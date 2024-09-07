Топ-события воскресенья: бой россиян в Bellator, КХЛ, финал US Open и Лига наций УЕФА

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Посмотреть все события 8 сентября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

👊 6:45*: Усман Нурмагомедов (Россия) — Александр Шаблий (Россия), Bellator Champions Series 4

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто победит в российском финале Гран-при Bellator?

Нечасто бывает, что в финале престижного зарубежного Гран-при встречаются два россиянина. Но именно так случилось в лёгком дивизионе Bellator, где за пояс и $ 1 млн подерутся Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий. За Усмана — чемпионский опыт, универсальность и тренерский штаб во главе с Хабибом. За Александра — голод до больших побед, бескомпромиссность и шикарная ударная техника. Чьи козыри окажутся мощнее?

🎯 9:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, масс-старт 12,5 км (женщины)

Интрига: Смольская одержит первую победу в сезоне?

Белоруска Динара Смольская ни в спринте, ни в гонке преследования в Красноярске не попала не только в призы, но даже в цветочную церемонию. Однако в пасьюте она поднялась на 29 позиций, показав великолепную стрельбу и отличную скорость. Именно она выглядит главным фаворитом масс-старта.

🎯 12:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, масс-старт 15 км (мужчины)

Интрига: белорус вновь обыграет всю сборную России?

После двух побед в предыдущих гонках Антон Смольский наверняка рассчитывает на хет-трик, как и в прошлом сезоне в Сочи. И, судя по тому, в какой форме он прилетел в Красноярск, это вполне возможно. Пока у него нет конкурентов — те, кто сильны ходом, как Латыпов, допускают слишком много промахов. Те, кто стреляет более-менее чисто, не могут конкурировать на трассе.

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто из команд одержит вторую победу подряд?

Предыдущие матчи и для уфимцев, и для челябинцев закончились положительными результатами — «Салават» начал сезон с вполне убедительной победы в «зелёном дерби», а «Трактор» после поражения от «Автомобилиста» реабилитировался благодаря игре с «Барысом» в Астане. Какая из команд начнёт победную серию?

🏒 17:00: «Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Наиль Якупов забить в третьем матче подряд?

30-летний форвард удачно начал свою карьеру в «Куньлуне» — в двух первых матчах в свитере «драконов» Якупов забросил по шайбе, при этом в игре с «Динамо» его гол оказался победным, а к точному броску в ворота «Адмирала» он добавил ещё и голевой пас в овертайме. Получится ли у Наиля продлить результативную серию во встрече с «Северсталью», которая после сухого матча в Нижнем Новгороде пропустила три гола от команды Алексея Кудашова?

Якупов рассказал, как смог быстро адаптироваться в новой команде: Наиль Якупов рассказал, почему смог легко адаптироваться в «Куньлуне»

⚽️ 17:00: «Кайрат» — «Зенит», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: дебют Александра Соболева

Во время клубной паузы «Зенит» не стал терять времени и отправился в Казахстан, чтобы сыграть с лидером местного чемпионата. Безумно жаль, что как раз на днях «Кайрат» перестал тренировать легендарный Александр Кержаков, но есть и другая интрига. Трансфера скандальнее, чем покупка Александра Соболева, в РПЛ не было ну очень давно. Хоть он последнее время и не участвовал в матчах, здесь ему выйти на поле наверняка дадут.

🏐 18:00: «Белогорье» — «Зенит-Казань», Суперлига (мужчины), предварительный этап, 1-й тур

Интрига: классика отечественного волейбола уже в первом туре!

Центральный матч тура! Противостояние этих команд называют классикой отечественного волейбола. А тут ещё и результаты прошлого сезона: для казанского клуба в прошлом сезоне не было более неудобного соперника, чем «Белогорье». Чемпион проиграл три из четырёх матчей в прошлом сезоне. Как будет на этот раз?

⚽️ 19:00: Дания — Сербия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сербы теперь неудержимы?

Вопрос может показаться вам странным, ведь на Евро-2024 сборная Сербии оказалась крайне небоеспособной. Но вот стартовал очередной розыгрыш Лиги наций, и балканцы остановили монстроподобную Испанию (0:0). Да, сами ей не забили, но и в ответ не пропустили. Что сродни подвигу. Играли Ямаль, Ольмо, Нико Уильямс и так далее – если что, чемпионы Европы не выставили второй состав. Датчан сербам было бы неплохо теперь победить. Получится?

🏆 🎾 21:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Тейлор Фритц (США, 12), US Open, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто впервые выиграет US Open — Синнер или Фритц?

До финала US Open добрались первая и 12-я ракетка турнира Янник Синнер и Тейлор Фритц, которые ни разу не выигрывали это соревнование. Теннисисты ранее встречались дважды, и счёт личных встреч пока равный — 1-1. Американец был сильнее в Индиан-Уэллсе-2021, а итальянец — в Индиан-Уэллсе-2023. В случае успеха Янник завоюет второй «Шлем» за сезон и в карьере, а Тейлор впервые окажется чемпионом мэйджора и обгонит Андрея Рублёва в рейтинге ATP.

⚽️ 21:45: Швейцария — Испания, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: испанцы исправятся за нули с сербами?

Если для Сербии ничья стала крутым результатом, то вот для испанцев – не очень. Да, можно отмечать невезение, ведь чемпионы Евро организовали уйму моментов. Но какая разница, если они принесли только 0:0? Швейцарцам стоит опасаться Испании ещё больше, ведь теперь гегемон наверняка полон решимости исправиться за нулевое недоразумение. Хотя команда Мурата Якина не раз доказывала, что ей без разницы на авторитет соперника.

Помните Якина в РПЛ? Тут у него получилось не очень: Эксклюзив Хурадо: Якин не добился успеха в «Спартаке», потому что очень плохой тренер

⚽️ 21:45: Хорватия — Польша, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 2-й тур

Интрига: Хорватия — всё ещё топ-сборная?

В период с 2018-го по 2023-й сборная Хорватии была ну очень хороша. Проблема в том, что лидеры её предыдущего поколения уже либо сдали, либо покинули команду. А новые пока не тянут уровень. Португальцы вот без проблем с балканцами справились. Пусть счёт 2:1 вас не обманывает: Криштиану и компания наиграли на уверенную победу. А что Польша? С ней ведь явно хорватам будет попроще. Нужно доказывать, что их рано списывают.

⚽️ 21:45: Португалия — Шотландия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Криштиану пойдёт за новой сотней голов?

Криш забил хорватам, и этот гол стал для него 900-м. Да, в феврале ему исполнится 40. Но как же хочется, чтобы ему дался барьер в 1000 мячей! С учётом не самого серьёзного сопротивления в чемпионате Саудовской Аравии, достижение вполне реально. Начать путь к финальной сотне можно как раз в матче с Шотландией. От Польши она пропустила трижды. А сколько пропустит от сверхмотивированного Роналду?