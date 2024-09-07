Хорошо помните матчи сборной России во время бана? Непростой тест
Поделиться
Товарищеские встречи запомнить куда сложнее официальных.
После февраля 2024-го футбольную Россию отрезали от международных соревнований. Осталась лишь возможность проводить товарищеские матчи с теми, кто согласился: Босния, например, «дала заднюю». 5 сентября вот сыграли с Вьетнамом. Впереди — Таиланд. А смотрели ли вы их? И если да, как хорошо помните? Давайте проверим. Вас ждут 10 вопросов. Желаем удачи, и, чур, не подглядывать ответы в поисковике!
Комментарии
- 7 сентября 2024
-
08:42
-
08:20
-
08:10
-
07:30
-
07:10
-
06:51
-
06:40
-
06:35
-
06:27
-
06:03
-
05:59
-
05:54
-
05:43
-
05:29
-
04:55
-
04:30
-
04:09
-
03:52
-
03:22
-
03:02
-
02:53
-
02:44
-
02:20
-
02:18
-
01:55
-
01:40
-
01:01
-
00:46
-
00:45
-
00:45
-
00:32
-
00:31
-
00:21
-
00:19
-
00:14