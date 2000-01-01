Роналду достиг отметки в 900 голов!
Криштиану Роналду вновь вошёл в историю. Португалец достиг отметки в 900 голов!
«Спортинг»
На счету Криштиану 31 матч за португальский клуб и пять забитых мячей.
«Манчестер Юнайтед»
В 346 матчах за «красных дьяволов» Роналду забил 145 голов.
«Реал» Мадрид
В составе «Реала» португалец отыграл 438 матчей и забил 450 голов.
«Ювентус»
На счету Роналду в итальянском клубе 134 матча и 101 забитый мяч.
«Аль-Наср»
В составе клуба из Эр-Рияда Криштиану провёл 74 матча и забил 68 голов.
Сборная Португалии
В 213 матче за национальную команду форвард отметился 131 голом.
Роналду достиг отметки в 900 голов! Сколько он забил за клубы и сборную?
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