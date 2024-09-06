Российские футболисты совсем не адаптированы к Азии. И не надо

Парадоксально, но игра сборной России в условиях влажного климата Ханоя, как и идеи Маркса о неумолимых законах истории, показала, что сопротивляться природным условиям почти так же бессмысленно, как и пытаться повернуть ход мирового революционного движения. И хотя Россия обыграла Вьетнам со счётом 3:0, команда столкнулась с ужасными условиями – изнуряющей жарой, духотой и высокой влажностью.

«Причём тут Маркс?» – спросите вы. Вьетнам, куда сборная России прилетела на товарищеский турнир, — одна из тех стран мира, где до сих пор сохраняется коммунистический режим управления одной партией. На всех бульварах Ханоя развевается красный вьетнамский флаг с жёлтой звездой, а рядом с ним символ коммунизма — красный флаг с серпом и молотом. В городе есть площадь Ленина, в центре которой возвышается внушительная статуя Владимира Ильича. А бюсты Ленина продаются в качестве сувениров в музее комплекса Хо Ши Мина.

Памятник Ленину в Ханое Фото: «Чемпионат»

Мне очень хотелось погулять по Ханою, ведь это красивый город с огромной историей. Но находиться на улице больше часа – просто невыносимо. Из-за влажного и горячего воздуха дышится очень тяжело. До сих пор не понимаю, как сборная играла в футбол при такой погоде.

Кстати, ещё до стартового свистка путём короткого опроса я поняла, что местным жителям футбол по барабану. Таксисты, работники отеля, официанты и даже подростки, гоняющие мяч на центральной площади, и знать не знали, что сегодня их сборная встречается с командой России. Единственный плакат, говорящий о матче, был обнаружен у центрального входа на стадион, который в итоге не заполнился даже наполовину. Приятно удивил немногочисленный, но вполне бодрый сектор вьетнамских болельщиков, которые всё-таки знали об этом матче.

Болельщики сборных России и Вьетнама Фото: «Чемпионат»

А что футбол?

Сборная Вьетнама – далеко не топовая. Уровень вы спокойно могли оценить по телетрансляции. Валерий Карпин, отвечая на вопросы местных журналистов, всё же похвалил соперника: «Уровень Вьетнама сравнивать с чем? С Европой? Ну да, себя обманывать не надо. По уровню Европы не самая сильная сборная. Не очень много знаем про их футбол. Но по тому, что увидел, команда неплохая, футболисты технически оснащены, где-то, может, не хватает техники». Однако 115-е место в рейтинге ФИФА и семь проигранных матчей из восьми последних говорят сами за себя.

Россияне начали вполне уверенно, забили гол на 24-й минуте матча, но вскоре стало очевидно, что команде трудно поддерживать высокий темп. Например, Круговой после матча жаловался, что после каждого рывка бежать становилось тяжелее, а ноги сводило.

Руслан Литвинов и Данил Круговой Фото: rfs.ru

При этом Карпин говорит, что качеством игры остался доволен, однако тут же делает оговорку про влажность и непривычные погодные условия. «Играй сборная дома и на другом поле, сказал бы, что нет – ведь не было ритма и интенсивности». Но подождите. При всём уважении к сборной Вьетнама, какой тогда был смысл этого матча? Как прогрессировать в таких условиях? Пора понять, что Азия – совсем другая реальность, к которой российские футболисты совершенно не адаптированы. И РФС переходить туда не надо.

Чем больше Россия играет в Азии, тем больше нас убеждают, что всё это – неизбежная данность и норма. Ну а нам остаётся смириться и обманывать себя разговорами о хорошем качестве игры в сложных и непривычных условиях. И верить, что это всё временно.