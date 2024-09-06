Матч сборной России под угрозой срыва. На Вьетнам надвигается страшный тайфун

В четверг сборная России закинула три мяча Вьетнаму, игроки и тренерский штаб отмечали сложные погодные условия из-за высокой влажности. Но всё это совсем незначительная история по сравнению с той, которая может наступить. На столицу страны надвигается мощный тайфун «Яги», который уже унёс жизни 16 человек.

Что это за циклон?

«Яги» сформировался в конце августа и уже обрушился на Южный Китай. Там его назвали мощнейшим штормом за последние 10 лет. Сейчас он находится в районе провинции Хайнань, а метеорологические службы оценивают скорость ветра в эпицентре в 245 км/ч. Они уже эвакуировали около 420 тысяч человек. Задело и Филиппины: там под удар стихии попали около 2 млн человек. А местный телеканал сообщил о 16 погибших и 17 пропавших без вести.

Циклон, по прогнозам синоптиков, дальше проследует как раз в район Ханоя. И окажется там в ночь с 6 на 7 сентября.

На дневной пресс-конференции тренерский штаб и игроки спокойно отреагировали на новость: «Слышали новости про тайфун, но что мы можем сделать?» — сказал Глебов. «Ага, сидим здесь, боимся», — добавил Карпин.

Корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович отмечает, что в городе неспокойно. В середине дня поднялся сильный ветер и полил дождь, парализовав движение. По городу рассылают предупреждения, а занятия в местных школах отменены до 10 сентября. Также туристам в отелях рекомендуют запастись всем необходимым на ближайшие дни.

Матч сборной России отменят?

Пока информации нет. Известно, что 6 сентября состоялся матч молодёжной сборной России со сверстниками из Вьетнама. Этой встрече погода не помешала. Также сборная России провела тренировку под дождём, хоть она и была перенесена на другое поле.

Тренировка сборной России Фото: РФС

При этом ещё вчера генеральный директор РФС Максим Митрофанов сообщил: в случае невозможности проведения встречи команда 7 сентября сядет в самолёт и вылетит в Россию. Всё как и запланировано. Местные власти также проинформировали, что аэропорт будет работать в штатном режиме, если не случится каких-то климатических форс-мажоров.

Матч сборной России и Таиланда должен пройти завтра в 16.00 мск.