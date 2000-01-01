Клопп – в «Боруссии»! Но ради одного матча
Юрген вернулся в «Дортмунд»! Правда, пришёл он в команду работать не насовсем, а лишь на одну игру. Зачем?
Особая причина
Клопп стал главным тренером «Боруссии» на одну игру по особой причине. Он окажется у руля бывшей команды ради последнего матча Якуба Блащиковского и Лукаша Пищека.
Воспоминания
Клоппу доверили тренировать команду Якуба, где также будут играть Матс Хуммельс, Невен Суботич, Роман Вайденфеллер, Кевин Гросскройц, Камил Гросицки, Мохаммед Зидан, Нельсон Вальдес.
Клопп вернулся в «Боруссию». Правда, ради одного матча
Читайте также
Игрок не хотел переходить в другой клуб и сбежал
Новая форма «Барселоны» шокирует ценой
Эмоции Сан-Марино после первой победы в истории
У Роналду – 900 голов! За кого забил больше всего?
АПЛ побила рекорд по доходам от трансферов
Ямаль — самый юный номинант на «ЗМ» в истории
Список номинантов на «Золотой мяч» — 2024
Умерших футболистов хотели проверить на допинг
Эпохальные 17 лет Луиса Суареса в сборной Уругвая
Почему логотип Nike перевёрнут в АПЛ?
Сын Бекхэма бросил футбол. Ради модельного бизнеса
Осимхена тепло встретили в Турции. Видео
5 самых дорогих трансферов этого сезона в футболе
Мюллер побил великий рекорд Майера в «Баварии»
Трент повторил культовое празднование Джеррарда
Ямаль побил рекорд Примеры по голевым действиям