Сан-Марино одержало первую официальную победу в истории. Эмоции бесценны!

Великое достижение

За 34 года существования Сан-Марино побеждало лишь раз — в товарищеском матче с Лихтенштейном 20 лет назад. Официальных выигранных матчей на счету сборной за 34 года не было. Более того, команда лишь в 11 встречах не потерпела поражение!