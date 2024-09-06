На «Золотой мяч» есть всего два реальных претендента

Журнал France Football объявил имена 30 претендентов на «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Победителя объявят на церемонии, которая состоится 28 октября. Впервые за 21 год в списке претендентов не оказалось ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду. Судя по котировкам букмекеров, награда достанется либо Винисиусу из «Реала», либо Родри из «Манчестер Сити». У них сопоставимый порядок трофеев за год: у бразильца победы в Ла Лиге и ЛЧ, а у испанца – в АПЛ, клубном ЧМ и на Евро-2024.

Сравнивать игру нападающего и опорного полузащитника – ещё более сложное занятие. И в каком-то смысле не совсем корректное. Очевидно, что у них принципиально разные качества. Однако сама премия подразумевает сравнение футболистов разных позиций. Так что давайте всё-таки посмотрим, насколько их показатели впечатляют.

Родри Винисиус 63 матчи 49 12 голы 26 14 ассисты 11 100 ключевые передачи 70 66 (72%) успешная обводка 130 (41%) 352 выигранные единоборства 266 93% точность передач 78% 1 проигранные матчи 3

На эти цифры нужно смотреть сугубо через призму позиций на поле. Например, 78% точных передач Винисуса никого не должны смущать. Он играет ближе к чужим воротам, и задача бразильца – обострять. Если Вини первый раз отдаст неточный пас, а во втором случае выведет партнёра один на один с вратарём – это может определить результат матча в пользу «Реала».

В то же время Родри может делать даже 150+ точных передач за матч, но это само по себе ничего не даёт. Помним сборную Испании на ЧМ-2022, которая не показала примерно ничего, кроме владения. Однако в целом Родри стал своего рода метрономом, который определяет направление атак – что в сборной, что в клубе. А ещё лучше других чувствует темп — когда игру нужно ускорить, а когда успокоить за счёт контроля мяча.

Показатель, который, на первый взгляд, удивляет – количество ассистов. Базово у игроков группы атаки их должно быть больше, чем у опорного полузащитника. Однако преимущество Родри здесь относительно. Если брать соотношение ассистов к матчам или минутам на поле, то Винисиус впереди. С другой стороны, 75 дней отсутствия бразильца из-за травмы, конечно, не идут ему в плюс.

Родри в игре с «Реалом» Фото: Federico Titone/Getty Images

А вот вещь, которая по-настоящему удивляет – это процент успешных обводок. Дриблинг – это то, чем славится как раз Винисиус. Его навыки и позиция на поле предполагают, что в этом компоненте он будет выделяться. Если брать только чемпионат Испании, то там его процент ещё ниже – 36,9%. То есть в большинстве случаев если бразилец идёт в дриблинг, то теряет мяч. Здесь можно сослаться на необходимость рисковать, как и в случае с передачами, но процент удачных обводок у него всё равно невыдающийся. Например, у других звёздных дриблёров в прошлом сезоне процент был выше: Килиан Мбаппе (45,9%), Рафаэл Леау (50%), Жереми Доку (51,5%), Джамал Мусиала (56,5%).

Есть один параметр, который не отражён в таблице – дисциплинарный. Вряд ли имеет смысл говорить, что у Родри чуть больше жёлтых карточек, потому что его позиция едва ли не в первую очередь подразумевает прерывание атак соперников. В такой ситуации совсем не удивляет, что у опорника чуть больше жёлтых карточек. Тут скорее имеет смысл посмотреть на проблемы с дисциплиной. И как раз вот здесь парадокс. Винисиус обладает имиджем токсичного парня, который ругается и с фанатами, и с судьями. Однако в сезоне-2023/2024 нападающий получал за свои эмоции только предупреждения. Но не удаления.

Удаление Родри Фото: кадр из трансляции

А вот Родри подвёл свою команду, когда психанул и схватил соперника за горло во время паузы в матче с «Ноттингем Форест». Главный судья упустил момент, но VAR подсказал, что испанцу необходимо показать красную. В результате он пропустил три следующих матча «Сити». И во всех этих играх (с «Ньюкаслом» в Кубке лиги, «Вулверхэмтоном» и «Арсеналом» в АПЛ) команда Хосепа Гвардиолы уступила.

Обычно в конце таких статей приходят к выводу. В данном случае его не будет, потому что невозможно сказать, кто из двух футболистов был лучше только за счёт статистики. А вот эмоциональный ответ, учитывающий предысторию и специфику премии, у нас есть.