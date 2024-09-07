«Цели вернуться в «Зенит» у меня нет». Ушёл от Семака — и остановил свой бывший клуб

Летом «Акрон» подписал бывшего вратаря «Зенита» Александра Васютина. У него закончился контракт с петербургским клубом, который не был продлён. А через несколько месяцев в составе тольяттинцев он вышел против своей бывшей команды в Кубке России. И круто проявил себя. В основное время тащил удары с разного расстояния, а в серии пенальти не позволил забить Артуру. «Акрон» победил и почти гарантировал себе выход в плей-офф.

После мы встретились с Александром в Тольятти. Расположились в заведении на небольшой и уютной набережной и поговорили о самом важном:

как вратари готовятся к серии пенальти и почему странно запоминать углы;

почему доказать что-то себе важнее, чем «Зениту», и как уходил из петербургского клуба;

как появился «Акрон»: жизнь в Тольятти, падение в деньгах и позиционирование клуба;

психология: как держит уверенность, важность игрового тонуса.

Та самая серия пенальти: как Васютин к ней готовился и почему вытащил удар Артура

– Ты стал героем серии пенальти в матче с «Зенитом», потащив удар Артура. Как ты к ней готовился?

– Здесь нет большого секрета. У нас есть аналитический отдел, который нам помогает. Есть теория для всей команды, плюс мы ещё проводим дополнительные собрания вратарями. Обсуждаем чуть больше деталей, стандарты и пенальти. По пенальти нам дают подробную статистическую информацию: в ней несколько человек, которые в последнее время исполняли удары, и куда конкретный футболист бил. Где реализовал, где вытащил вратарь, а где промахнулся. Понятно, что там не прописывают всех футболистов в заявке, а только тех, кто вероятнее всего может исполнить пенальти.

– Но у вас дошло именно до серии. Не такой уж и частый случай.

– Перед игрой мы не думали, что дойдём до пенальти. Но готовиться к такому сценарию было необходимо. Поэтому у меня был список – около 10 футболистов, которые могут пробить. Подобную практику использовали везде, где я играл: в Финляндии, в Швеции, в Норвегии, в «Зените». Так что это не какое-то новшество. Есть и видеоподборка. Допустим, Кассьерра пробил пять пенальти, и у меня есть возможность увидеть клип с его ударами.

Вообще, информация о том, куда футболист бьёт чаще, мало что даёт. Для меня куда информативнее стиль исполнения. Особенно если речь о футболистах, которые бьют с паузой. Мы исключаем для себя риск раньше завалиться. Или человек притормаживает прямо перед ударом. Таким сложнее бить, если ты стоишь до последнего.

– Но углы ты запоминаешь?

– Это очень сложно. Особенно когда речь идёт о послематчевой серии пенальти. После финального свистка мы успели проговорить детали и освежить статистику с тренерами вратарей и Сергеем Волковым. Серёга, например, по своему опыту напомнил, что Ильзат бьёт на паузе.

– Но как быть, если футболист условно нанёс шесть ударов вправо и четыре – влево?

– Понятно, что в этом случае статистика особо ничего не даёт. Но она позволяет от чего-то оттолкнуться. Условно, игрок два последних удара наносил в правый угол – и забил. Эти данные уже можно как-то интерпретировать под себя. Есть вратари, которые стараются среагировать по мячу, есть те, кто опирается на статистику и выбирает угол заранее. Я же стараюсь прислушиваться к своему чутью, но при этом не забываю и о статистике. Плюс со скамейки могут что-то подсказать.

Васютин в матче «Акрон» — «Зенит» Фото: fc-zenit.ru

– Ты не используешь бутылку, где написаны углы бьющих.

– Здесь мы не практикуем тему с бутылкой, но у нас есть свои сигналы, если они понадобятся. А такую бутылку на матче увидел у Дениса Адамова. Кстати, вспомнил историю. Мы играли за «Зенит» в Кубке России с «Динамо». Дошли до пенальти, а у меня была бутылка с небольшой выборкой ударов соперника. Но важно понимать – это был Кубок, конец матча, и уже большинство игроков основы заменили. Когда подходили некоторые футболисты, я внимательно и демонстративно смотрел на бутылку… Хотя там не было информации о бьющем.

– Манипуляция.

