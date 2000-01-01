АПЛ побила рекорд по доходам от трансферов за сезон в мире

1-е место — АПЛ (2024/2025)

В этом сезоне доходы в летнее ТО составили € 1,62 млрд. С учётом предстоящих зимних трансферов, сумма будет огромной. Сейчас самый дорогой — переход Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за € 75 млн.