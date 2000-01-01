Есть список номинантов на «Золотой мяч»! Теперь эпоха Месси и Роналду точно всё

Конец эпохи Месси и Роналду

Двух легенд футбольного мира — Криштиану Роналду и Лионеля Месси — впервые с 2003 года не оказалось среди номинантов на «Золотой мяч». Роналду впервые попал в список претендентов на эту награду в 2004 году, Месси — в 2006-м.