«Сборная России ночью не улетит». Команда Карпина надолго застряла в Ханое из-за тайфуна?

Столицу Вьетнама накрыла паника: в магазинах пустые полки, а корреспондента «Чемпионата» переселили в номер без окон.

Матч сборных России и Таиланда, который должен был состояться в Ханое 7 сентября, отменён из-за тайфуна, бушующего в Восточном море.

Тайфун «Яги», последствия которого уже заметно ощутимы, стремительно приближается к столице Вьетнама. Проливной дождь не прекращается с четырёх утра, а ветер усиливается с каждым часом, срывая крыши домов, разбивая окна и разнося мусор по улицам. Организаторы турнира во Вьетнаме были вынуждены принять решение о переносе матча на неопределённый срок.

Что происходит в Ханое?

Ещё вчера город начал готовиться к удару стихии. По столице рассылали предупреждения об опасности и рекомендовали закупиться всем необходимым на ближайшие несколько дней. В супермаркетах началась настоящая паника: жители спешно скупали продукты, воду и другие необходимые товары, опасаясь, что могут быть отрезаны от снабжения. Полки опустели довольно быстро.

В столице Вьетнама закрыт аэропорт, рейсы переносят один за другим, а занятия в местных школах отменены до 10 сентября.

В отеле меня переселили в номер без окон, который должен защитить от осколков стекла и возможных повреждений в случае мощных порывов ветра. Запастись едой вчера я не успела, но утром курьер героически доставил мой заказ прямо до двери. Сейчас на улицах пусто, лишь иногда можно увидеть редкие машины или людей, спешащих в укрытия.

Как дела у сборной России?

На вчерашней пресс-конференции игрок сборной России Данил Глебов спокойно отреагировал на новость о возможной отмене матча с Таиландом: «Слышали новости про тайфун, но что мы можем сделать?». «Ага, сидим здесь, боимся», — иронично добавил Карпин.

Вид из окна номера Данила Глебова:

Несмотря на непогоду, сборная России провела предыгровую тренировку под дождём, хоть она и была перенесена на запасное поле.

Матвей Сафонов Фото: РФС

Сегодня утром в связи с надвигающимся на Вьетнам тайфуном на встрече трёх представителей играющих в турнире команд было принято решение об отмене матча Россия – Таиланд. Сборная России проведёт вечернее занятие в тренажёрном зале и планирует вылететь в Москву в ночь на 8 сентября.

При этом ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец считает, что улететь из столица Вьетнама ночью не удастся:

«Сборная России не улетит ночью по местному времени. Будет сильный ливень до 9-10 утра. Порыв ветра сейчас почти ураган — 30 метров в секунду. За вечер и ночь выпал 151 миллиметр осадков, что очень много. Во второй половине дня воскресенья ожидается улучшение погоды», — сказал Тишковец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент остаётся лишь следить за прогнозом и надеяться, что последствия тайфуна не окажутся разрушительными для сборной России и всех жителей Вьетнама. Задерживаться в Ханое не хотелось бы.