Топ-события субботы: Россия — Таиланд в футболе, финал Кубка по регби и хоккей

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 7 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: Бразилия — Эквадор, ЧМ-2026, Южная Америка, отбор, 7-й тур

Интрига: Бразилия снова опозорится?

После 10-месячного перерыва возобновилась квалификация ЧМ-2026 в Южной Америке. Возможно, для вас станет откровением, но Бразилия занимает там только шестое место после шести матчей. Впереди даже Эквадор – на одну строчку. Ещё несколько неудач — и появится большой риск посмотреть за главным турниром четырёхлетия со стороны. Что для Винисиуса, Родриго и других звёзд недопустимо. На летнем Кубке Америки, кстати, оба предстоящих соперника дошли до четвертьфинала, уступив по пенальти.

🎯 9:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, гонка преследования 10 км (женщины)

Интрига: удержит ли Халили лидерство?

Анастасия Халили уверенно выиграла спринт в Красноярске, и, кажется, готова к тому, чтобы забрать на первом этапе Кубка Содружества все гонки. Она приехала в Сибирь в отличной форме, что и доказала в первой гонке. Соперницы не слишком далеко и могут работать в группе.

🎯 12:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, гонка преследования 12,5 км (мужчины)

Интрига: Смольский улетит от российских соперников?

В мужской гонке ситуация была похожа на женскую. Белорус Антон Смольский, несмотря на один промах на огневых рубежах, показал отличную скорость и уверенно выиграл. Лидеры сборной России Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили выглядели тяжеловато и проиграли много. Пожалуй, если Антон сам не сделает какое-то безумного количества промахов, догнать его будет нереально. Но гонка заканчивается только после финиша.

🏆🏉 13:00: «Енисей-СТМ» — «Красный Яр», Кубок России, финал

PARI Кубок России 2024 . Финал PARI Кубок России 2024 . Финал 07 сентября 2024, суббота. 13:00 МСК Енисей-СТМ Красноярск Не начался Красный Яр Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: самый крутой матч российского регби

Лучшее, что может быть в отечественном регби — противостояние красноярских команд. Это 150-е дерби в истории. Игра пройдёт на «ВТБ-Арене» в Москве, а предсказать её исход просто невозможно. Мало того, что это финал Кубка России, так это ещё и принципиальное соперничество, где совершенно неважно, кто как играл до этого конкретного матча.

⚽️ 14:00: Армения — Латвия, Лига наций УЕФА, Лига C, группа 4, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как проявят себя герои РПЛ из Армении?

Генрих Мхитарян давно не играет за сборную Армении. Грустно, но не беда: ведь там есть Эдуард Сперцян. А ещё Наир Тикнизян, Эдгар Севикян и Георгий Арутюнян. Поклонников РПЛ игра с латвийцами из-за обилия знакомых имён вполне может заинтересовать. А их обладатели постараются напрячься, чтобы не оставить вас разочарованными.

🏒 14:30: «Лада» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК Лада Тольятти Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: усадит ли кого-нибудь на лавку Роман Ротенберг на этот раз?

СКА, как и подобает, ярко ворвался в новый регулярный сезон: девять шайб на двоих в матче с «Магниткой», перформанс Грицюка, дебютный гол и «птичка» Кузнецова. Но главный тренер петербуржцев вновь начал практиковать то, чем он прославился: усаживать игроков тройками, а то и пятёрками. В этот раз жертвами стали Андронов, Толчинский и Григоренко. Сможет ли «Лада» потрепать нервы сопернику, у которого пока не всё спокойно?

🇷🇺⚽️ 16:00: Россия — Таиланд, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Россия вновь разгромно победит?

