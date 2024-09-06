Следим за новостями вокруг товарищеского матча и объясняем, что происходит.

Что будет с матчем сборной России? Всё о тайфуне во Вьетнаме. LIVE

Друзья, всем привет! Сборная России сейчас находится в Юго-Восточной Азии, куда отправилась на два товарищеских матча. В первом она разгромила Вьетнам, а во втором должна 7 сентября встретиться с Таиландом. Но состоится ли встреча?

Игра оказалась под угрозой срыва из-за мощного тайфуна, который надвигается на Вьетнам. В стране вовсю предупреждают население о проблемной погоде и советуют лишний раз не передвигаться по улице. А нас волнует судьба сборной.

За всеми новостями о предстоящем матче «Чемпионат» будет следить в этом онлайн-материале. Состоится ли игра, что говорят официальные лица, что творится во Вьетнаме и какой план у сборной — всё это будет здесь. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите.

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