«Краснодар» настроен закрыть сделку». «Спартак» пошёл за мегатрансфером Кордобы!

Перед закрытием летнего окна в РПЛ может взорваться трансферная бомба, сопоставимая по силе с той, что была в истории с переходом Александра Соболева в «Зенит». «Спартак» пошёл за Джоном Кордобой! Красно-белые пытаются взять на замену ушедшему российскому центрфорварду колумбийского нападающего, за которым безуспешно гонялся сам «Зенит».

Первым о переговорах написал колумбийский журналист Пипе Сьерра. Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» предложил «Краснодару» € 16 млн за 31-летнего игрока, и Сергея Галицкого устраивает эта сумма. Краснодарский клуб готов отпустить Кордобу, но у москвичей пока не получается договориться с самим колумбийцем об условиях контракта. Трансфер осложняется тем, что у «Спартака» осталось мало времени: летнее окно в РПЛ закрывается 12 сентября. «Краснодар» настроен закрыть сделку в ближайшее время, чтобы успеть купить замену», – сообщил наш источник.

Как пишет Legalbet, в случае продажи Кордобы в «Спартак» краснодарский клуб может выкупить у «Рубина» Мирлинда Даку. Стоимость трансфера албанского нападающего – около € 10 млн. Источники «Чемпионата» подтверждают этот инсайд.

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Контракт Кордобы с «Краснодаром» истекает по окончании нынешнего сезона. Колумбиец хочет получить максимально выгодное предложение, исходя из того, что летом 2025-го может стать свободным агентом. Ранее появлялась информация, что в краснодарском клубе его зарплата составляет более € 3 млн в год после вычета налогов.

Напомним, в летнее окно Кордобу пробовал подписать «Зенит», но за меньшие деньги – около € 10 млн. Однако в июле стало известно, что Галицкий отказался вести переговоры о трансфере колумбийца из-за того, что петербургский клуб договаривался с агентом нападающего, не получив разрешения от «Краснодара». По этой причине едва не сорвался и трансфер защитника Сергея Волкова в «Зенит». Более того, владелец «быков» планировал обратиться в РФС из-за «неэтичного поведения» представителей чемпиона России в истории с Кордобой.

Генеральный директор РФС Максим Митрофанов, комментируя эту новость, сказал: «Сергей Николаевич Галицкий мне рассказывал. Кроме этого, больше ничего не слышал. Что конкретно обсуждали с Галицким? Он рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги, и всё. Не знаю, обратились ли они. У нас есть соответствующая комиссия по работе с посредниками. Если «Краснодар» обратится, то она сможет провести расследование и даст оценку ситуации».

Кордоба – второй бомбардир чемпионата России прошлого сезона наряду с Константином Тюкавиным из «Динамо». Оба нападающих наколотили по 15 мячей. Летом колумбиец здорово сыграл на Кубке Америки, из-за которого пропустил старт нынешнего сезона РПЛ. Сообщалось, что после возвращения с турнира Кордоба попросил «Краснодар» о трансфере. В четырёх матчах нового чемпионата Джон забил один гол и сделал две голевые передачи.

Для «Спартака» Кордоба – не только замена проданному в «Зенит» Соболеву, но и проверенная в РПЛ альтернатива Виллиану Жозе, который пока не оправдывает надежд. Вопрос с переходом колумбийца в московский клуб должен каким-то образом разрешиться в течение пары дней – именно такой дедлайн установил «Краснодар». В сложившихся обстоятельствах высока вероятность, что сделка всё-таки сорвётся. Впрочем, в трансферных историях всё может резко меняться в последний момент.