– Да, таким образом пытался сбить настрой бьющего. Но Игорю Лещуку это не нравилось – он подбежал и бросил мою бутылку в сторону. А там был наш пресс-атташе, который её оперативно мне вернул. Денис Адамов в серии с «Зенитом» даже пошутил: «Только не отбирай у меня бутылку».

– Самая популярная история с бутылкой за последнее время – у Пикфорда.

– Да, как я понимаю, он там себе прописывал, в какой угол будет прыгать при конкретном бьющем. На «Зенит» я эту бутылку не делал, вся информация была у тренера. Перед серией подошёл, освежил в памяти. Мне этого было достаточно. Он ещё спросил: нужны ли подсказки со скамейки? Я ответил, что нет. Буду ориентироваться на себя. Но он всё равно их делал.

Бутылка Пикфорда в сборной Англии на Евро Фото: Carl Recine/Getty Images

– Первые два удара ты не угадал.

– Да, прыгнул не в тот угол. Третьим бил Ахметов, как раз на паузе, я угадал, но Ильзат очень сильно пробил.

– Потом к мячу подошёл Артур.

– Да, примерно две трети ударов он бьёт в один угол. Я знал эту информацию. Но не было никакой гарантии, что в этот раз мяч полетит именно туда. Это ведь ещё определённый анализ глазами – я смотрю, как человек подходит, куда смотрит. В итоге он ударил туда, куда чаще всего.

– Ты сказал, что тебе не помог тот факт, что с этими самыми людьми ты не так давно тренировался?

– Это сложный момент. Когда я был в «Зените», то игроки били пенальти условно пять раз в неделю. В разные углы. Конечно, я не мог что-то запомнить. Куда проще, когда есть выборка из последних 10 ударов. Плюс одно дело – отрабатывать пенальти на тренировках, где иногда футболисты могут себе позволить подурачиться. Другое – в матче.

Настрой на «Зенит», поддержка из Питера и атмосфера на трибунах

– Ещё ты сказал, что особого настроя на «Зенит» у тебя не было. Неужели это правда?

– У меня уже был опыт игры за другую команду против «Зенита». Хоть и на сборах, но тем не менее. Кто-то говорит – он хотел показать себя бывшей команде. Это не так. Я не хотел что-то доказать конкретно «Зениту». Скорее проверить себя против очень сильного соперника. Я новый человек в «Акроне». Волков начал играть в чемпионате, поэтому мне нужно пользоваться каждым шансом в Кубке, чтобы конкурировать с ним. Для меня важнее показать свою состоятельность, показать, что я могу быть полезен здесь и сейчас, а не что-то доказать «Зениту».

– Неужели никаких обид ни на кого не осталось?

– Нет. Честно, я с большим уважением и благодарностью отношусь к клубу. «Зенит» – моя родная команда. Очень много сообщений получил из Питера. Моё зенитовское прошлое от меня никуда не уйдёт.

– Тебя ещё поддержали питерские болельщики на трибунах.

– Да, в конце первого тайма зарядили «Саша Васютин». Они так и в мои зенитовские времена кричали. Было приятно. После матча я получил много сообщений от питерских болельщиков и знакомых с «Виража», которые были огорчены поражением «Зенита», но поздравили меня. Там есть ребята даже из моей школы, которые в своё время подтянули меня к фан-движению. В душе я по-прежнему тот же фанат «Зенита», если это не пересекается с интересами моего нынешнего клуба. Я сопереживаю команде как человек с «Виража».

Александр Васютин в «Зените» Фото: fc-zenit.ru

– Атмосфера без него, конечно, ужас.

– Ты же сам написал: как в театре. Я полностью с этим согласен. Люди пришли отдохнуть, уютно провести время. И уровень поддержки сильно отличается. Вроде был матч со «Спартаком» в Питере, а многие даже не могут исполнить гимн клуба. Раньше весь «Петровский» вставал с шарфами, и от этого бежали мурашки. А сейчас… Разница колоссальная.

Почему покинул «Зенит», как появился «Акрон» и позиционирование клуба в лиге

– В конце прошлого сезона у тебя закончился контракт с «Зенитом». Как появился «Акрон»?

– Агенты вели переговоры с разными командами. В принципе, уже весной пришло понимание, что в «Зените» я не останусь. Было видно, что не доверяют, делают выбор в пользу других футболистов. Это не чья-то вина или какое-то предвзятое отношение ко мне, но это факт. Я же понимал, что мне надо играть и развиваться, как бы ни было хорошо дома. Размышления об уходе были ещё зимой. Но решили посмотреть, как сложится остаток сезона. В итоге ни одного официального матча. И окончательно понял – надо что-то менять.

