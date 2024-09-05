Россия разгромила Вьетнам благодаря нелепому автоголу. У Карпина сыграли сразу 4 новичка!

Сборная России в первом матче сезона-2024/2025 крупно победила Вьетнам в Ханое. Беспроигрышная серия при Валерии Карпине продлена до 12 матчей.

В основе нашей национальной команды вышли по три представителя ЦСКА и «Локомотива», а также по одному игроку из «Динамо», «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и французского «Гавра». Дебютировал в сборной нападающий армейцев Мусаев.

Карпин накануне матча предупреждал, что просто сборной России в этой игре не будет по нескольким причинам:

«Здесь большая влажность и жарко. Точно будет тяжело. Поле, назовём так, неидеальное. Этот матч – самый влажный в моей карьере. Нигде нет такой влажности, как здесь. Сборная России должна обыгрывать Вьетнам в одну калитку? Вы выйдите на поле, постойте тут. Сможете кого-то в одну калитку обыграть? Вы пять минут стоите и уже вспотели».

Несмотря на сложные климатические условия, сборная России начала агрессивно – забрала мяч и территорию, а главное, стремилась за счёт высокого отбора максимально быстро возвращать себе мяч после потерь. Очень заряжен был наш единственный легионер в стартовом составе Кузяев, совершивший в дебюте встречи пару жёстких фолов. Команда Карпина играла с квартетом защитников и двумя тройками в средней линии и группе атаки. Вьетнам же оборонялся по схеме 5-4-1.

Впрочем, владея преимуществом, российская сборная не делала самого важного – не создавала моментов. Голкипер сборной Вьетнама Ван Лам Данг или просто Лев Данг (уроженец Москвы, воспитанник «Спартака» и «Динамо») долго скучал без работы, хотя, конечно, очень хотел проявить себя в матче с командой Карпина. Попытки доставить мяч в штрафную при помощи кроссов ни к чему не приводили: передачам Кругового, Караваева, Пиняева и кого-то ещё недоставало точности. Ещё одним вариантом доставки мяча вперёд были забросы за спины защитникам на подвижного Мусаева.

Газон действительно замедлял движение мяча, но проблема была не только в нём. От игроков сборной России требовалось больше креатива. С другой стороны, наши спокойно справлялись с контригрой хозяев. Лунёв тоже работы не имел. Правда, однажды повезло, когда прошёл заброс в зону Литвинова и Караваева: форвард Тхань Бинь Динь просто не смог как следует обработать мяч, а иначе выходил бы один на один. Но на 24-й минуте сборная России открыла счёт, реализовав первый же голевой момент! Наши наконец-то организовали через правый фланг более хитрую атаку, Пиняев не забил с паса капитана Облякова, но отражённый Дангом мяч подхватил Мусаев. Нападающий навесил во вратарскую, голкипер ошибся на выходе, а Кузяев классно сыграл на опережение – отправил мяч в сетку ударом головой.

Права на видео принадлежат РФС.

Концовку первого тайма сборная России провела лучше. При этом Карпин без видимых на то причин поменял Морозова на ещё одного дебютанта Пальцева из махачкалинского «Динамо». Перед перерывом уникальным двойным сейвом отметился защитник хозяев Тхань Тюнг Нгуен. Он дважды вынес мяч с линии ворот после удара Кривцова, которому создал момент Кузяев, и добивания Пиняева. Безусловно, наши атакующие игроки должны были лучше пробить в этом эпизоде. Помимо того, невысокий Пиняев пару раз умудрился выиграть воздух в штрафной вьетнамцев и опять был близок к голу. Мяч вроде летел в сетку, но внезапно нырнул вправо от штанги.

Права на видео принадлежат РФС.

Карпин в перерыве сделал ещё две замены. Очередным дебютантом сборной России стал голкипер «Зенита» Латышонок, кроме того, вместо Кривцова на поле появился Пруцев. Свежий Латышонок мог пропустить быстрый гол, когда наши прозевали хитрый розыгрыш стандарта в исполнении сборной Вьетнама. Пиняев не успел за совершившим рывок в штрафную Туан Фаном, но тот зарядил с лёта мимо цели. Вьетнамцы вообще стали играть посмелее, желая отыграться.

Наши стали подсаживаться, и тут выяснилось, что Вьетнам умеет контролировать мяч, позиционно атаковать. Кроме того, хозяева делали опасные забросы на своих форвардов. Новичок Пальцев дважды оставался один в один на пространстве против вьетнамцев, однако не уступал ни в скорости, ни в единоборствах. А на исходе часа матча сборная России забила курьёзнейший гол! Снова ошибся Данг. Впрочем, вратарь стал жертвой плохого вьетнамского газона. Защитник отдал пас назад в створ, Лев хотел тут же выбить вперёд, но попавший на какую-то кочку мяч подпрыгнул. Данг не попал по мячу – тот залетел в сетку.

Права на видео принадлежат РФС.

При счёте 2:0 в пользу сборной России четвёртым дебютантом в нашей национальной команде стал нападающий «Локомотива» Воробьёв. Таким образом, в сегодняшнем составе сборной остался только один игрок с нулём матчей за неё – юный хавбек «Локо» Батраков. На 77-й минуте Воробьёв поучаствовал в быстрой голевой атаке, которую завершила комбинация Обляков – Пруцев – Мусаев. Нападающий ЦСКА здорово выбрал позицию во вратарской и забил в своём первом матче. Идеальная премьера для Тамерлана.

Права на видео принадлежат РФС.

В концовке наши стали чаще терять концентрацию, может быть, расслабились из-за крупного счёта, недобегали. Сборная Вьетнама провела пару-тройку очень опасных атак, Латышонок получил возможность показать себя – спас красивым сейвом. Хозяева даже почти догнали команду Карпина по ударам (8:11, в створ – 2:4), тем не менее на гол не наиграли.