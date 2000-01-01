Футболист отказался от перехода в другой клуб и сбежал с медосмотра
Вингер «Лиона» Эрнест Нуама настолько не хотел в «Фулхэм», что даже сбежал с медосмотра прямо перед подписанием контракта. Это как?
Неудавшийся трансфер на € 19 млн
Клубы согласовали переход за € 19 млн, игроку оставалось лишь пройти медосмотр. Во время него Нуама показывал, как не хочет этого, и даже плакал. А прямо перед подписанием оставшихся бумаг просто исчез. Выключил телефон и не появился дома.
Нуама очень любит «Лион»
Оказалось, что Эрнест просто хотел остаться во французском клубе, ведь он очень любит его и мечтает выиграть с ним множество соревнований.
Реакция клуба
После случившегося президент «Лиона» Джон Текстор отправил беглецу письмо с извинениями. Он был тронут его желанием играть именно за их клуб.
Футболист «Лиона» сбежал с медосмотра, чтобы не переходить в другой клуб
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