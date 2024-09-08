«Спартак» уже забирал звезду «Краснодара». История Мовсисяна — поучительная для Кордобы

Юра ярко сверкнул в первом матче и провёл один неплохой сезон. Но дальше всё пошло не по плану.

В РПЛ близок ещё один «бомбовый» трансфер! По информации «Чемпионата», «Спартак» согласовал с «Краснодаром» покупку форварда Джона Кордобы за € 16 млн. Но сделку осложняют переговоры по зарплате с футболистом и его агентом. «РБ Спорт» сообщает, что Кордоба запросил у «Спартака» трёхлетний контракт на € 5 млн в год. А «Краснодар» настроен закрыть сделку в ближайшее время, чтобы успеть купить замену.

В истории двух команд есть ещё один большой трансфер форварда в «Спартак». В конце 2012-го «Краснодар» отправил в Москву Юру Мовсисяна. Вспоминаем детали сделки, а также итоги выступления нападающего за «Спартак».

Мовсисян оказался в РПЛ в 2011 году. «Краснодар» тогда поднялся в элитный дивизион из ФНЛ (не по спортивному принципу) и находился в поисках нападающего. Одним из главных кандидатов стал Юра Мовсисян, выступавший тогда за датский «Раннерс». Армянского форварда с паспортом США также хотели видеть у себя «Рубин» и киевское «Динамо». Но Юра выбрал «Краснодар». Мовсисян не прогадал: в переходном сезоне-2011/2012 он набрал 18 (14+4) результативных баллов. А болельщики признали Юру лучшим игроком клуба.

В следующем сезоне Мовсисян не сбавил темп. За 13 матчей в РПЛ он наколотил девять мячей, возглавив гонку бомбардиров. В октябре 2012-го Юра получил травму и выбыл до конца года. Но за армянским форвардом уже выстроилась очередь из клубов. Главным претендентом называли ЦСКА, который потерял из-за травмы Сейду Думбия. Также на Мовсисяна претендовали английские «Эвертон» и «Сток Сити».

Юра Мовсисян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Но Юра выбрал «Спартак». «На самом деле лично с моей стороны никаких переговоров с другими клубами не было — поэтому и не хочу влезать в этот вопрос слишком глубоко, — рассказывал Мовсисян в интервью «Чемпионату» в 2013 году. — Мои агенты общались с разными людьми, но «Спартак» хотел меня больше всех. И поэтому я здесь».

А в конце 2012-го клубы объявили о договорённости. Мовсисян подписал с москвичами контракт на пять лет. Издание NEWS.am Sport сообщало, что сумма трансфера составила € 7,5 млн (седьмая по величине покупка клуба), а зарплата игрока в «Спартаке» составила € 1,5 млн в год. Юра стал шестым армянином в истории красно-белых. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий на своей странице в социальной сети тогда отметил, что клуб отпустил Юру, так как «Спартак» предложил ему мощные личные условия.

Сергей Галицкий владелец «Краснодара» «Это не бизнес. А сколько игроков мы не угадали! Юру отпустили, так как ему предложили огромный контракт и он много сделал для нас. Спасибо ему за всё, у нас остались только положительные эмоции от его пребывания в клубе, он знает, что всегда может приехать к нам, ему будут рады».

Хотя сам Мовсисян в интервью NEWS.am Sport отмечал, что причина трансфера — амбиции, а не деньги: «Мой переход в «Спартак» не связан с финансами. Мне и в «Краснодаре» хорошо платили. Дело в том, что я хотел перейти в более сильный клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов или хотя бы в Лиге Европы. Мы даже не обсуждали финансовую сторону. Если бы я хотел остаться в «Краснодаре», все финансовые вопросы решились бы, но я желал играть в более сильном клубе. И последовал за своими амбициями».

Также Юра не боялся конкуренции в Москве. А тогда в атаке «Спартака» играли Ари, Артём Дзюба, Эммануэль Эменике и Веллитон. Плюс вместе с Мовсисяном взяли Маджида Уориса. Солидная компания. «Вот поэтому я и выбрал «Спартак». Потому что здесь есть сильная конкуренция и мне здесь будет очень сложно. Я только рад этому. Так я стану более сильным футболистом», — заявил Юра.

Первый официальный матч Мовсисяна за «Спартак» — феерия. Юра отгрузил хет-трик в ворота «Ахмата». Он стал первым игроком в истории клуба, кто забил три в дебютном матче чемпионата.