С вьетнамцами особого соперничества не получилось: команда Валерия Карпина спокойно добилась крупной победы (3:0). Возможно, Таиланд окажет сопротивление посильнее? По составу он на одном уровне с Вьетнамом, однако привычный климат теперь ещё сильнее поможет местным футболистам: в Ханое сейчас крайне неспокойно. Лишь бы игра вообще состоялась. «Пока у нас нет информации об отмене или переносе матча сборных России и Таиланда из-за тайфуна «Яги» в Ханое. Мы оценим возможность проведения матча завтра, исходя из погодных условий», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе сборной Вьетнама.

🏒 17:00: «Спартак» — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: что ждать от «Сочи» в первом матче регулярки?

«Спартак» начал сезон с дерби с ЦСКА, которое вышло богатым на события. Москвичи продемонстрировали хорошую игру, сумев дважды отыграться и победить в матче. «Сочи» же впервые ступит на лёд – команда Зубова ещё не играла. Фаворит тут ясен, но сможет ли лучший тренер в истории южной команды начать длинный путь с победы над одним из лидеров Запада?

Комментарий главного тренера «Спартака» после победы над ЦСКА: Главный тренер «Спартака» Жамнов прокомментировал победу над ЦСКА в московском дерби

🏒 17:00: «Торпедо» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: насколько будут мотивированы Войнов и Кагарлицкий в матче против бывшей команды?

«Ак Барс» заметно преобразился летом: команду покинули Шипачёв, Радулов, Кагарлицкий и Войнов. Причём не все сделали это спокойно, как Радулов. Казанцы в первом матче уступили своему заклятому сопернику, но временами показывали неплохой хоккей, не окапываясь всей пятёркой в своей зоне. «Торпедо» же получило «щелчок по носу» от своего принципиального соперника. Сделала ли команда Ларионова выводы после проигранной встречи?

Дебютная шайба Барабанова после возвращения: Видео Нападающий «Ак Барса» Барабанов забросил первую шайбу за казанский клуб

⚽️ 19:00: Ирландия — Англия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 2, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как изменится сборная Англии?

Ненавистный для многих Гарет Саутгейт после серебра на Евро-2024 покинул сборную Англии. Захватил ли он с собой скучный футбол, что вгонял многих в сон? Пока неизвестно. Временный тренер Ли Карсли уже меняет команду: вернул в неё Джека Грилиша, вызвал Нони Мадуэке и ещё нескольких новичков, с которыми работал в команде U21. Возможно, теперь англичане заиграют не только эффективно, но и ярко? Поглядим на них в матче с ирландцами.

⚽️ 19:00: Грузия — Чехия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 1, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ремейк матча Евро-2024

На Евро-2024 Грузия вышла в плей-офф, где её уже ждала монструозная Испания. Итог предсказуем. Чехи же стали последними в группе, пропустив вперёд как раз грузин. Настало время реванша? Единственное очко чехи заработали как раз в матче с грузинами, вот только с Португалией лучше себя проявили Хвича, Мамардашвили и компания. Сейчас португальцы не рядом. Самое время выявить сильнейшего в очном противостоянии.

🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» Казань — «Динамо» Москва, Кубок Легенд (женщины), группа А, 5-й тур

Интрига: репетиция Суперкубка!

11 сентября на этой же арене эти же команды разыграют Суперкубок России. А пока — матч на Кубке Легенд. Казанский клуб выиграл три встречи в 1-м туре, так что задача Зорана Терзича — по большей части встроить подъехавших легионеров в игру команды. У Александра Кошкина проблем больше — были и поражение, и очковые потери. Так что работы у москвичек ещё непочатый край.

⚽️ 21:45: Германия — Венгрия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 1-й тур

Интрига: второй ремейк Евро-2024

Мало нам в Лиге наций грузин с чехами, так жребий свёл ещё и немцев с венграми. Они на Евро-2024 обошлись без сенсаций. И всё же сборную Германии с её красивой игрой было весьма жаль — в четвертьфинале сошлись две лучшие на тот момент команды турнира, и в дополнительное время победа досталась Испании. Понятно, что Лига наций чемпионату Европы совсем не ровня. Тем не менее мало сомнений, что бундестим вновь выложится по полной.