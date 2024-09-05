Роналду снова разрыдался. Но теперь — после уникального достижения в карьере. Видео

Португалия разобралась с Хорватией в Лиге наций. А в соперничестве обладателей «Золотого мяча» Криштиану Роналду оказался успешнее Луки Модрича.

Португальцы перед стартовым свистком триумфально проводили на футбольную пенсию Пепе. Другой ветеран, Криштиану Роналду, заканчивать не собирается. И он вышел в старте. Разумеется, с капитанской повязкой. Как и Лука Модрич у Хорватии. Прямо-таки матч-ностальгия для поклонников «Реала».

Хорваты сразу же выстроились в пять защитников и совсем не прессинговали. Видимо, перед матчем съездили в автобусный парк и вдохновились. Португальцам дали спокойно комбинировать, и они быстро этим воспользовались: на шестой минуте Доминик Ливакович засейвил удар Бруну Фернандеша, а в следующей же атаке никто не держал оказавшегося на месте центрфорварда Дало — Диогу был только рад и чётко пробил между ног вратарю. Классный ассист оформил тот же Фернандеш — где-то в Манчестере в этот момент всплакнул от гордости Эрик тен Хаг.

Хорватия, конечно, вылетала в контратаки и отвечала. Даже заработала несколько угловых. Модрич, например, интересно бил издали, плюс Диогу Кошта отразил коварный удар Андрея Крамарича. Но Португалия уже вела в счёте и события не форсировала: и мячом чаще владела, и моменты организовывала. Тот же Криштиану обыгрался с Рафаэлом Леау, получил пас пяткой и мощно влепил в ближний угол — Ливакович не сплоховал.

На 34-й минуте Роналду уже никто не остановил. Нуну Мендеш подал — Криш отклеился от соперников и спокойно замкнул в касание. А после пробежал до углового флага, упал на газон и пустил слезу. Это уже его 900-й (!) гол в карьере: 450 — за «Реал», 145 — за «МЮ», 130 — за сборную, 101 — за «Ювентус», 69 — за «Аль-Наср» и пять — за «Спортинг». Дружно выкрикнем: «Сиииии»! Дойдет до тысячи, как думаете? Пишите в комментариях!

Согласитесь, было бы не так весело, пройди матч в одну калитку? Вот и Дало подумал так же, подправив в свои ворота прострел Борны Сосы. Ведь так скучно забивать только чужим.

Педру Нету моментально ответил: на скорости вбежал в штрафную и зарядил в перекладину. Вот так вместо 3:0 получилось 2:1. Хотя по игре разгрома хорваты не заслуживали. Как говорили в моём детстве, «правда справдилась».

Во втором тайме Хорватия организовала несколько интересных подходов. И всё равно Португалия выглядела сильнее: если бы не Ливакович, Мендеш и Роналду увеличили бы разницу.

Хорваты уже совсем не те, что брали серебро ЧМ-2018 и бронзу ЧМ-2022: предыдущее поколение состарилось, новое — на высочайшем уровне сейчас не вывозит. Альтернатив звёздам прошлого пока нет. У португальцев же всегда были и есть качественные футболисты. И вечный Криштиану. Он, конечно, тоже уже не тот, что раньше, но уж больно долго стареет. В феврале ему исполнится 40 лет.