Юра Мовсисян экс-форвард «Спартака» «Великолепные ощущения! Мы выиграли, взяли три очка. Испытываю фантастические эмоции. Да и все в команде счастливы. Не могу сказать, что показал лучший футбол в своей жизни. Но тот факт, что я забил три мяча, конечно, порадовал. Ожидал от себя такого дебюта? Конечно же, нет! Это большой сюрприз. Три гола — это здорово. В первом официальном матче хочешь для начала совершить как можно меньше ошибок. А тут — такая удача!»

Но за оставшиеся семь встреч Мовсисян забил всего один раз: в 24-м туре помог «Спартаку» обыграть «Амкар» (2:0).

А в следующем сезоне у Юры попёрло: 16 голов в 27 матчах РПЛ. Правда, «Спартак» финишировал в таблице только на пятом месте. Москвичи продали перед стартом сезона Эменике в «Фенербахче», отпустили Ари в «Краснодар», а также отдали Артёма Дзюбу в аренду в «Ростов» и Веллитона — в «Сельту». Конкурентами Мовсисяна стали взятый из «Гуанчжоу Эвергранд» Лукас Барриос и Маджид Уорис. Юра выглядел на две головы сильнее обоих, поэтому стал безоговорочным игроком старта.

Мовсисян занял четвёртое место в списке бомбардиров, пропустив вперёд Сейду Думбия (ЦСКА, 18 голов), Халка («Зенит», 17) и Дзюбу («Ростов», 16). Болельщики «Спартака» признали форварда лучшим игроком сезона и вручили награду «Золотой кабан».

Юра Мовсисян Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сезон-2014/2015 получился куда слабее. Ещё на старте Мовсисян получил травму, а после возвращения выглядел тускло. Впрочем, «Спартак» Мурата Якина в целом был разобранным, и проблемы испытывал не только армянский форвард. Всего за 16 матчей сезона он забил два мяча и оформил четыре ассиста. Несмотря на это, в феврале 2015-го «Спартак» продлил контракт с Мовсисяном на три года.

«Мы очень рады, что игрок такого уровня, как Юра, значимый для команды футболист подписал с клубом новый контракт, — отмечал работавший тогда гендиректором «Спартака» Роман Асхабадзе. — Это лишний раз подчёркивает отношение Мовсисяна к «Спартаку», его желание продолжить карьеру именно в красно-белой футболке и добиваться успеха с клубом. Слухи о том, что Юра рассматривает возможность переезда в другую страну, в какую-то новую команду, не имели под собой никаких оснований. Нападающий принял решение ещё на несколько лет связать свою судьбу со «Спартаком», переговоры прошли очень быстро — мы решили все вопросы буквально за один день».

Но вера «Спартака» в Юру не оправдалась. Сезон-2015/2016 под руководством Дмитрия Аленичева форвард начал достойно: 3+1 в шести матчах. А затем — молчание. Мовсисян сдал, тренер перестал включать его в заявку. Логичным исходом стала аренда форварда. В январе 2016-го Мовсисян отправился в американский «Реал Солт-Лейк». «Я думаю, налицо причина в снижении требовательности к самому себе. Причины в первую очередь нужно искать в себе, а не в ком-то», — отметил тогда вице-президент РФС, экс-форвард и тренер «Спартака» Никита Симонян.

Больше Мовсисян в РПЛ не возвращался. В январе 2017 года «Реал Солт-Лейк» выкупил форварда у «Спартака» за € 3 млн. Всего за москвичей Юра провёл 66 матчей и забил 27 мячей. Хороший или слабый результат?

Юра Мовсисян Фото: Houston Chronicle via Getty Images

Сам футболист в интервью «Матч ТВ» в 2023 году признавался, что тот «Спартак» мог добиться большего, если бы весной 2014-го с должности тренера не убрали Валерия Карпина: «Футболисты были против. Понятно, что результаты были не очень хорошие, тренер должен отвечать за это. Но для меня его увольнение — главная ошибка того «Спартака». После этого всё пошло вниз. Но «Спартак» — это «Спартак», там всегда мало времени и большое давление. Не так, как в маленьких клубах, где все готовы терпеть. Помню, как сделал хет-трик в первом матче за «Спартак». А Карпин после игры сказал: «Если будет так дальше забивать, тогда и поговорим».