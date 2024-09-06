«Локомотив» ответил на трансферный проигрыш «Спартаку»

Севикян вернулся к знакомому тренеру. Но почему у него не получилось в Европе?

Эдгар Севикян вернулся в российский чемпионат спустя всего лишь девять месяцев после отъезда из РПЛ. 23-летний атакующий полузащитник стал новичком «Локомотива». Карьера в венгерском «Ференцвароше» после перехода из «Пари НН» за € 1,2 млн (по данным Transfermarkt) получилась совсем не такой, как надеялся Севикян.

«Чемпионат» ещё несколько дней назад сообщил, что «Локомотив» и «Ференцварош» договорились об аренде Севикяна. Сумма сделки составит € 200 тыс. Стало известно, что железнодорожники получат право выкупа Эдгара за € 4 млн.

Севикян стал открытием сезона-2023/2024 в России, забив семь мячей за 24 матча РПЛ и Кубка страны. Запомнился не только результативностью, но и ярким дриблингом, полюбился болельщикам. Однако сам атакующий полузащитник мечтал об игре в Европе. В прошлом году уроженец Москвы и воспитанник «Локомотива» и испанского «Леванте» решил выступать за сборную Армении, чтобы показать себя на международной арене. Зимой выбирал из нескольких вариантов, а лучшим посчитал «Ференцварош» — бессменного чемпиона Венгрии и участника еврокубков.

«Нам было важно сделать правильный карьерный и спортивный шаг, — объяснял в интервью «Чемпионату» отец футболиста Мартирос Севикян. — Мы понимали, что если и рассматривать переход в европейский чемпионат, то нам нужно перейти в клуб, который, во-первых, имеет возможность выступать в международных турнирах, а во-вторых, рассчитывает на Эдгара как на игрока основы. Нам был нужен клуб, который даст сыну конкретную роль и место в команде, который возлагает на него не только надежду, но и определённую ответственность. Эдгар получает новый вызов, статус, по-другому себя ощущает и растёт — в том числе ментально».

ЭДГАР СЕВИКЯН Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

В команде из Будапешта Севикян попал к нынешнему главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу. Во второй половине того сезона Эдгар сыграл 16 матчей за «Ференцварош» в чемпионате и Кубке Венгрии, тем не менее чаще выходил на замену, нежели в основе. С первых минут он сыграл всего шесть раз. Ещё четыре игры провёл на скамейке запасных. Атакующий полузащитник забил всего два мяча и сделал одну голевую передачу. Зато его голы стали победными для «Ференцвароша» в одном из матчей чемпионата Венгрии и в полуфинале Кубка страны.

В среднем за 90 минут игры в венгерской лиге Севикян наносил 4,2 удара по воротам, в том числе 1,4 — в створ. Совершал 3,5 обводки, делал 11,7 паса на чужой трети поля и 1,6 передачи под удар. Зарабатывал на себе 2,1 фола. Приличная статистика. Но главным достижением Эдгара в «Ференцвароше» стал первый в карьере чемпионский титул.

Летом Станкович ушёл в «Спартак», а чемпионов Венгрии возглавил Паскаль Янсен. Тот самый нидерландец, чью кандидатуру красно-белые рассматривали до назначения сербского тренера. При Янсене в новом сезоне Севикян поучаствовал только в одном матче: вышел на замену на последние 10 минут в ответной игре квалификации Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном». К слову, венгры уступили по сумме двух матчей — 0:2 на выезде и 1:1 дома. Выбыли в Лигу Европы.

Севикян мечтал выступать в еврокубках, но пока не сыграет. В августе появилась информация, что Эдгар хочет покинуть венгерский клуб из-за конфликта. Деталей истории не было, но сообщалось, что «Ференцварош» собирался отдать игрока сборной Армении в аренду с опцией выкупа. Искал желающих подписать Севикяна. Впрочем, венгры отрицали наличие конфликта. Судя по всему, атакующий полузащитник просто был недоволен своим положением в команде.

Теперь Севикян возвращается в родной клуб, в котором занимался с пяти до 16 лет. Да ещё и к своему тренеру! При Михаиле Галактионове атакующий полузащитник дебютировал в молодёжной сборной России, за которую сыграл четыре матча и отдал две голевые передачи. И именно Галактионов вернул Эдгара из Испании, когда возглавлял «Пари НН» в 2022 году.

ЭДГАР СЕВИКЯН И МИХАИЛ ГАЛАКТИОНОВ Фото: «Чемпионат»

Севикян рассказывал, как уходил в своё время из академии «Локомотива» в «Леванте»:

«Локомотив» обсуждал контракт, не зная, что у меня есть вариант с «Леванте». Появились какие-то непонятные слухи про мой уход в «Зенит» или «Спартак». К отцу подошли и сказали, что не хотят меня терять. Отец пообещал, что ни в один российский клуб я не уйду — только если в Европу. Через пару месяцев я принял решение уехать в Испанию.

Предложил ли «Локомотив» контракт? Так, чтобы перед нами лежал — нет. На словах говорилось о желании подписать. Хотя всё делалось долго. Не только у меня, но и у других парней. Когда мне предложили подписать, то ещё ни у кого из моих партнёров по «Локо» не было контракта. В результате я уехал, а первый из парней подписал контракт только через полгода».

Летом этого года «Локомотив» был нацелен в трансферное окно на другого игрока «Ференцвароша» на позицию атакующего полузащитника — Маркиньоса. Вот только бразилец, согласившийся выступать за железнодорожников, в последний момент поменял решение и перешёл в «Спартак» к Станковичу. Тогда «Локо» переключился на Севикяна, и пока нет причин утверждать, что этот выбор будет хуже. По крайней мере, Эдгар играл в РПЛ ярче, чем бразилец в своих первых матчах за «Спартак». После возвращения из сборной Армении, в которую Севикян уехал на встречи Лиги наций, он присоединится к команде Галактионова.