидно, всё дело в том, что и тут есть связь с Россией.

По информации «Спорт-экспресса», контракт Промеса с «Дубай Юнайтед» рассчитан на один сезон, но в нём есть опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой в случае получения разрешения на выезд из ОАЭ.

Квинси Промес Фото: Из личного архива Промеса

«Дубай Юнайтед» – очень молодой клуб, был основан в 2022 году. Команда быстро поднялась из третьего дивизиона во второй и в прошедшем сезоне-2023/2024 заняла шестое место. Возглавлял «Юнайтед» французский тренер Камаль Тассали, работавший до этого главой молодёжного департамента и ассистентом в клубе «По».

В качестве президента клуба из Дубая указан… бывший вратарь «Рубина», «Томи», «Мордовии» и сборной Молдавии Илья Чебану. Он завершил карьеру в 2017 году, получил степень магистра по направлению «Спортменеджмент и маркетинг» в институте Йохана Круиффа и работал директором по развитию отношений со спортом в одном из московских банков.

По имеющейся информации, «Дубай Юнайтед» – клуб из системы Сергея Ломакина. Российскому бизнесмену принадлежат, в частности, кипрский «Пафос» и выступающая в Первом дивизионе столичная «Родина». В прошлом году сообщалось, что сеть магазинов, которой владеет Ломакин, планирует в 2024-м выйти на рынок ОАЭ, а значит, футбольный клуб – лишь один из проектов российского бизнесмена в этой стране. Чебану – в его команде. Известно, что Илья, например, рекомендовал испанского тренера Франка Артигу в «Родину».

Летом 2023 года команда «Дубай Юнайтед» летала в Молдавию, тренировалась на базе «Шерифа» и проводила спарринги с местными клубами. Затем сыграла товарищеский матч со сборной Туркменистана. А на первую встречу «Дубай Юнайтед» во втором дивизионе был приглашён в качестве почётного гостя экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци.

В составе «Дубай Юнайтед» собрано большое количество легионеров – из Кот-д’Ивуара, Сенегала, Нигерии, Мали, Буркина-Фасо и даже Португалии и Аргентины. Теперь появится в команде и экс-игрок сборной Нидерландов. Промес должен помочь «Дубай Юнайтед» выйти в высший дивизион, а клуб из Дубая даст возможность самому Квинси набрать форму и получить игровую практику. Быть может, для возвращения в «Спартак». Кто знает?