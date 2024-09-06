Чудо-вечер в футболе. Худшая сборная Европы выиграла первый официальный матч в истории!

В первый день нового сезона Лиги наций случилась… как бы это правильно назвать? Нет, не сенсация даже. Самое настоящее чудо! Сборная Сан-Марино одержала первую в своей истории победу в официальных (турнирных) матчах. Из вторую за все годы существования национальной команды. Те есть с сентября 1987-го.

Сборная Сан-Марино – самая слабая в Европе по рейтингу ФИФА. Она занимает всего лишь 210-е место. На её фоне даже команды Вьетнама и Таиланда, с которыми играет сейчас Россия, покажутся топ-сборными. В составе Сан-Марино собраны в основном игроки из местных клубов, а также футболисты из малоизвестных итальянских команд бог знает каких дивизионов.

Неудивительно, что в Лиге наций сборная Сан-Марино выступает в слабейшей Лиги D. Её соперниками по группе стали Лихтенштейн (199 место в рейтинге ФИФА) и Гибралтар (198 место). Победитель этого трио выйдет напрямую в Лигу С, а занявший второе место отправится в «стыки». Теперь команда 55-летнего итальянца Роберто Чиволи неожиданно для самой себя ввязалась в борьбу за повышение в классе и захватила лидерство в группе.

Домашний матч с Лихтенштейном сборная Сан-Марино провела если не с позиции силы, то как минимум на равных. По показателю ожидаемых голов даже превзошла соперника – 0,56 против 0,33 xG. Статистика ударов – 8:9 (в створ – 3:0). Исход матча решил забитый в начале второго тайма мяч 19-летним нападающим Нико Сенсоли, представляющего «Академию Сан-Марино». Это его первый гол в четырёх играх за национальную команду. Конечно же, хозяева после своего успеха радовались так, словно выиграли чемпионат мира. Некоторые плакали, когда прозвучал финальный свисток. В соцсетях сборной творилось какое-то безумие.

Фамилия тренера Чиволи войдёт в историю футбола Сан-Марино. Ранее он возглавлял «Монцу», «Реджину» и «Новару». Со сборной работает с 2023 года.

Роберто Чиволи Фото: fsgc.sm

Интересно, что свою первую победу команда Сан-Марино одержала 20 лет назад в товарищеском матче над тем же Лихтенштейном. Ещё дважды эти команды играли вничью. У Лихтенштейна только три выигрыша. Вот что значит неудобный соперник.

Празднуй, Сан-Марино! В честь такого события пятницу можно объявлять выходным днём в стране.