Что будет с матчем сборной России? Всё о тайфуне во Вьетнаме. LIVE

Друзья, всем привет! Сборная России сейчас находится в Юго-Восточной Азии, куда отправилась на два товарищеских матча. В первом она разгромила Вьетнам, а во втором должна 7 сентября встретиться с Таиландом. Но состоится ли встреча?
Игра оказалась под угрозой срыва из-за мощного тайфуна, который надвигается на Вьетнам. В стране вовсю предупреждают население о проблемной погоде и советуют лишний раз не передвигаться по улице. А нас волнует судьба сборной.
За всеми новостями о предстоящем матче «Чемпионат» будет следить в этом онлайн-материале. Состоится ли игра, что говорят официальные лица, что творится во Вьетнаме и какой план у сборной — всё это будет здесь. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите.
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Мнение ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца:
«Столица Вьетнама стоит на пороге шторма, который обрушится на город, как только часы пробьют полночь. В предстоящую ночь в Ханое, в качестве разминки, зарядят ливни, а воздушный поток усилится до 16-21 м/с. В дневные часы стихия начнет стремительно набирать обороты – порывы ветра будут достигать штормовых 23 м/с. К 14 часам по московскому времени к 28 мм осадков обрушится еще 34 мм, а к началу футбольного матча дождь будет лить стеной, и в осадкомер попадет ещё 48 мм, за ночь на воскресенье прибавка составит 67 мм.
Таким образом, за 24 часа в городе ожидается 168 мм осадков при месячной норме 248 мм. Для сравнения, в Москве столько набирается за всю осень!
Сейчас супертайфун «Яги» раскручивается над севером Хайнаня – это буквально в 500 километрах к востоку от столицы Вьетнама. За предстоящие 24 часа этот атмосферный монстр совершит марш-бросок, и к вечеру на Ханой выйдет центр циклона — «глаз» бури, и буквально затопит восьмимиллионный мегаполис.
В условиях супертайфуна сложно представить, что матч состоится! Это просто опасно для жизни».
Что вообще надо знать о тайфуне во Вьетнаме? Читайте наш материал.