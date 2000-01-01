Есть список номинантов на «Золотой мяч»! Теперь эпоха Месси и Роналду точно всё

Список номинантов на «Золотой мяч» — 2024
Стали известны имена номинантов на «Золотой мяч» — 2024. Церемония вручения самой престижной награды France Football пройдёт 28 октября в парижском Театре Шатле. Смотрим, кто может стать её обладателем.
Номинанты:
1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид);
2. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
3. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
4. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид);
5. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
6. Родри («Манчестер Сити»);
7. Деклан Райс («Арсенал»).
2. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
3. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
4. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид);
5. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
6. Родри («Манчестер Сити»);
7. Деклан Райс («Арсенал»).
Номинанты:
8. Гарри Кейн («Бавария» Мюнхен);
9. Витинья («ПСЖ»);
10. Коул Палмер («Челси»);
11. Дани Карвахаль («Реал» Мадрид);
12. Ламин Ямаль («Барселона»);
13. Букайо Сака («Арсенал»);
14. Вильям Салиба («Арсенал»).
9. Витинья («ПСЖ»);
10. Коул Палмер («Челси»);
11. Дани Карвахаль («Реал» Мадрид);
12. Ламин Ямаль («Барселона»);
13. Букайо Сака («Арсенал»);
14. Вильям Салиба («Арсенал»).
Номинанты:
15. Хакан Чалханоглу («Интер»);
16. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид);
17. Алехандро Гримальдо («Байер»);
18. Адемола Лукман («Аталанта»);
19. Лаутаро Мартинес («Интер»);
20. Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид).
16. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид);
17. Алехандро Гримальдо («Байер»);
18. Адемола Лукман («Аталанта»);
19. Лаутаро Мартинес («Интер»);
20. Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид).
Номинанты:
21. Артём Довбик («Жирона»/ «Рома»);
22. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
23. Тони Кроос («Реал» Мадрид, летом завершил карьеру);
24. Мартин Эдегор («Арсенал»);
25. Дани Ольмо («РБ Лейпциг»/«Барселона»).
22. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
23. Тони Кроос («Реал» Мадрид, летом завершил карьеру);
24. Мартин Эдегор («Арсенал»);
25. Дани Ольмо («РБ Лейпциг»/«Барселона»).
Номинанты:
26. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид);
27. Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао);
28. Флориан Вирц («Байер»);
29. Гранит Джака («Байер»);
30. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд/«Рома»).
27. Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао);
28. Флориан Вирц («Байер»);
29. Гранит Джака («Байер»);
30. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд/«Рома»).
Конец эпохи Месси и Роналду
Двух легенд футбольного мира — Криштиану Роналду и Лионеля Месси — впервые с 2003 года не оказалось среди номинантов на «Золотой мяч». Роналду впервые попал в список претендентов на эту награду в 2004 году, Месси — в 2006-м.
Есть список номинантов на «Золотой мяч»! Теперь эпоха Месси и Роналду точно всё
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