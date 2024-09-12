Ещё один новичок «Локо» из Европы! Клуб взял защитника, о котором мечтало «Динамо»

Мексиканец Сесар Монтес стал пятым новичком «Локомотива» в летнее окно, которое вопреки своему названию затянулось в РПЛ до 12 сентября. Ранее железнодорожники подписали голкипера Антона Митрюшкина, центрального полузащитника Артёма Тимофеева, вингера Эдгара Севикяна и нападающего Дмитрия Воробьёва. Так что 27-летний центральный защитник – первое подписание московского клуба в линию обороны и, пожалуй, самое удивительное.

В истории с переходом Монтеса поражает прежде всего сумма, которую «Локомотив» заплатит за мексиканца. Агент Теймураз Лепсая сообщил, что железнодорожники отдадут € 7 млн, а ещё € 1 млн составят бонусы. Зарплата центрального защитника – около € 2 млн в год. В летнее окно московский клуб очень экономно вёл себя на рынке. Двоих новичков подписали бесплатно как свободных агентов, Севикяна арендовали за € 200 тыс., а за Воробьёва заплатили € 2,5 млн. И тут вдруг такой крупный трансфер.

Монтес станет всего лишь третьим легионером в составе «Локомотива». Любопытно, что все трое – центральные защитники. Помимо мексиканца, это француз Жерзино Ньямси и бразилец Лукас Фассон. Напомним, игроки сборной Армении Наир Тикнизян и Севикян легионерами в РПЛ не считаются. Так что теоретически железнодорожники могут при желании подписать ещё с десяток иностранцев.

Кажется, Монтес действительно стоит своих денег. Это футболист сборной Мексики, за которую к 27 годам провёл уже 47 матчей. Забил один гол в товарищеской встрече с Панамой, сделал три голевые передачи. Ездил на ЧМ-2022, где был основным защитником. Правда, мексиканцы не вышли из группы, уступив в борьбе за путёвки в плей-офф Аргентине и Польше, но Сесар отметился результативным пасом в игре с Саудовской Аравией (2:1). Кроме того, в 2019 и 2023 годах Монтес побеждал с национальной командой в Кубке КОНКАКАФ, а на прошедшем летом 2024-го Кубке Америки выводил сборную на поле с капитанской повязкой.

Сесар Монтес в матче за сборную Мексики Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Монтес должен был оказаться в РПЛ ещё два года назад. Тогда Сесара пыталось подписать «Динамо». В августе 2022-го сообщалось, что московский клуб договорился с «Монтерреем», за который выступал защитник, о трансфере за $ 7 млн плюс $ 3 млн бонусами. Сам Монтес согласился на контракт с бело-голубыми по схеме «3+1». «Монтеррей» уже попрощался с игроком, однако «Динамо» не сумело решить вопрос с переводом денег в Мексику, поэтому сделка сорвалась.

В результате в следующее трансферное окно в январе 2023 года защитник уехал в Испанию. До этого Монтес выступал только в Мексике за родной «Монтеррей», а потом начал менять клубы и страны. Сесара выкупил за € 8 млн «Эспаньол», боровшийся за выживание в Примере. Новичок сыграл за команду из Барселоны 20 матчей, в которых забил три мяча в ворота «Бетиса», «Атлетико» и «Валенсии», тем не менее каталонцам его трансфер не помог спастись. «Эспаньол» занял предпоследнее 19-е место и вылетел в Сегунду.

Проведя всего полгода в «Эспаньоле», Монтес снова сменил клуб. Понятно, что у футболиста сборной Мексики не было никакого желания играть во втором дивизионе чемпионата Испании, так что он согласился на переход в «Альмерию». Тем более за успешно проявившего себя в Примере Сесара заплатили очень серьёзные деньги – € 14 млн!

Но Монтеса опять ждало глубокое разочарование. Второй сезон подряд его команда финишировала на 19-м месте в Примере и выбыла в Сегунду. Сам мексиканец в прошлом чемпионате сыграл 21 матч без результативных действий. В семи турах он оставался на скамейке запасных, а ещё семь раз по каким-то причинам даже не попадал в заявку. Конечно же, Монтес и «Альмерия» ждали друг от друга большего.

Что касается цифр, то в среднем за 90 минут игры в прошлом сезоне Примеры Монтес совершал 1,1 отбора, 0,6 перехвата и 4,7 выноса мяча. Выигрывал 63% единоборств. У Сесара было 1,1 заблокированного удара и передачи. Центральный защитник отдавал 2,9 точного длинного паса и наносил 0,6 удара по воротам соперника.

Монтес – высокий и физически сильный защитник ростом 195 см. Хорош в единоборствах, силён в воздушных дуэлях. Достаточно жёсткий, неплохо работает с мячом и обладает приличным первым пасом. А вот скоростных качеств и резкости мексиканцу недостаёт. Поэтому один в один на пространстве его, как, к слову, и Ньямси, оставлять с соперниками не стоит.

Сесар Монтес в игре за «Эспаньол» Фото: Flor Tan Jun/Getty Images

Опускаться во второй дивизион чемпионата Испании Монтес по-прежнему не хотел, поэтому летом 2024-го для мексиканца искали новый вариант. Было понятно, что «Альмерия» потеряет бо́льшую часть потраченных на центрального защитника средств. Сесар сыграл только один матч в 1-м туре Сегунды в середине августа, а в следующих двух оставался на скамейке.

Но история с трансфером Монтеса затянулась до сентября. По информации Relevo, новый главный тренер «Альмерии» Руби был в большом гневе, когда узнал, что клуб решил продать мексиканца после закрытия летнего трансферного окна в Испании. Ведь на место уходящего игрока уже невозможно никого подписать до зимы.

«Монтес в порядке, – сказал на днях Руби. – Он был немножко напряжён в последнее время, так как его имя обсуждалось в контексте возможного трансфера. Если он должен остаться, он останется. Сесар немного нестабилен из-за сложившейся ситуации. Мексиканский рынок закрывается позже, и это создаёт неравенство».

Пока у Монтеса как-то не складывалось с нашей страной. Перед российским ЧМ-2018 он получил мышечную травму и пропустил турнир. Потом сорвался почти готовый переход в «Динамо». Но, быть может, период в «Локомотиве» компенсирует все предыдущие фейлы. Это качественный легионер для РПЛ, он усилит защиту команды Михаила Галактионова. Пусть даже последний сезон в Испании у Монтеса не сложился.