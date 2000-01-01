Эмоции Сан-Марино после первой победы в истории
Сборная Сан-Марино одержала первую в своей истории победу в официальном матче. Команда обыграла Лихтенштейн (1:0) в Лиге наций. Эмоции Сан-Марино бесценны!
Великое достижение
За 34 года существования Сан-Марино побеждало лишь раз — в товарищеском матче с Лихтенштейном 20 лет назад. Официальных выигранных матчей на счету сборной за 34 года не было. Более того, команда лишь в 11 встречах не потерпела поражение!
Герои
После матча болельщики выбежали на поле, а футболисты не смогли сдержать слёз радости.
Сумасшествие
Официальные аккаунты команды сошли с ума от счастья.
Сан-Марино одержало первую официальную победу в истории. Эмоции бесценны!
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