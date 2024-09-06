Чемпионы Европы не смогли забить Сербии! Такая реализация Испании — преступление

В Европе стартовала Лига наций. Мы уже объясняли, почему этот турнир далеко не товарищеский, а важен для отбора на ЧМ-2026. Так что даже чемпионы Европы выпустили основной состав на матч с Сербией в Белграде. Правда, по сравнению с Евро-2024, отсутствовали Родри (восстанавливается от травмы) и Альваро Мората (завершил карьеру в сборной). Получилось так, что основным форвардом сборной Испании оказался 31-летний Айосе Перес из «Вильярреала», у которого к 31 году лишь 12 минут в официальных матчах за сборную Испании.

Игра началась ровно так, как и следовало ожидать. Гости сразу забрали владение мячом (больше 70% в первые 20 минут), а хозяева обильно фолили. Первая жёлтая карточка уже на пятой минуте досталась Эраковичу, которого мы хорошо знаем по выступлениям за «Зенит».

Испанцы быстро адаптировались на стадионе «Црвены Звезды» и регулярно доходили до чужой штрафной. Тот весёлый футбол, который был на Евро-2024, никуда не делся. Несколько раз мяч прошёл рядом со штангой Предрага Райковича, а потом случился удивительный эпизод. Однозначно лучший момент первого тайма оказался у сербов. Лука Йович открылся на грани офсайда и получил идеальный шанс, чтобы открыть счёт, но пробил левее ворот.

Промах Луки Йовича Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме структура игры окончательно сформировалась. Испанцы осаждали ворота хорватов, а те изредка убегали в контратаки. Мяч в центре поля не задерживался. Количество ударов в матче достаточно быстро перевалило за 25 штук, но счёт так и не был открыт. На 70-й минуте у испанцев был классный момент – сначала Алекс Гримальдо опасно пробил со штрафного, а через мгновение мяч прошёл в сантиметрах от штанги после удара Ламина Ямаля. У главного таланта Испании в этом матче восемь обводок (четыре удачные) и четыре удара (один точный).

Испанцы столько атаковали, что буквально не давали продохнуть хозяевам. Физически крепкие сербы (особенно на фоне Ямаля) раз за разом накрывали удары. Луис де ла Фуэнте использовал против соперника его же оружие – выпустил мощного Хоселу в центр нападения. Форвард бил и головой, и пяткой, и почти заработал пенальти.

Сербия — Испания — 0:0 Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Получилось, что «почти» – это главное слово, которое описывает эту встречу. В итоге испанцы контролировали мяч 73,7%, но это владение нельзя назвать стерильным. Удивительно, что при таком количестве моментов никто не забил. А что касается сербов, то ничья с чемпионами Европы должна немножко развеять слухи об отставке Драгана Стойковича.