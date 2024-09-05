«Никто не умер — и слава богу». Карпин, РФС и игроки не хотят в Азию после Вьетнама

Сборная России сыграла товарищеский матч во Вьетнаме с местной сборной. Жара, высокая влажность, плохое поле — было всё. Несмотря на это, победа получилась безоговорочной (3:0). Вот как прокомментировали игру её герои.

Главный тренер команды Валерий Карпин был, как всегда, ироничен: «Непривычные климатические условия для наших футболистов. Глобально, никто не получил травму, от жары не умер. И слава богу».

Он же рассказал, что с самочувствием у получившего повреждение защитника «Локомотива» Евгения Морозова — его пришлось заменить на 34-й минуте: «Морозов почувствовал напряжение в задней мышце и попросил замену».

Сборная Вьетнама – далеко не топовая. Это было понятно всем. Карпину – тоже. И всё же похвалил соперника: «Уровень Вьетнама сравнивать с чем? С Европой? Ну да, себя обманывать не надо. По уровню Европы не самая сильная сборная. Не очень много знаем про их футбол. Но по тому, что увидел, команда неплохая, футболисты технически оснащены, где-то, может, не хватает техники»

В целом тренер удовлетворён игрой своей команды: «Доволен ли качеством игры сборной России? Смотря что под этим понимать. В этих условиях, влаге, конечно, доволен. 3:0 выиграли, у своих ворот ничего не пропустили, могли забить ещё. Играй мы в другую погоду, наверное, нет». Второй гол вьетнамцы забили в собственные ворота: защитник отдал пас вратарю, а тот не попал по мячу. По словам Карпина, данный эпизод всё равно не решил исход: «Не считаю этот момент ключевым. Это, скорее, был наш первый гол. Это не ошибка вратаря, а оплошность защитника. На этом поле может произойти то, что мы и увидели. Мяч подпрыгнул и залетел в ворота»

Сегодня по тайму сыграли Андрей Лунёв и Евгений Латышонок. Но Матвей Сафонов тоже не зря приехал на азиатский сбор: «В следующем матче будет играть Сафонов», – слова Карпина.

Вьетнам — Россия — 0:3 Фото: rfs.ru

В РФС не стали скрывать, что довольны проведением матча. Главное, что он состоялся, пусть и в необычных условиях.

– Игра отличная, результат супер, погода не помешала. Условия непривычные для нас. Поэтому, конечно, нам хотелось бы играть в более комфортных условиях для нас, европейского соревнования, – отметил Максим Митрофанов.

Функционера спросили о возможной отмене матча с Таиландом из-за жары. Но он заявил, что это случится только в случае форс-мажора: «Не думаю, что матч с Таиландом может быть отменён. Но если завтра начнётся тайфун и это случится, то сборная поедет 7-го числа в отель. В момент, когда наступит время посадки в самолёт, по текущему расписанию: приедет в аэропорт, сядет в самолёт и улетит домой. Мы точно улетаем. Дальше у Таиланда игра с Вьетнамом. Ни им, ни нам уже не сыграть. Нужно игроков в команду возвращать».

Также он высказался о будущих соперниках: «Осенью не смотрим в сторону европейских сборных. Потому что все играют и все заняты. Осенью смотрим только на Азию. Есть ли среди претендентом Малайзия и Туркменистан? Нет», – отметил Митрофанов.

Вьетнам — Россия — 0:3 Фото: РИА Новости

Тема жары стала одной из ключевых и в ответах игроков сборной. Вратарь Евгений Латышонок спокойно отнёсся к климатическим потрясением и заявил, что восстанавливается исключительно с помощью воды. Впрочем, ему не пришлось так много бегать по полю.

Наибольший кругозор показал защитник Данил Круговой. Он заявил, что читал про смерти вьетнамцев из-за воздуха в 2020-м.

– После холодной воды лучше, а так было тяжело. На самом деле, не знал, что больше нельзя было сделать замены. Последние 20 минут тяжело было доигрывать. У меня всё болело, свело. Очень тяжело было. Не сказал бы лично для себя, что во втором тайме было полегче. Состояние такое странное было — рывок один сделаю, а потом тяжело бежать. Ноги завяли, никак. Условия тут хорошие, просто погода напряжённая. В 2020 году столько человек погибло из-за воздуха. Я прочитал. Сегодня у меня такое состояние было — казалось, что вместе с ними буду, – сказал футболист.

Но расслабляться Круговому и остальным рано. Через два дня – игра с Таиландом. И климат за это время вряд ли станет мягче.