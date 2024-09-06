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Россия — Таиланд: состоится ли матч, что с погодой, новости, прямая онлайн-трансляция, реакция, тайфун во Вьетнаме, что говорят

Что будет с матчем сборной России? Всё о тайфуне во Вьетнаме. LIVE
Георгий Илющенко
Что будет с матчем сборной России? LIVE
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Следим за новостями вокруг товарищеского матча и объясняем, что происходит.

Друзья, всем привет! Сборная России сейчас находится в Юго-Восточной Азии, куда отправилась на два товарищеских матча. В первом она разгромила Вьетнам, а во втором должна 7 сентября встретиться с Таиландом. Но состоится ли встреча?

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Таиланд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра оказалась под угрозой срыва из-за мощного тайфуна, который надвигается на Вьетнам. В стране вовсю предупреждают население о проблемной погоде и советуют лишний раз не передвигаться по улице. А нас волнует судьба сборной.

За всеми новостями о предстоящем матче «Чемпионат» будет следить в этом онлайн-материале. Состоится ли игра, что говорят официальные лица, что творится во Вьетнаме и какой план у сборной — всё это будет здесь. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите.

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Live Михаил Рождественский

Мнение ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца:

«Столица Вьетнама стоит на пороге шторма, который обрушится на город, как только часы пробьют полночь. В предстоящую ночь в Ханое, в качестве разминки, зарядят ливни, а воздушный поток усилится до 16-21 м/с. В дневные часы стихия начнет стремительно набирать обороты – порывы ветра будут достигать штормовых 23 м/с. К 14 часам по московскому времени к 28 мм осадков обрушится еще 34 мм, а к началу футбольного матча дождь будет лить стеной, и в осадкомер попадет ещё 48 мм, за ночь на воскресенье прибавка составит 67 мм.

Таким образом, за 24 часа в городе ожидается 168 мм осадков при месячной норме 248 мм. Для сравнения, в Москве столько набирается за всю осень!

Сейчас супертайфун «Яги» раскручивается над севером Хайнаня – это буквально в 500 километрах к востоку от столицы Вьетнама. За предстоящие 24 часа этот атмосферный монстр совершит марш-бросок, и к вечеру на Ханой выйдет центр циклона — «глаз» бури, и буквально затопит восьмимиллионный мегаполис.

В условиях супертайфуна сложно представить, что матч состоится! Это просто опасно для жизни».

18:01 Михаил Рождественский

Что вообще надо знать о тайфуне во Вьетнаме? Читайте наш материал.

Разобрались во всём:
Матч сборной России под угрозой срыва. На Вьетнам надвигается страшный тайфун
Матч сборной России под угрозой срыва. На Вьетнам надвигается страшный тайфун
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