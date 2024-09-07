Хорошо помните матчи сборной России во время бана? Непростой тест

После февраля 2024-го футбольную Россию отрезали от международных соревнований. Осталась лишь возможность проводить товарищеские матчи с теми, кто согласился: Босния, например, «дала заднюю». 5 сентября вот сыграли с Вьетнамом. Впереди — Таиланд. А смотрели ли вы их? И если да, как хорошо помните? Давайте проверим. Вас ждут 10 вопросов. Желаем удачи, и, чур, не подглядывать ответы в поисковике!