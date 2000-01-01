АПЛ побила рекорд по доходам от трансферов
АПЛ не перестаёт удивлять. На этот раз лига побила рекорд по доходам от трансферов за сезон. Кого обошла АПЛ?
5-е место — Серия А (2023/2024)
В летнее и зимнее трансферные окна в сезоне-2023/2024 итальянцы заработалы € 1,16 млрд. Одним из наиболее дорогих был трансфер Расмуса Хойлунда из «Аталанты» в «МЮ» за € 73,90 млн.
4-е место — Ла Лига (2019/2020)
В сезоне-2019/2020 на трансферах испанцы получили € 1,17 млрд доходов. Одним из самых дорогих был трансфер Родри из «Атлетико» в «Сити» за € 70 млн.
3-е место — АПЛ (2017/2018)
В трансферные окна в сезоне-2017/2018 англичане заработали € 1,34 млрд. Одним из наиболее дорогих был переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за € 135 млн.
2-е место — АПЛ (2023/2024)
В прошлом сезоне на трансферах АПЛ получила € 1,58 млрд. Одним из наиболее дорогих стал трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» за € 95 млн.
1-е место — АПЛ (2024/2025)
В этом сезоне доходы в летнее ТО составили € 1,62 млрд. С учётом предстоящих зимних трансферов, сумма будет огромной. Сейчас самый дорогой — переход Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за € 75 млн.
АПЛ побила рекорд по доходам от трансферов за сезон в мире
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