Были варианты из РПЛ, несколько контактов с зарубежными клубами. Но для себя решил – надо оставаться в России. Опыт за границей уже был. Теперь хочется показать себя в родной стране.

– Я слышал про варианты из Швеции.

– Разговоры были, но политический аспект имел своё место. Хоть я и был свободным агентом. В теории я мог бы там оказаться, если бы поступило интересное, амбициозное предложение. Но, повторюсь, приоритет был сделан в пользу России.

– Почему «Акрон»?

– Они были самыми конкретными. Самыми заинтересованными.

– Расшифруй.

– Мы пообщались со спортивным директором, потом я поговорил с тренером вратарей. Они рассказывали про видение меня как игрока, мою роль в клубе. Что они от меня хотят и почему делают выбор в пользу меня, а не кого-то другого.

– Ты не сомневался? Совсем небольшой клуб, маленький город – ведь большие отличия после мегаполиса?

– В приоритете стоял футбол. Не зря говорят, что основная зона роста находится за пределами зоны комфорта. Я для себя сразу решил – хочу играть. Какими-то бытовыми нюансами можно пожертвовать. Хорошо, когда есть возможность найти золотую середину, но бытовые удобства – не первое, на что ты будешь смотреть.

– Ты же наверняка сильно потерял в деньгах. Понятно, что истории разные, но, например, Дмитрий Баринов публично заявил: не поеду в средний европейский клуб, если там предложат сильно меньше. Тебя это падение не смущало?

– Ни для кого не секрет, что переход из «Зенита» в почти любую другую команду – это не просто другая финансовая реальность, это другой уровень условий во всём. И, конечно, с этим приходится мириться. Я прекрасно понимал, что в «Акроне» не буду зарабатывать такие же деньги, как в «Зените». И был к этому готов. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд. Сейчас финансы не главное. Они важны, но не ставлю их во главу угла.

Александр Васютин в «Акроне» Фото: fc-zenit.ru

– Ок. А привыкать ко всему новому было тяжело?

– Для меня главное, что я прошёл всю подготовку. Переход согласовали ещё до начала сборов, поэтому я быстро адаптировался. Да и вообще – я открытый человек, а здесь классный коллектив и атмосфера. Это раскрепощает.

– Одна из главных ассоциаций с «Акроном» – отсутствие своего стадиона. Как ты относишься к таким разговорам?

– Давай сделаем скидку на то, что клуб очень молодой. Но все видят – он развивается в правильном направлении. Говорят, в планах есть построить стадион в Тольятти. Это будет супер для команды и города. Отлично, что мы можем играть на стадионе чемпионата мира. Остальное придёт со временем.

Клуб делает много активностей в городе – куча коллабораций в плане музыки, искусства. Записали трек, посвящённый «Акрону». На фасаде здания нарисовали огромные стильные граффити. Уверен, всё это даст свои плоды.

– Связь с болельщиками разве не теряется?

– Я не думаю, что теряется. Скорее осложняется. Но мне кажется, наше участие в РПЛ – большое событие для города. Да, до Самары ехать часа полтора. Это приличное расстояние, но люди всё равно едут и поддерживают нас. В этом плане надо отдать должное клубу – они помогают в организации передвижения. На домашних матчах у нас хорошая поддержка, люди ездят и на гостевые матчи. Клуб также помогает с трансфером в другие города для всех желающих. Даже в Воронеж нас приехали поддержать, а ведь в плане логистики это очень тяжёлый выезд. Думаю, это главный показатель того, что связь сохраняется.

– Если к футболу: Латышонок мне рассказывал, что офигел от разного уровня вратарской работы после перехода из «Балтики» в «Зенит». У тебя не случилось истории наоборот?

– Это нормально. Я поработал в разных командах, с разными специалистами, и у каждого был свой подход, который редко совпадает с предыдущим. У нас сейчас два тренера вратарей, мне комфортно с ними.

– Но в чём специфика?

– Думаю, сейчас требования к вратарям плюс-минус одинаковые. Мы стараемся грамотно выходить из-под прессинга, то есть вратарь больше вовлечён в игру ногами. Понятно, что это риск. Но это тот футбол, в который команда привыкла и хочет играть.

– Тебе нравится играть ногами?

