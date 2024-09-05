Топ-события пятницы: US Open, КХЛ, Лига наций УЕФА и летний биатлон

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Посмотреть все события 6 сентября в Матч-центре
- 🎾 2:00*: Эмма Наварро (США, 13) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open, 1/2 финала
- ⚽️ 3:00: Аргентина — Чили, ЧМ-2026, Южная Америка, отбор, 7-й тур
- 🎯 9:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, спринт 7,5 км (женщины)
- 🎯 12:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, спринт 10 км (мужчины)
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 17:00: «Автомобилист» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 17:00: Казахстан — Норвегия, Лига наций УЕФА, лига B, группа 3, 1-й тур
- ⚽️ 18:00: Вьетнам U21 — Россия U21, товарищеский матч
- 🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 21:45: Франция — Италия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 2, 1-й тур
- ⚽️ 21:45: Бельгия — Израиль, Лига наций УЕФА, лига A, группа 2, 1-й тур
- ⚽️ 21:45: Словения — Австрия, Лига наций УЕФА, лига B, группа 3, 1-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🎾 2:00*: Эмма Наварро (США, 13) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open, 1/2 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: доберётся ли Соболенко до второго финала US Open подряд?
Прошлогодняя финалистка Арина Соболенко в шаге от повторения своего результата. В полуфинале нынешнего розыгрыша ей придётся сразиться с американкой Эммой Наварро. Девушки уже играли дважды в этом сезоне, и счёт личных встреч пока равный — 1-1. Эмма была сильнее в Индиан-Уэллсе, а Арина сравняла счёт на «Ролан Гаррос». Победительница нового матча сразится в финале с кем-то из пары Джессика Пегула — Каролина Мухова.
⚽️ 3:00: Аргентина — Чили, ЧМ-2026, Южная Америка, отбор, 7-й тур
Интрига: Аргентина продолжит уверенный путь к ЧМ-2026?
Аргентина рвётся на ЧМ-2026. После шести матчей команда Лионеля Скалони лидирует в южноамериканском отборе, набрав 15 очков. Чили же идёт только восьмым и пока что пролетает даже мимо стыков. Впереди — очный матч. Аргентина может сделать ещё один шаг к турниру, а чилийцев каждое новое поражение отдаляет от поездки на чемпионат мира.
🎯 9:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, спринт 7,5 км (женщины)
Интрига: Шевченко с Халили или Смольская с Солой?
Первый старт летнего сезона всегда самый интересный. Пока ещё непонятно, кто в какой форме, признанные фавориты могут и не сильно упираться на роллерах, но, с учётом увеличенных призовых от СБР и шикарных медалей, есть за что бороться. Вопрос только один — россиянки, часть из которых выйдут на старт под новыми фамилиями, или белоруски?
🎯 12:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, спринт 10 км (мужчины)
Интрига: Латыпов или Смольский?
В прошлом году на летнем этапе Кубка Содружества в Сочи белорус Антон Смольский выиграл все гонки, а лидер сборной России Эдуард Латыпов выглядел не слишком убедительно. Интересно, как сложатся гонки на этот раз? Вновь Смольский против Латыпова или вмешается кто-то ещё?
🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как омичи будут играть без лидеров?
Первый матч сезона оказался за «Авангардом», но ощущения команда оставила неоднозначные. Трудовая победа над «Сибирью» показала, что омичам сложно без лидеров. И теперь к ним в гости приедет дерзкий «Нефтехимик», начавший регулярку с успеха в матче с «Барысом». Потреплют ли нижнекамцы нервы более звёздному сопернику, лишившемуся своих лидеров?
🏒 17:00: «Автомобилист» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: разживутся ли первыми набранными очками в этом сезоне новосибирцы?
«Автомобилист» начал сезон с победы, сумев перетерпеть «Трактор». Челябинцы нанесли 48 бросков, что в три раза больше, чем у подопечных Заварухина, но Евгений Аликин и его верные помощники зачистили почти всё. «Сибирь», несмотря на то что уступила в дерби, смотрелась добротно и заслужила очки. В матче с новосибирской командой хозяева должны играть первым номером, смогут ли они так быстро перестроиться?
⚽️ 17:00: Казахстан — Норвегия, Лига наций УЕФА, лига B, группа 3, 1-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Казахстан остановит Холанда?
Казахстан дебютирует в Лиге наций в группе В. И сразу в Алма-Ату приезжает Норвегия с Эрлингом Холандом. Классное событие для казахстанцев. Есть шанс совершить сенсацию дома и начать Лигу наций с отличного результата. Тем более что Норвегия не выглядит непобедимой командой.
⚽️ 18:00: Вьетнам U21 — Россия U21, товарищеский матч
Интрига: как покажет себя российская молодёжка во Вьетнаме?
Сборная России U21 вслед за основой сыграет с Вьетнамом. Нашим ребятам нужна практика. Поэтому нужно выжимать максимум из каждого матча. Сборная России выглядит не слабее вьетнамцев. Так что наша команда — фаворит матча. А получит ли тренер Иван Шабаров важную информацию?
🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: даст ли «Динамо» показать «Северстали» карнавальный хоккей?
«Динамо» неубедительно начало регулярку, уступив на своей площадки «Куньлуню», причём абсолютно по делу. «Северсталь» же открыла сезон победой над принципиальным соперником в лице «Торпедо». У череповчан по-прежнему великолепно работает связка Аймурзин – Пилипенко, Кручинин вновь попал к своему тренеру. Стоит ли ждать от них той же прыти с соперником классом выше?
⚽️ 21:45: Франция — Италия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 2, 1-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: повторение финала ЧМ-2006 на старте Лиги наций
Что за матч нас ждёт в 1-м туре Лиги наций! Италия провалилась на Евро-2024, без шансов уступив Швейцарии в 1/8 финала. Франция добралась до полуфинала и проиграла будущему чемпиону — Испании. Но всё это в прошлом. Теперь команды поборются за трофей Лиги наций. Да, не самый престижный. Но Франции нужно продолжить работу над игрой, а Италии — над созданием боеспособной команды.
⚽️ 21:45: Бельгия — Израиль, Лига наций УЕФА, лига A, группа 2, 1-й тур
Интрига: как команда Тедеско начнёт Лигу наций?
Бельгия уже почти полностью потеряла «золотое» поколение. Так что Доменико Тедеско нужно строить новую команду. Евро-2024 показало, что бельгийцы пока что «сырые». До ЧМ-2026 ещё есть время сколотить топ-банду. А такие матчи, как с Израилем, идеальны. Соперник не топ-уровня, но при этом способный доставить проблемы. С такими можно обкатывать идеи и набираться смелости через победы.
⚽️ 21:45: Словения — Австрия, Лига наций УЕФА, лига B, группа 3, 1-й тур
Интрига: два крутых участника Евро-2024 сыграют между собой
На Евро-2024 Словения и Австрия приятно удивили. Словенцы бодались в плей-офф с Португалией, а австрийцы круто прошли групповой этап, но уступили в 1/8 финала Турции. Теперь сборные сыграют очный матч в Лиге наций. Что изменилось за пару месяцев? Скоро увидим.