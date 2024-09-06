Звёзды футбола, которые сидят без работы. Обидно — пока их не берут даже бесплатно!

Трансферное окно в европейских топ-5 лигах закрылось. Но во многих странах сделки ещё возможны. Это, например, Россия, Бельгия, Сербия, Швейцария, Австрия и Турция. Да и команды из главных чемпионатов могут подписывать свободных агентов ещё две недели. Мы выбрали главных звёзд без клубов. Список впечатляет!

Адриен Рабьо (29 лет)

Последний клуб: «Ювентус»

Адриен Рабьо Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Французский полузащитник расстался с «Ювентусом». Причина простая: Рабьо не договорился с клубом о зарплате по новому контракту. Наверняка процессу помешала мама и по совместительству агент Адриена Вероник Рабьо. Из-за её специфической манеры ведения дел сын по ходу карьеры упустил несколько шансов оказаться в топ-клубах АПЛ и Примеры.

Теперь же Рабьо и вовсе остался без команды. В футбольных качествах француза сомнений нет. Другой вопрос — контрактные притязания. Ранее интерес к Рабьо приписывали «Барселоне», «Милану», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю». Окажется ли в одной из этих команд Адриен? Посмотрим, но сомнений много. Самые свежие слухи ведут француза в уже упомянутый «МЮ» и, внимание, в «Аль-Наср».

Мемфис Депай (30 лет)

Последний клуб: «Атлетико»

Мемфис Депай Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Нападающий не стал частью новой команды «Атлетико». Летом мадридцы провели солидную трансферную кампанию, а Мемфиса отправили в свободное плавание. На Евро-2024 нидерландец показал не самую яркую игру, что, возможно, повлияло на его востребованность на рынке. Депай до сих пор остаётся без команды. Издание Relevo в конце августа сообщало, что «Райо Вальекано» интересуется Мемфисом. Однако сделка не состоялась. Также контракт футболисту, по слухам, предложил «Коринтианс».

Антони Марсьяль (28 лет)

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»

Антони Марсьяль Фото: Stu Forster/Getty Images

В 2015 году нападающий переходил в «МЮ» с огромными надеждами. Манкунианцы даже включили в контракт бонусы на случай, если Антони получит «Золотой мяч». Но тот не оправдал ожиданий и вложений («МЮ» заплатил «Монако» € 80 млн за Марсьяля). А покинул АПЛ в статусе свободного агента. По ходу трансферного окна интерес к 28-летнему французу приписывали «Комо», «Аталанте» и «Лиллю». Но Марсьяль до сих пор ждёт свою команду. Последнее предложение футболисту, по информации Романо, сделал «Фламенго».

Жоэль Матип (33 года)

Последний клуб: «Ливерпуль»

Жоэль Матип Фото: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

33-летний защитник провёл славные восемь лет в «Ливерпуле». Матип выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и ещё несколько турниров. Юрген Клопп обожал камерунца, партнёры считали его душой раздевалки, на поле Жоэль тоже периодически блистал. Да, Матип часто травмировался и не всегда был доступен. Но если набирал форму, то становился одним из лучших защитников АПЛ. Жоэль покинул «Ливерпуль» вместе с Клоппом — у камерунца закончился контракт. Сообщалось об интересе к опытному футболисту со стороны чемпионского «Байера», но пока что новый клуб он не нашёл.

Виссам Бен-Йеддер (34 года)

Последний клуб: «Монако»

Виссам Бен-Йеддер Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

В 2019 году «Монако» заплатил за нападающего € 40 млн «Севилье». Виссам своей игрой оправдал вложения: за 201 матч забил 118 мячей и оформил 34 ассиста. Но в конце сезона-2023/2024 у Бен-Йеддера закончился контракт с монегасками. Тренер «Монако» Ади Хюттер вместе со спортивным блоком омолаживает команду, поэтому в услугах 34-летнего форварда заинтересован не был. Не в пользу Бен-Йеддера сказалась история прошлого года, когда его обвинили в изнасиловании. И пока что нападающий остаётся без команды.

Деле Алли (28 лет)

Последний клуб: «Эвертон»

Деле Алли Фото: Richard Sellers/PA Images via Getty Images

Полузащитник преодолел путь от надежды Англии и одного из лучших игроков АПЛ до изгоя. Сначала от него избавился «Тоттенхэм», а в подобравшем его «Эвертоне» Деле так и не закрепился. Не помогла и аренда в турецкий «Бешикташ». Летом 2023-го Алли дал резонансное интервью, в котором рассказал о ментальных трудностях, проблемах с наркотиками и алкоголем и тяжёлом детстве. Прошлый сезон Деле пропустил, а летом 2024-го его контракт с «Эвертоном» подошёл к концу. Но 28-летний полузащитник остался невостребованным.

Серж Орье (31 год)

Последний клуб: «Галатасарай»

Серж Орье Фото: Cemal Yurttas/Anadolu via Getty Images

Защитник скитается по клубам и нигде не находит постоянное место. За последние два года он сменил «Вильярреал», «Ноттингем Форест» и «Галатасарай». Со стамбульцами Орье подписал контракт в феврале 2024 года, а уже в июле покинул команду. Серж — свободный агент, но новостей о его будущем не поступает. Увидим ли мы ещё ивуарийца в хорошем клубе?