– Да, но пока немного непривычно именно внедриться в систему игры «Акрона». Всё равно есть отличия, по сравнению с тем же «Зенитом». Вовлечённость в игру ещё выше. Много требований по развитию атаки. Вратарь должен высоко подниматься. От нас требуют искать передачи партнёров в любой позиции. Несмотря на то что цена ошибки в такой ситуации увеличивается.

– А как с интенсивностью на тренировках?

– Здесь она весьма высокая. Думаю, в этом плане показательно то, как мы играем. И там много положительных отзывов от нейтральных зрителей. «Акрон» действительно показывает интенсивный и агрессивный футбол, статистика не даст соврать.

– С этим трудно спорить, но есть ещё класс игроков. Ты считаешь, что с нынешним составом можно остаться в РПЛ?

– Конечно, в клубе прорабатывают варианты усиления, но и на сегодняшний день у нас довольно крепкий подбор футболистов. А трансферное окно пока не закрыто, значит, ещё возможны какие-то переходы.

– Тебя не просили поговорить с Артёмом Дзюбой?

– Нет.

Артём Дзюба и Александр Васютин Фото: fc-zenit.ru

– Но он или Джикия могли бы усилить «Акрон»?

– Если руководство и тренерский штаб посчитают, что они подойдут команде, то почему нет? Главное, чтобы это было полезно команде в плане достижения результата.

Психология, возможное возвращение в «Зенит» и та самая цитата про позор российского футбола

– Когда шли твои последние полгода в «Зените», мне показалось, что ты потерял уверенность в себя. Сейчас ты как себя чувствуешь в этом плане?

– Я не соглашусь с тем, что потерял уверенность. Скорее у меня не было игрового тонуса. В «Зените» за последние полгода я сыграл только несколько товарищеских игр. При этом с точки зрения психологии всё было нормально. Но не было того самого тонуса, который приходит только с игровым временем.

– Но разве когда нет тонуса – уверенность не пропадает?

– Уверенность же больше про процессы в голове. У меня там полный порядок. Я знаю свой уровень. Знаю свои сильные стороны. В плане психологии – никаких проблем. И понимаю, что с игровым временем вернётся и тонус.

– Мне вообще казалось, что любой другой вратарь на твоём месте мог бы сломаться. Просто в последнее время же в «Зените» ты вообще не получал шансов.

– Ты же слышал, что вратарская психология отличается от психологии других футболистов. Да, когда не играешь, можешь начать сомневаться в себе. Но это как раз таки та самая проверка на прочность. Со стороны я много слышал и читал в духе – ты не можешь, ты не готов. А я знаю, что могу. Только надо это показать – в первую очередь самому себе.

Редко в карьере всё идёт вверх и всё замечательно развивается. Жизнь профессионала – это эмоциональные качели, испытания, через которые надо проходить. И только они покажут, кто ты на самом деле.

– Как ты считаешь: ты ещё когда-нибудь сыграешь за «Зенит»?

– Если будет такая возможность – с удовольствием. Однако только если будет понимание, что смогу быть полезным для команды. Глобальной цели вернуться только в «Зенит» и никуда больше – нет. В футбольном мире это так не работает. Многое зависит от случая. Могу сказать, что чувствую в себе силы и амбиции играть на высоком уровне. Самое время показать это. А в последние годы «Зенит» результатами доказывает, что это самый сильный и стабильный клуб России. И, полагаю, многие хотят сыграть за эту команду.

– При этом болельщики на трибунах кричат: «Зенит» – позор российского футбола. Как ты к этому относишься?

– Это так много обсуждают и, мне кажется, таким образом искусственно создают этому повышенное внимание. Почему кричат – не знаю. Наверное, победителей не любят. Другой момент – чем люди руководствуются? Я, например, за созидание. Думаю, люди, которые пришли на футбол, в первую очередь должны поддерживать свою любимую команду, а не унижать или оскорблять соперника. Потому что поддержка на трибунах – это тоже своего рода искусство.

Здорово, когда болельщики придумывают что-то новое. Это нелёгкий труд. Я застал времена, когда фанаты сначала обкатывали заряды на малой арене Петровского на играх дубля. Если заряд хорошо звучал, то потом его переносили на основную арену. Экспериментировали над ритмами, над звучанием, дорабатывали. Культура боления – это реально творческая сфера. В моём понимании она в большинстве своём должна быть направлена именно на поддержку своей команды.