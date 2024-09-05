Лига наций больше не товарищеский турнир. Она сильно повлияет на ЧМ-2026

Формат обновился: теперь в стыки перед чемпионатом мира попадёт в два раза больше команд.

Сегодня, 5 сентября, стартует новый сезон Лиги наций. С этого года формат турнира изменился, хотя базовый регламент остался прежним. Давайте разбираться, почему на этот раз Лига наций ещё больше влияет на чемпионат мира.

На нашем континенте уже традиционно существует два параллельных отбора к ЧМ (как и к Евро). Классическая классификация стартует лишь в марте 2025 года. А в 2024-м пройдёт групповая стадия Лиги наций. 54 сборные разбиты на четыре уровня: в Лигах A, B и C — по 16 команд, в Лиге D — шесть. Было бы 55 сборных, но Россия отстранена.

В Лигах А, В и С команды разбиты на группы по четыре участника. В Лиге D две группы по три сборные. Команды проведут на групповом этапе шесть матчей (в группе D — четыре) в ближайшие три окна для сборных (сентябрь, октябрь и ноябрь 2024 года). Как и раньше, результат в группе повлияет на ротацию между Лигами. Например, последние места в группах Лиги А начнут следующий сезон в Лиге В. А третьи команды в группе отправятся в стыки за право остаться в Лиге А (для этого нужно будет в двухматчевом противостоянии победить одну из вторых команд Лиги В).

Ну а по две лучшие команды из четырёх групп в Лиге А отправятся в плей-офф турнира. С этого сезона туда попадут не четыре сборные, а восемь. В марте 2025 года пройдут стыковые матчи за попадание в 1/4 финала. Затем полуфиналы, матч за третье место и финал пройдут в одной стране (какой именно, станет известно в декабре 2024 года). В прошлый раз финальные матчи Лиги наций проходили в Нидерландах, и тогда турнир выиграла Испания.

Испанец Марко Асенсио с трофеем Лиги наций Фото: Lars Baron/Getty Images

А теперь отдельно про значение Лиги наций для ЧМ-2026. Поскольку на этот раз на чемпионате мира сыграют не 32, а 48 сборных, то представительство Европы расширилось с 13 до 16 команд. Соответственно, возросло и количество сборных, которые могут через Лигу наций пробиться на ЧМ-2026.

Классический отбор стартует в марте 2025 года. В нём сборные распределят по 12 группам. Первые места отправятся сразу на чемпионат мира, а 12 вторых мест и четыре лучшие команды по рейтингу Лиги наций разыграют между собой оставшиеся четыре путёвки. Для этого 16 команд разделят на четыре отдельные стадии плей-офф. Все сборные будут стартовать с полуфинала. Победители каждого из четырёх путей попадут на ЧМ-2026.

Что покажут в Лиге наций Франция и Мбаппе Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

При отборе на прошлый чемпионат мира лишь две команды из Лиги наций вышли в стыки (Австрия и Чехия), а теперь таких будет четыре. Для попадания в стыки ЧМ-2026 будет браться в расчёт рейтинг стран в Лиге наций. Команды в нём расположатся следующим образом:

четыре победителя групп Лиги А (порядок зависит от результатов на групповом этапе);

четыре вторые команды в Лиге А;

четыре третьи команды в Лиге А;

четыре последних места в Лиге А.

Важно учитывать, что через классический отбор 12 команд пройдут на ЧМ сразу и определятся ещё 12 участников стыков — эти 24 сборные не будут учитываться в рейтинге Лиги наций. Так что шансы попасть в стыки высоки даже у худших команд из Лиги А. Если в классическом отборе наверху окажутся топ-сборные, то просто нахождение в Лиге А практически гарантирует попадание в стыки. Например, таким командам, как Босния и Герцеговина, Израиль и Дания, которые ранее пробились в Лигу А.

Есть ещё один важный нюанс по влиянию Лиги наций на ЧМ-2026. Пока непонятно, какие сборные пробьются (кроме хозяев — Мексики, США и Канады), но посев зависит в том числе и от выступлений в Лиге наций. Существует мнение, что это как бы товарищеский турнир. Как можно понять по этому тексту — это далеко не так.