Топ-события воскресенья: бой россиян в Bellator, КХЛ, финал US Open и Лига наций УЕФА

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Посмотреть все события 8 сентября в Матч-центре
- 👊 6:45*: Усман Нурмагомедов (Россия) — Александр Шаблий (Россия), Bellator Champions Series 4
- 🎯 9:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, масс-старт 12,5 км (женщины)
- 🎯 12:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, масс-старт 15 км (мужчины)
- 🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 17:00: «Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 17:00: «Кайрат» — «Зенит», товарищеский матч
- 🏐 18:00: «Белогорье» — «Зенит-Казань», Суперлига (мужчины), предварительный этап, 1-й тур
- ⚽️ 19:00: Дания — Сербия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 2-й тур
- 🏆 🎾 21:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Тейлор Фритц (США, 12), US Open, финал
- ⚽️ 21:45: Швейцария — Испания, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 2-й тур
- ⚽️ 21:45: Хорватия — Польша, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 2-й тур
- ⚽️ 21:45: Португалия — Шотландия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 2-й тур
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Время в материале указано по Москве.
👊 6:45*: Усман Нурмагомедов (Россия) — Александр Шаблий (Россия), Bellator Champions Series 4
*Время боя может измениться и будет уточнено
Интрига: кто победит в российском финале Гран-при Bellator?
Нечасто бывает, что в финале престижного зарубежного Гран-при встречаются два россиянина. Но именно так случилось в лёгком дивизионе Bellator, где за пояс и $ 1 млн подерутся Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий. За Усмана — чемпионский опыт, универсальность и тренерский штаб во главе с Хабибом. За Александра — голод до больших побед, бескомпромиссность и шикарная ударная техника. Чьи козыри окажутся мощнее?
🎯 9:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, масс-старт 12,5 км (женщины)
Интрига: Смольская одержит первую победу в сезоне?
Белоруска Динара Смольская ни в спринте, ни в гонке преследования в Красноярске не попала не только в призы, но даже в цветочную церемонию. Однако в пасьюте она поднялась на 29 позиций, показав великолепную стрельбу и отличную скорость. Именно она выглядит главным фаворитом масс-старта.
🎯 12:00: Летний биатлон, Кубок Содружества, первый этап, масс-старт 15 км (мужчины)
Интрига: белорус вновь обыграет всю сборную России?
После двух побед в предыдущих гонках Антон Смольский наверняка рассчитывает на хет-трик, как и в прошлом сезоне в Сочи. И, судя по тому, в какой форме он прилетел в Красноярск, это вполне возможно. Пока у него нет конкурентов — те, кто сильны ходом, как Латыпов, допускают слишком много промахов. Те, кто стреляет более-менее чисто, не могут конкурировать на трассе.
🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто из команд одержит вторую победу подряд?
Предыдущие матчи и для уфимцев, и для челябинцев закончились положительными результатами — «Салават» начал сезон с вполне убедительной победы в «зелёном дерби», а «Трактор» после поражения от «Автомобилиста» реабилитировался благодаря игре с «Барысом» в Астане. Какая из команд начнёт победную серию?
🏒 17:00: «Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: сможет ли Наиль Якупов забить в третьем матче подряд?
30-летний форвард удачно начал свою карьеру в «Куньлуне» — в двух первых матчах в свитере «драконов» Якупов забросил по шайбе, при этом в игре с «Динамо» его гол оказался победным, а к точному броску в ворота «Адмирала» он добавил ещё и голевой пас в овертайме. Получится ли у Наиля продлить результативную серию во встрече с «Северсталью», которая после сухого матча в Нижнем Новгороде пропустила три гола от команды Алексея Кудашова?
⚽️ 17:00: «Кайрат» — «Зенит», товарищеский матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: дебют Александра Соболева
Во время клубной паузы «Зенит» не стал терять времени и отправился в Казахстан, чтобы сыграть с лидером местного чемпионата. Безумно жаль, что как раз на днях «Кайрат» перестал тренировать легендарный Александр Кержаков, но есть и другая интрига. Трансфера скандальнее, чем покупка Александра Соболева, в РПЛ не было ну очень давно. Хоть он последнее время и не участвовал в матчах, здесь ему выйти на поле наверняка дадут.
🏐 18:00: «Белогорье» — «Зенит-Казань», Суперлига (мужчины), предварительный этап, 1-й тур
Интрига: классика отечественного волейбола уже в первом туре!
Центральный матч тура! Противостояние этих команд называют классикой отечественного волейбола. А тут ещё и результаты прошлого сезона: для казанского клуба в прошлом сезоне не было более неудобного соперника, чем «Белогорье». Чемпион проиграл три из четырёх матчей в прошлом сезоне. Как будет на этот раз?
⚽️ 19:00: Дания — Сербия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сербы теперь неудержимы?
Вопрос может показаться вам странным, ведь на Евро-2024 сборная Сербии оказалась крайне небоеспособной. Но вот стартовал очередной розыгрыш Лиги наций, и балканцы остановили монстроподобную Испанию (0:0). Да, сами ей не забили, но и в ответ не пропустили. Что сродни подвигу. Играли Ямаль, Ольмо, Нико Уильямс и так далее – если что, чемпионы Европы не выставили второй состав. Датчан сербам было бы неплохо теперь победить. Получится?
🏆 🎾 21:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Тейлор Фритц (США, 12), US Open, финал
*Время матча может измениться и будет уточнено
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто впервые выиграет US Open — Синнер или Фритц?
До финала US Open добрались первая и 12-я ракетка турнира Янник Синнер и Тейлор Фритц, которые ни разу не выигрывали это соревнование. Теннисисты ранее встречались дважды, и счёт личных встреч пока равный — 1-1. Американец был сильнее в Индиан-Уэллсе-2021, а итальянец — в Индиан-Уэллсе-2023. В случае успеха Янник завоюет второй «Шлем» за сезон и в карьере, а Тейлор впервые окажется чемпионом мэйджора и обгонит Андрея Рублёва в рейтинге ATP.
⚽️ 21:45: Швейцария — Испания, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: испанцы исправятся за нули с сербами?
Если для Сербии ничья стала крутым результатом, то вот для испанцев – не очень. Да, можно отмечать невезение, ведь чемпионы Евро организовали уйму моментов. Но какая разница, если они принесли только 0:0? Швейцарцам стоит опасаться Испании ещё больше, ведь теперь гегемон наверняка полон решимости исправиться за нулевое недоразумение. Хотя команда Мурата Якина не раз доказывала, что ей без разницы на авторитет соперника.
⚽️ 21:45: Хорватия — Польша, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 2-й тур
Интрига: Хорватия — всё ещё топ-сборная?
В период с 2018-го по 2023-й сборная Хорватии была ну очень хороша. Проблема в том, что лидеры её предыдущего поколения уже либо сдали, либо покинули команду. А новые пока не тянут уровень. Португальцы вот без проблем с балканцами справились. Пусть счёт 2:1 вас не обманывает: Криштиану и компания наиграли на уверенную победу. А что Польша? С ней ведь явно хорватам будет попроще. Нужно доказывать, что их рано списывают.
⚽️ 21:45: Португалия — Шотландия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Криштиану пойдёт за новой сотней голов?
Криш забил хорватам, и этот гол стал для него 900-м. Да, в феврале ему исполнится 40. Но как же хочется, чтобы ему дался барьер в 1000 мячей! С учётом не самого серьёзного сопротивления в чемпионате Саудовской Аравии, достижение вполне реально. Начать путь к финальной сотне можно как раз в матче с Шотландией. От Польши она пропустила трижды. А сколько пропустит от сверхмотивированного Роналду?