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Казахстан — Норвегия — 0:0, обзор матча Лиги наций, первый матч Черчесова, Холанд, статистика, 6 сентября 2024

Черчесов всё-таки остановил Холанда. И даже оружие не понадобилось
Дмитрий Зимин
Казахстан — Норвегия — 0:0
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Казахстан выстоял против звёзд Норвегии в дебютном матче российского тренера. Но дальше в Лиге наций легче не будет.

Станиславу Черчесову не позавидуешь. Времени на адаптацию к работе со сборной Казахстана ему никто не дал. Пять дней назад игроки собрались на сбор команды, познакомились и потренировались, а дальше — матч с Норвегией. Той самой, где впереди соперников своими фамилиями ужасают Холанд, Сёрлот и Эдегор. Всё это проходило в Лиге наций. После успешной работы Магомеда Адиева Казахстан вышел из Лиги C в Лигу B и одновременно получил более статусных соперников. В группе, помимо норвежцев, участники Евро-2024 — Австрия и Словения. Так что Черчесову точно будет интересно.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 0
Норвегия

Перед матчем бывший главный тренер сборной России был спокоен. И много шутил с журналистами. Например, отвечал на вопрос, как остановить Холанда. В вопросе привели цитату Гвардиолы, который заявил: норвежца не затормозит даже человек с пистолетом. Черчесов сказал, что тогда они используют другое оружие — автомат Калашникова.

А вот тренер норвежцев Столе Сольбаккен был серьёзен: рассказал про 11-часовой перелёт и про то, что покинет сборную после окончания отбора на ЧМ-2026. Вне зависимости от результата. Многих в стране удивила эта новость. Но в сборной подтвердили: эта история никак не отразится на мотивации и настроении перед Казахстаном.

Норвегия была явным фаворитом, несмотря на гостевой матч. Просто из-за класса футболистов. А у казахстанцев прежние проблемы: немалое количество возрастных игроков, которых разбавляют молодые парни. Черчесов начал по схеме 5-4-1, выпустив хорошо знакомых российской аудитории Алипа и Зайнутдинова в основном составе.

Казахстан — Норвегия

Казахстан — Норвегия

Фото: AP/TASS

Сценарий матча стал понятен сразу. Он был очевиден. Черчесов играл на результат, хоть и полный стадион, возможно, ждал иного. Казахстан встал на своей половине поля и позволял сопернику всё, но только за пределами своей штрафной. Норвежцы много владели мячом, зарабатывали угловой за угловым, однако слишком плотной была оборона. К середине первого тайма гости пробили 70% владения, нанесли шесть ударов, но ни одного — в створ. Хозяева грамотно блокировали все подходы и не позволяли создавать моменты.

Один всё-таки возник: на 31-й минуте очередная неторопливая позиционная атака привела к прострелу с фланга, Алип проиграл борьбу Сёрлоту, и тот отдал на Хорне. Но полузащитник пробил в перекладину вместо сетки.

Казахстанцы не могли чем-то ответить, в более-менее осмысленные атаки они убегали всего несколько раз. Тайм укатился к перерыву. 11 ударов против двух. И ни одного в створ у обеих команд.

Полные расклады для Черчесова в Лиге наций:
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Тренеры обошлись без замен, но ход игры не изменился. Одни очень хотели забить, но не могли. А вторые героически оборонялись с минимальным браком. На 55-й минуте норвежцы создали новый отличный шанс: Нуса сильно направил мяч в сторону ворот, там ногу подставлял Холанд, но мяч вместо ворот снова попал в стойку.

К 65-й минуте Черчесов заменил уже трёх футболистов. Такая интенсивная оборона требовала свежих сил. Сольбаккен с этим тянул. Уж очень верил в тех, кто на поле. Правда, если они не смогли разобраться с соперником в первом тайме, было наивно ожидать этого во втором. Эдегор всё-таки умудрился нанести один удар в створ. Но ничего опасного. На 88-й минуте норвежцы второй раз включили в игру Шацкого. И голкипер снова справился.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: Zuma/TASS

Да, гости полностью переиграли команду Черчесова в статистических показателях: 19 ударов, 12 угловых. Но Казахстан выстоял. И во втором тайме у него самого даже было несколько неплохих подходов.

Станислав Саламович начинает новую работу с положительного для себя результата. Хотя, чтобы претендовать на большее, на своём поле, конечно, нужно набирать три очка.

Уже через три дня у Казахстана новый матч — в гостях со Словенией.

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