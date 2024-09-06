Сергеев — крутой джокер. Но «Зенит» его так и не принял

Это были классные два с половиной года в жизни Ивана Сергеева. Зимой 2022-го он, кажется, и сам не верил, что это происходит именно с ним. Люди, которые близко общались с футболистом, рассказывали, что парень был в шоке: ещё в 2017-м он играл во Второй лиге. К 2020 году добрался до Первой, где стал лучшим бомбардиром. Потом – полгода в РПЛ и приглашение в «Зенит». Сценарий, по которому снимаются фильмы. Однако не у всех историй есть счастливый финал. Следующим шагом не стал трансфер в топ-лигу. Но ведь не всегда всё бывает идеально.

В момент возвращения Сергеева в «Крылья» важно зафиксировать: своё приглашение Иван полностью оправдал. И речь не только о «золотом» голе «Спартаку» в сезоне-2022/2023. За 93 матча у него 30 мячей. Если мы берём российских нападающих «Зенита» в ХХI веке, больше только у пяти – у Александра Кержакова, Артёма Дзюбы, Павла Погребняка, Александра Панова и Александра Кокорина.

Вообще, приход Сергеева случился в период очередного кризиса атаки «Зенита». Да, история циклична. Но если сейчас Сергей Семак просил у руководства силового нападающего, то в 2022-м он у него он уже был. Речь о Дзюбе. Плюс играл Сердар Азмун. Но этого было недостаточно. Ведь россиянин угодил в кризис, а иранец задумался об уходе. Так что требовалась перестройка. Под неё и купили Сергеева. И вместе с ним завели Юри Алберто. Азмун в итоге и правда ушёл. А Сергеев дебютировал в матче Лиги Европы с «Бетисом». Забавно, что те два матча – последние для российских клубов в еврокубках – стали пока единственными там для российского нападающего.

Иван Сергеев в матче с «Бетисом» Фото: fc-zenit.ru

Всё начиналось постепенно. Сначала Семак не решался ставить новичка в стартовый состав, выпуская в основном на замену. Но когда Иван был на поле, то стабильно забивал: только за первую весну отличился пять раз. Не так уж и плохо для начала. Правда, уже тогда наметилась тенденция – тренерский штаб не видел Сергеева в качестве второго Дзюбы – то есть парня, который будет играть большинство матчей с первых минут. На него рассчитывали скорее как на опцию усиления по ходу встречи.

В итоге за два с половиной года у нападающего набралось только три периода, когда он стабильно выходил в основе – май и октябрь-ноябрь 2022-го, а также август 2023-го. Парадоксально, но это не повлияло на статистику – Сергеев забивал всегда. С любыми партнёрами, при любом количестве игрового времени. Однако даже этого было недостаточно, чтобы получить роль первого выбора впереди.

Со временем это начало бесить. Полагаю, рубикон был пройден весной этого года. Помните же, когда Матео Кассьерра совсем перестал забивать, как и весь «Зенит», чуть не упустивший чемпионский титул. Казалось, Семак мог рискнуть и полноценно довериться Ивану. Но этого не случилось. В тот период он вышел в основе только трижды – в проигранном матче с ЦСКА, победном с «Ахматом» и чемпионском с «Ростовом». Правда, в последнем его заменили в перерыве.

Существовало много теорий, почему Семак не готов полноценно поверить в Сергеева. Самая простая: Кассьерра – более разносторонний нападающий. Плюс он лучше понимает идеи бразильских футболистов, которые располагаются ниже. В принципе, Иван мог и дальше оставаться в «Зените» вторым выбором. Вряд ли его это полностью устраивало, но так или иначе своё игровое время он получал бы. Однако клуб пригласил Лусиано Гонду и Александра Соболева. В такой конфигурации Сергеев стал бы четвёртым вариантом. И мириться с этим уже сложнее.

«Крыльям» повезло. Вряд ли за € 2 млн они смогли бы найти более качественного и адаптированного под лигу форварда, который почти гарантом даст около 10 мячей за сезон. Сам Иван наконец-то снова будет первым номером. И поработает с тренером, который, по сути, сделал его переход в «Зенит» возможным.

Да, с одной стороны карьера Сергеева в Санкт-Петербурге получилась неидеальной. Но при этом сам Иван вряд ли может себя в чём-то упрекнуть.