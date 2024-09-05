Топ-события пятницы: US Open, КХЛ, Лига наций УЕФА и летний биатлон

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Посмотреть все события 6 сентября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Эмма Наварро (США, 13) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Соболенко до второго финала US Open подряд?

Прошлогодняя финалистка Арина Соболенко в шаге от повторения своего результата. В полуфинале нынешнего розыгрыша ей придётся сразиться с американкой Эммой Наварро. Девушки уже играли дважды в этом сезоне, и счёт личных встреч пока равный — 1-1. Эмма была сильнее в Индиан-Уэллсе, а Арина сравняла счёт на «Ролан Гаррос». Победительница нового матча сразится в финале с кем-то из пары Джессика Пегула — Каролина Мухова.

⚽️ 3:00: Аргентина — Чили, ЧМ-2026, Южная Америка, отбор, 7-й тур

Интрига: Аргентина продолжит уверенный путь к ЧМ-2026?

Аргентина рвётся на ЧМ-2026. После шести матчей команда Лионеля Скалони лидирует в южноамериканском отборе, набрав 15 очков. Чили же идёт только восьмым и пока что пролетает даже мимо стыков. Впереди — очный матч. Аргентина может сделать ещё один шаг к турниру, а чилийцев каждое новое поражение отдаляет от поездки на чемпионат мира.

🎯 9:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, спринт 7,5 км (женщины)

Интрига: Шевченко с Халили или Смольская с Солой?

Первый старт летнего сезона всегда самый интересный. Пока ещё непонятно, кто в какой форме, признанные фавориты могут и не сильно упираться на роллерах, но, с учётом увеличенных призовых от СБР и шикарных медалей, есть за что бороться. Вопрос только один — россиянки, часть из которых выйдут на старт под новыми фамилиями, или белоруски?

🎯 12:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, спринт 10 км (мужчины)

Интрига: Латыпов или Смольский?

В прошлом году на летнем этапе Кубка Содружества в Сочи белорус Антон Смольский выиграл все гонки, а лидер сборной России Эдуард Латыпов выглядел не слишком убедительно. Интересно, как сложатся гонки на этот раз? Вновь Смольский против Латыпова или вмешается кто-то ещё?

🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как омичи будут играть без лидеров?

Первый матч сезона оказался за «Авангардом», но ощущения команда оставила неоднозначные. Трудовая победа над «Сибирью» показала, что омичам сложно без лидеров. И теперь к ним в гости приедет дерзкий «Нефтехимик», начавший регулярку с успеха в матче с «Барысом». Потреплют ли нижнекамцы нервы более звёздному сопернику, лишившемуся своих лидеров?

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: разживутся ли первыми набранными очками в этом сезоне новосибирцы?

«Автомобилист» начал сезон с победы, сумев перетерпеть «Трактор». Челябинцы нанесли 48 бросков, что в три раза больше, чем у подопечных Заварухина, но Евгений Аликин и его верные помощники зачистили почти всё. «Сибирь», несмотря на то что уступила в дерби, смотрелась добротно и заслужила очки. В матче с новосибирской командой хозяева должны играть первым номером, смогут ли они так быстро перестроиться?

⚽️ 17:00: Казахстан — Норвегия, Лига наций УЕФА, лига B, группа 3, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Казахстан остановит Холанда?

Казахстан дебютирует в Лиге наций в группе В. И сразу в Алма-Ату приезжает Норвегия с Эрлингом Холандом. Классное событие для казахстанцев. Есть шанс совершить сенсацию дома и начать Лигу наций с отличного результата. Тем более что Норвегия не выглядит непобедимой командой.

⚽️ 18:00: Вьетнам U21 — Россия U21, товарищеский матч

Товарищеские матчи U21 — 2024 Товарищеские матчи U21 — 2024 06 сентября 2024, пятница. 18:00 МСК Вьетнам U21 Не начался Россия U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как покажет себя российская молодёжка во Вьетнаме?

Сборная России U21 вслед за основой сыграет с Вьетнамом. Нашим ребятам нужна практика. Поэтому нужно выжимать максимум из каждого матча. Сборная России выглядит не слабее вьетнамцев. Так что наша команда — фаворит матча. А получит ли тренер Иван Шабаров важную информацию?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: даст ли «Динамо» показать «Северстали» карнавальный хоккей?

«Динамо» неубедительно начало регулярку, уступив на своей площадки «Куньлуню», причём абсолютно по делу. «Северсталь» же открыла сезон победой над принципиальным соперником в лице «Торпедо». У череповчан по-прежнему великолепно работает связка Аймурзин – Пилипенко, Кручинин вновь попал к своему тренеру. Стоит ли ждать от них той же прыти с соперником классом выше?

Перелёт череповчан спокойным не вышел, но всё закончилось хорошо: Источник: самолёт с игроками «Северстали» на борту подал сигнал бедствия по пути в Москву

⚽️ 21:45: Франция — Италия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 2, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: повторение финала ЧМ-2006 на старте Лиги наций

Что за матч нас ждёт в 1-м туре Лиги наций! Италия провалилась на Евро-2024, без шансов уступив Швейцарии в 1/8 финала. Франция добралась до полуфинала и проиграла будущему чемпиону — Испании. Но всё это в прошлом. Теперь команды поборются за трофей Лиги наций. Да, не самый престижный. Но Франции нужно продолжить работу над игрой, а Италии — над созданием боеспособной команды.

⚽️ 21:45: Бельгия — Израиль, Лига наций УЕФА, лига A, группа 2, 1-й тур

Интрига: как команда Тедеско начнёт Лигу наций?

Бельгия уже почти полностью потеряла «золотое» поколение. Так что Доменико Тедеско нужно строить новую команду. Евро-2024 показало, что бельгийцы пока что «сырые». До ЧМ-2026 ещё есть время сколотить топ-банду. А такие матчи, как с Израилем, идеальны. Соперник не топ-уровня, но при этом способный доставить проблемы. С такими можно обкатывать идеи и набираться смелости через победы.

Куртуа больше никогда не сыграет за Бельгию? Куртуа заявил, что не вернётся в сборную Бельгии, пока её тренирует Тедеско

⚽️ 21:45: Словения — Австрия, Лига наций УЕФА, лига B, группа 3, 1-й тур

Интрига: два крутых участника Евро-2024 сыграют между собой

На Евро-2024 Словения и Австрия приятно удивили. Словенцы бодались в плей-офф с Португалией, а австрийцы круто прошли групповой этап, но уступили в 1/8 финала Турции. Теперь сборные сыграют очный матч в Лиге наций. Что изменилось за пару месяцев? Скоро увидим.