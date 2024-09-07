Франция забила за 14 секунд! Но матч с Италией закончился полным крахом. Видео

Разборка Франции и Италии в Лиге наций должна была украсить паузу на матчи сборных. И не подвела — жара пошла с первых же мгновений.

На 14-й секунде Баркола будто бы задал зенитовский вопрос-мем «спишь?» и разбудил итальянцев: подкараулил безумную ошибку Ди Лоренцо, который слишком долго думал и глупо потерял мяч, забежал в штрафную и чётко пробил под перекладину. Для защитника уровня «Наполи» и сборной Италии такие «привозы» недопустимы. Ну а итальянцам пропускать сразу уже привычно — привет от сборной Албании.

Права на видео принадлежат Okko.

«Что ж, бывает», — подумали итальянцы и помчались вперёд. Как не забил Фраттези — необъяснимо: бил без малейшего сопротивления головой и угодил в перекладину. Ретеги на добивании тоже промазал. А дальше французы организовали сразу серию ударов. Завершил её Доннарумма спасением после удара Мбаппе в угол.

Каждая атака приводила к опасному моменту. Долго длиться такое не могло, и команды сделали паузу. Чтобы на 30-й минуте прервать её шедевром от Тонали с Димарко: перепасовка Сандро с Федерико привела к передаче пяткой первого и идеальному выстрелу второго с лёта. О, мама мия, белиссимо, грация! Такие голы нужно крутить в музее искусств.

Права на видео принадлежат Okko.

Гол в начале второго тайма получился куда менее красивым. Но столь же важным. Фофана «поплыл» под прессингом Ретеги, сам же Матео затем прострелил на Фраттези и увидел чёткое замыкание. А там и третий чуть не залетел, однако Меньян красиво сиганул и отразил верховую попытку того же Фраттези после углового. Может, итальянцам нужно всегда с 0:1 начинать? Раз это так их вдохновляет.

Права на видео принадлежат Okko.

Что же Франция? Забеги Дембеле соперник пресекал, Мбаппе был не слишком заметен, Олисе и Гризманн также провели далеко не лучший матч. Как и французская оборона, потому что забил ещё и Распадори: Джакомо легко обыграл Салиба и с линии штрафной прошил Меньяна.

Права на видео принадлежат Okko.

Почему так качественно нельзя было играть и на Евро, синьор Спаллетти? Ведь не только в отсутствии дисквалифицированного Тонали же дело.

По ходу матча камеры частенько выхватывали грустное лицо сидящего на трибуне Анри. Его эмоции понять несложно. Да, французы организовали несколько интересных подходов. Но на ничью не наиграли. А вот итальянцам можно и порадоваться, тем более их сборная такие поводы за последние три года дарит редко.