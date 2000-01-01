Футболист «Лиона» сбежал с медосмотра, чтобы не переходить в другой клуб

Неудавшийся трансфер на € 19 млн

Клубы согласовали переход за € 19 млн, игроку оставалось лишь пройти медосмотр. Во время него Нуама показывал, как не хочет этого, и даже плакал. А прямо перед подписанием оставшихся бумаг просто исчез. Выключил телефон и не появился дома.