Ямаль — самый юный номинант на «ЗМ»
Новый день — новый рекорд от Ламина. Теперь испанец стал самым молодым номинантом на «Золотой мяч» в истории!
Бывший рекордсмен
Ямаль попал в лист номинантов на «Золотой мяч» в 17 лет и 22 дня. До этого рекорд принадлежал Килиану Мбаппе, который стал номинантом престижной премии в 18 лет и 293 дня.
Ямаль — самый молодой номинант на «Золотой мяч» в истории
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