Миралем Пьянич (34 года)

Последний клуб: «Шарджа»

Миралем Пьянич Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

После четырёх отличных лет в «Ювентусе» и одного не очень успешного сезона в «Барселоне» Пьянич уехал из топ-лиг. В 2021-м он оказался в «Бешикташе», а через год перешёл в «Шарджу» из ОАЭ. Прошедшим летом контракт боснийца с командой подошёл к концу. Засветится ли Миралем где-то ещё? Не исключено, что Пьянич в 34 года задумывается о завершении карьеры. Тем более летом он объявил об уходе из сборной Боснии и Герцеговины.

Эрик Шупо-Мотинг (35 лет)

Последний клуб: «Бавария»

Эрик Шупо-Мотинг Фото: Mateo Villalba/Getty Images

В «Баварии» Шупо-Мотинг пережил вторую молодость. Из запасного по ходу сезона-2022/2023 он превратился в основного форварда. Это был лучший момент мюнхенского этапа. Но летом 2023 года в «Баварию» приехал Гарри Кейн. Эрик оказался не нужен Томасу Тухелю. Да и новому тренеру мюнхенцев Венсану Компани 35-летний форвард не подходит. Поэтому Шупо-Мотинг отправился на рынок свободных агентов.

Серхио Рамос (38 лет)

Последний клуб: «Севилья»

Серхио Рамос Фото: Rocio Ruz/Europa Press via Getty Images

Сезон-2023/2024 Рамос провёл в родной «Севилье». Но в 38 лет вывозить темп чемпионата Испании трудно. Поэтому Серхио расстался с андалусийцами. Журналист Саша Тавольери в конце августа сообщил, что Рамос перейдёт в саудовский клуб «Аль-Оруба». Но пока что 38-летний защитник ни с кем не подписал контракт.

Кейлор Навас (37 лет)

Последний клуб: «ПСЖ»

Кейлор Навас Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Кейлор Навас проиграл конкуренцию в «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме. В 2023-м костариканец ездил в аренду в «Ноттингем Форест», а прошлый сезон провёл на скамейке в Париже. Но «ПСЖ» купил Доннарумме нового конкурента — Матвея Сафонова. А у Наваса закончился контракт. Кейлор ждёт предложений. Нет сомнений, что он до сих пор в состоянии помочь командам высокого уровня.

Юсуф Языджи (27 лет)

Последний клуб: «Лилль»

Юсуф Языджи Фото: BSR Agency/Getty Images

Российские болельщики помнят этого полузащитника по выступлениям за ЦСКА. Турок оказался в Москве во второй части сезона-2021/2022. Затем Языджи выступал в аренде за «Трабзонспор», вернулся в «Лилль» и провёл прошлый сезон в Лиге 1. Но его контракт с «догами» подошёл к концу. Руководство решило не продлевать соглашение с Юсуфом. 27-летний полузащитник остаётся без команды уже в сентябре. Странная история. Может, Языджи задумается о возвращении в РПЛ? Игроком также интересуется «Аякс».

Гжегож Крыховяк (34 года)

Последний клуб: «Абха»

Гжегож Крыховяк Фото: MB Media/Getty Images

В марте 2022 года польский полузащитник покинул «Краснодар» и отправился в греческий АЕК. А затем — на Ближний Восток. Сезон-2022/2023 Крыховяк провёл в саудовском «Аль-Шабабе», следующий — в «Абхе». Теперь контракт Гжегожа с клубом подошёл к концу. Что ждёт Крыховяка: новый этап или завершение карьеры? Пока ещё есть время найти клуб.

Икер Муньяин (31 год)

Последний клуб: «Атлетик» Бильбао

Икер Муньяин Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Всю свою карьеру Муньяин провёл в «Атлетике» из Бильбао. Но в 31 год у Икера произошло эпохальное событие. Он покинул «Атлетик», причём сделал это по своей инициативе. Муньяин до сих пор остаётся без команды. Возможно, и не стоило уходить из родного клуба?

Симон Кьер (35 лет)

Последний клуб: «Милан»

Симон Кьер Фото: Chris Ricco — UEFA/UEFA via Getty Images

Датский защитник покинул «Милан» после 4,5 года в клубе. Кьер стал чемпионом Италии с миланцами в сезоне-2021/2022. Но всё хорошее когда-то заканчивается. 35-летний датчанин ещё может пригодиться клубам попроще. Хотя по ходу сезона-2023/2024 Симон испытывал проблемы со здоровьем, а в августе объявил о завершении карьеры в сборной. Стоит остановиться и в клубном футболе?

Марио Балотелли (34 года)

Последний клуб: «Адана Демирспор»

Марио Балотелли Фото: Cemal Yurttas/Anadolu via Getty Images

Балотелли уже давно просто кайфует от жизни и путешествует по миру. За последние четыре года он поиграл за итальянские «Брешию» и «Монцу», швейцарский «Сьон» и турецкий «Адана Демирспор». Сейчас эксцентричный форвард снова остался без команды. Найдётся ли клуб-смельчак, который приютит Марио?