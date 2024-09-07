Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Молдова — Мальта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Россия — Таиланд, товарищеский матч 7 сентября 2024 года: как хорошо вы помните матчи сборной во время бана: квиз, тест

Хорошо помните матчи сборной России во время бана? Непростой тест
Георгий Илющенко
Валерий Карпин
Комментарии
Товарищеские встречи запомнить куда сложнее официальных.

После февраля 2024-го футбольную Россию отрезали от международных соревнований. Осталась лишь возможность проводить товарищеские матчи с теми, кто согласился: Босния, например, «дала заднюю». 5 сентября вот сыграли с Вьетнамом. Впереди — Таиланд. А смотрели ли вы их? И если да, как хорошо помните? Давайте проверим. Вас ждут 10 вопросов. Желаем удачи, и, чур, не подглядывать ответы в поисковике!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android