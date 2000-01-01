«Барселона» выпустила самую дорогую форму в истории. Видео

Новая форма «Барселоны» шокирует ценой

Новые джерси «Барселоны» поступили в продажу и, по информации портала Mundo Deportivo, стали самыми дорогими в истории. Базовая майка стоит € 114,99, а с номером и нашивкой — € 184,99. В проморолике клуба, однако, она выглядит потрясно!