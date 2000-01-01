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АПЛ побила рекорд по доходам от трансферов
АПЛ побила рекорд по доходам от трансферов
АПЛ не перестаёт удивлять. На этот раз лига побила рекорд по доходам от трансферов за сезон. Кого обошла АПЛ?
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5-е место — Серия А (2023/2024)
5-е место — Серия А (2023/2024)
В летнее и зимнее трансферные окна в сезоне-2023/2024 итальянцы заработалы € 1,16 млрд. Одним из наиболее дорогих был трансфер Расмуса Хойлунда из «Аталанты» в «МЮ» за € 73,90 млн.
4-е место — Ла Лига (2019/2020)
4-е место — Ла Лига (2019/2020)
В сезоне-2019/2020 на трансферах испанцы получили € 1,17 млрд доходов. Одним из самых дорогих был трансфер Родри из «Атлетико» в «Сити» за € 70 млн.
3-е место — АПЛ (2017/2018)
3-е место — АПЛ (2017/2018)
В трансферные окна в сезоне-2017/2018 англичане заработали € 1,34 млрд. Одним из наиболее дорогих был переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за € 135 млн.
2-е место — АПЛ (2023/2024)
2-е место — АПЛ (2023/2024)
В прошлом сезоне на трансферах АПЛ получила € 1,58 млрд. Одним из наиболее дорогих стал трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» за € 95 млн.
1-е место — АПЛ (2024/2025)
1-е место — АПЛ (2024/2025)
В этом сезоне доходы в летнее ТО составили € 1,62 млрд. С учётом предстоящих зимних трансферов, сумма будет огромной. Сейчас самый дорогой — переход Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за € 75 млн.
АПЛ побила рекорд по доходам от трансферов за сезон в мире
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